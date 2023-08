5a203a6b95

Nacional Pensiones Política Reforma previsional: Oposición acusa al Gobierno de “buscar un salvavidas” en la figura de la expresidenta Bachelet En RN cuestionaron la jugada del Ejecutivo que busca darle un reimpulso a la iniciativa. Mientras en el Frente Amplio desdramatizaron estas críticas e insistieron en que el trabajo en el Congreso debe estar enfocado en la búsqueda de consensos. Natalia Palma Jueves 10 de agosto 2023 17:59 hrs.

En una actividad en la que se espera la participación de la expresidenta Michelle Bachelet en la comuna de Macul, mañana viernes el Gobierno buscará reimpulsar la reforma previsional en medio de la falta de acercamientos entre el oficialismo y la oposición. Esta estrategia consiste en posicionar la iniciativa de cara a la próxima presentación de indicaciones y votación en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, para lo cual Ejecutivo afinaría estas modificaciones durante la próxima semana que es distrital y así comenzar su revisión en la instancia legislativa desde el 21 de agosto. El diputado de Renovación Nacional y miembro de la comisión, Frank Sauerbaum, criticó esta movida de La Moneda, toda vez que recordó la postura que tuvo el Presidente Boric en su calidad de diputado durante la tramitación de la reforma propuesta por la exmandataria. “Yo le diría a la expresidenta Bachelet que se acuerde que el diputado Boric votó en contra de su propia reforma y hoy día el Presidente Boric busca un salvavidas en la figura de la expresidenta Bachelet. Así es el mundo, redondo”, expresó el parlamentario, añadiendo que como partido insistirán en que la actual reforma del Ejecutivo “sea detenida en el Congreso y se presente un proyecto mucho más acotado, que le haga sentido a los chilenos, que respete la propiedad de los fondos”. En ese sentido, remarcó que “nosotros no vamos a aceptar que el Gobierno establezca un sistema de reparto con los fondos de los trabajadores y que no haya libertad de elección ni en la administración ni en la inversión. Si el Gobierno quiere establecer un sistema público a través de un ente estatal no tenemos ningún problema, pero que se establezca una suerte de competencia leal con el sector privado para que los chilenos puedan elegir y haya libertad”. En el oficialismo, el diputado independiente del Frente Amplio, Andrés Giordano, desestimó los cuestionamientos de su par RN, señalando que “lo que se está impulsando acá es la reforma del Presidente Boric, no la reforma de la expresidenta Bachelet. Por lo tanto, la postura que haya tenido en su calidad de diputado es irrelevante, estamos hablando de reformas que son distintas”. Asimismo, respecto del futuro de la discusión en el Congreso sostuvo que lo principal es arribar a consensos. “Eso no significa que uno se vuelva partidario de modificaciones instantáneamente. Nosotros somos partidarios de que se pueda ofrecer a Chile el sistema que tenga mayor legitimidad y que pueda hacerse cargo de la crisis previsional que hoy día tenemos y hasta donde hemos podido estudiar con las propuestas que se han presentado, la reforma del Gobierno es la que mejor cumple ese objetivo, el problema es que no están los votos para que avance”, dijo. “Uno podrá hacer las críticas pertinentes respecto de si las justificaciones para que no estén los votos son compartidas o no, a mi juicio no lo son, pero efectivamente nuestro trabajo en estos momentos es parlamentar y buscar una transformación que se haga cargo de las necesidades materiales de las personas jubiladas en Chile”, manifestó el legislador. Desde el mundo de las organizaciones, en tanto, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) presentó al Gobierno su propia propuesta en materia de pensiones, la que contempla la creación de un sistema público, tripartito, multipilar, solidario y de reparto intergeneracional. De esta forma, se plantea mantener el 10% actual de cotización más un 6% adicional por parte del empleador, el cual será distribuido en un 2% para solidaridad intrageneracional para igualar las pensiones de las mujeres y de los trabajadores con más bajos sueldos; y un 4% para solidaridad intergeneracional, dividiendo su monto en partes iguales para ingresar a las cuentas de los actuales afiliados. El presidente de la CUT, David Acuña, recalcó que esta propuesta “va en la línea correcta” para la generación de mejores pensiones para los actuales y futuros jubilados. Mientras respecto de la discusión en torno al seguro de longevidad, instó a “revisar bien” esta medida. Esto último, considerando la decisión del Gobierno de convocar a una nueva sesión de la mesa técnica de pensiones –que se había suspendido- para evaluar este seguro, que a juicio de la actual administración sería inviable. “Hoy en Chile los que más tienen, los que tienen mejor acceso a la salud, a la vivienda y a otras cosas son los que más viven. En cambio, la desigualdad en los sectores más bajos también va de la mano con la mortalidad lamentablemente. Entonces, es ahí donde queremos poder nivelar la cancha y poder generar justicia social en nuestro país”, mencionó el líder de la multisindical. Mientras en el marco del Día del Minero, la ministra de Trabajo, Jeannette Jara, al ser consultada sobre este tema, apuntó que “los aportes que se hicieron en la mesa de expertos de los distintos partidos políticos, que no se restaron del diálogo, evidentemente, sino que la gran mayoría que sí estuvo por participar y avanzar y no boicotear el diálogo previsional, están siendo considerados ahora en indicaciones que se van a ingresar al Congreso Nacional y que, por cierto, van a ser nuevamente conversadas con los partidos. Nuestra voluntad es que este trámite se puede acelerar luego de 10 meses de tramitación”.

