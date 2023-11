b7055316dc

Nacional Política seguridad ¿Disputa por el liderazgo?: Análisis a críticas del Socialismo Democrático por “sobreexposición” de ministra Tohá Ambas secretarias de Estado son sondeadas como eventuales cartas presidenciales por las coaliciones de Gobierno. Para académicos, la figura de Tohá sufre "desgaste" político como chivo expiatorio de las críticas de la oposición. Bárbara Paillal Martes 28 de noviembre 2023 20:51 hrs.

De cara a los desafíos que emprende el Gobierno en materia de seguridad, tratativas que son lideradas por la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), es que personeros del socialismo democrático han cuestionado el poco protagonismo que ha asumido la vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), considerando el costo político que implica ser el rostro visible de estas problemáticas. Los cuestionamientos fueron levantados por el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, quién desde su rol como exsecretario general de Gobierno durante la administración de Michelle Bachelet, afirmó que durante su gestión “cada vocería no era para decir cosas bonitas, era para explicar cosas difíciles“. Por ello, en conversación con Mesa Central de Canal 13 cuestionó la atención mediática que ha asumido Tohá y solicitó que más carteras asuman un rol protagónico, que “se note que gobernar tiene un costo”. Esta mañana, de hecho, la ministra vocera de Gobierno abordó las críticas en Radio Futuro y apuntó a que ha sido el propio Congreso el que “ha exigido permanentemente que la ministra del Interior sea la que vaya a tramitar los proyectos de ley y no el subsecretario Monsalve. Entonces es extraño que se diga que tiene sobreexposición, porque son los mismos que dicen que si no va la ministra, no se le permite al subsecretario o subsecretaria tramitar los proyectos”. Las declaraciones reflotaron una supuesta disputa en la interna del oficialismo que se viene arrastrando los últimos meses. A principios de octubre, parlamentarios de centroizquierda ya presentaban resquemores bajo la premisa de que el Gobierno “cuidaba” la exposición de Vallejo de cara a una eventual carrera presidencial por sobre la figura de Tohá, quién también se alza como una opción en los sondeos. Al respecto, Marcelo Mella, analista y académico del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago, señaló que “efectivamente la ministra Tohá ha tenido una sobreexposición que ha terminado contribuyendo a un desgaste de su liderazgo. Hay que recordar que la ministra asume precisamente con una expectativa de desarrollar una carrera en un ministerio muy difícil como el Interior, pero que la proyectara para una futura competencia electoral como candidata presidencial. “Eso no ha ocurrido y efectivamente el liderazgo de la ministra Tohá se ha deteriorado políticamente y eso es un factor de preocupación, creo yo, muy fuerte para la centro izquierda”, indicó. Lo anterior se suma a las presiones que recibe la cartera de Interior por parte de la oposición. Mella apuntó a los saldos políticos que ha cobrado la derecha al Gobierno en materia de seguridad, considerando que la actual administración se ha visto obligada a readecuar el discurso luego de que no fuera tema durante la campaña presidencial. “Ha sido un acomodo muy difícil de la coalición en su conjunto y quien ha tenido que asumir ese costo ha sido la ministra Tohá, entendiendo que aunque para el Gobierno no es un tema sencillo, la oposición tampoco ha facilitado las cosas y ha transformado el tema de la seguridad pública en un tema de alto impacto electoral, es decir, jugar a desgastar el Gobierno por el lado de los resultados en materia de seguridad pública”, apuntó. En esa línea, declaró que “la ministra Tohá aparece como el chivo expiatorio en estas dos grietas, en la grieta del oficialismo y de la oposición, y en la grieta interna que es ideológica y estratégica dentro del oficialismo. Y la tercera derivada de eso, es que equivocadamente Lagos Weber lo que hace es emplazar a la ministra Camila Vallejo (…) que no es el principal factor de desgaste de la ministra Tohá”. Por su parte, la doctora y magíster en Ciencia Política y directora de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Mireya Dávila, relevó el rol que ha tenido la ministra del Interior al mantener un control relativo de la agenda y demostrando alta capacidad de trabajo junto al subsecretario Manuel Monsalve. En esa línea, sostuvo que “se observa que la ministra del Interior tiene una presencia pública de términos complejos mayor que la vocería. Me parece que la vocería de la ministra Vallejo no ha tomado la rienda de lo que es comunicar en el Gobierno, pero eso también se debe a un déficit mayor desde el punto de vista comunicacional”. Dávila señaló que es una posibilidad la existencia de una disputa en la interna de la actual administración dado que aquello es propio de tener dos coaliciones dentro del Gobierno. “Tendería a pensar que al final del tiempo esas disputas están consolidadas pero al mismo tiempo se gestionan, no hay una disputa que implique necesariamente una mala gestión. Es la natural relación que tiene que haber en una lógica, ya media extraña, de que hayan dos coaliciones en un mismo gobierno”. En tanto, el magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile y académico de la Universidad Mayor, Alejandro Olivares, relevó la buena gestión política e institucional de Tohá en Interior y declaró que “por eso es que es blanco de críticas de la oposición, básicamente desde que su nombre comenzó a a figurar como una potencial candidata comenzó a ser ella el centro de las críticas (…) efectivamente han habido errores comunicacionales, pero que no llegan al fondo de la gestión, sino que más bien de cómo se comunican algunas cosas y que basta algunos ajustes menores y se desarrolla bien”. Eso sí, el académico marcó un punto disímil puesto que, respecto a sí existe una disputa de liderazgos, afirmó que “en general no veo criteriosa ni juiciosamente ningún elemento en pugna política o personal entre varios ministros, particularmente entre ellas dos no encuentro que haya una disputa ni de fondo ni de forma”. “Lo que sí creo que hay un ajuste que todavía el Gobierno debe desarrollar en su política comunicacional, qué cosas son las que va a decir, va a ‘vocerear’, va a hablar, va a opinar cada una de las partes, es algo que tiene que definirse todavía y falta ahí una estrategia mucho más clara por parte de de la SECOM y de otras unidades”, zanjó. Imagen de Portada: Agencia ATON

