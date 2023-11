06e7ed7d5a

Nacional Política SII se querella contra hermanos Sauer por facilitación de facturas falsas por casi $13 mil millones El director del servicio, Hernán Frigolett, aseguró que con esta acción se quiere dejar claro que el SII va a perseguir a "cualquier persona o empresa que dañe al sistema tributario y con ello a la sociedad en su conjunto". Diario UChile Miércoles 29 de noviembre 2023 16:50 hrs.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció que presentó una querella contra Daniel Sauer, Ariel Sauer, Alberto Sauer y Darío Cuadra, representantes legales de las empresas Inversiones Guayasamín SAP, inveresiones DAS limitada y Comercial Textil Ziko Limitada, por la emisión de facturas falsas. El SII explicó que ellos “durante los períodos tributarios que van desde enero de 2021 a julio de 2023, facilitaron a más de 100 empresas distintas, un total de 9 mil 970 facturas falsas por un total de $12.988.219.183”. En esta línea, indicaron que conocieron el caso “a través de fuentes de información pública, en la cual se daba cuenta de una querella presentada por un fondo británico contra los hermanos Daniel y Ariel Sauer, controladores del factoring Factop, por los delitos de estafa y falsificación por US$5 millones, tras detectar que ambos empresarios le entregaron en prenda y a cambio de créditos, una serie de facturas fraudulentas”. Debido a esto y tras la revisión de la carpeta de la investigación, el SII interpuso la querella y no descarta “nuevas acciones respecto de más contribuyentes que puedan surgir a partir del trabajo de análisis que actualmente están desarrollando los equipos de fiscalización”. El director del Servicio de Impuestos Internos, Hernán Frigolett, comentó que “con la presentación de esta querella, queremos enviar un mensaje muy claro: como Servicio vamos a perseguir, con todas las herramientas que nos entrega el marco normativo vigente, a cualquier persona o empresa que dañe al sistema tributario y con ello a la sociedad en su conjunto, al evadir sus responsabilidades tributarias”. “Esta acción refleja el trabajo desarrollado por los equipos del SII, que reaccionaron apenas surgieron antecedentes sobre posibles delitos tributarios en agosto pasado. La coordinación con la Fiscalía permitió que se esté presentando al día de hoy, esta acción penal con la prontitud necesaria ante la detección del delito de facilitación de facturas falsas por cerca de 13 mil millones de pesos”, agregó. Por su parte, el subdirector Jurídico del SII, Marcelo Freyhoffer, señaló que “resulta fundamental el trabajo coordinado y la colaboración con el Ministerio Público, con el objetivo de fortalecer la investigación y persecución penal de delitos económicos, tributarios, de corrupción, crimen organizado y lavado de activos”. Diputado Raúl Soto: “No se puede hacer lo que se hizo en el pasado” Esta mañana, previo a la presentación de la querella, un grupo de parlamentarios y parlamentarias de la bancada del PPD, presentaron un oficio para que el director del SII tomara acciones frente al llamado “Caso audios”. De acuerdo al diputado Raúl Soto, se trata de “el caso más grave de corrupción público-privada de los últimos años y lo que se ha conocido en los audios creo que solo es la punta del iceberg”, dijo. Por ello, Soto afirmó que “no se puede hacer lo que se hizo en el pasado, meter la basura debajo de la alfombra, no investigar y que esto quede con una sensación de impunidad. Nosotros no vamos a avanzar en ninguna conversación para un pacto fiscal si es que primero no se garantiza que se van a presentar las querellas contra quienes resulten responsables por estos actos de corrupción”, advirtió. Por su parte, el diputado Carlos Bianchi, apuntó a Hernán Frigolett, calificándolo como el responsable “de que podamos avanzar en un pacto fiscal en el Congreso”. Además, anunció que en paralelo al oficio, los parlamentarios de su bancada redactaron un proyecto de ley “para que nunca más sea solo el SII el que pueda querellarse en materia tributaria”. “Creo que esta modificación es urgente para que de aquí en adelante no se hagan las clases de ética y evitemos todo abuso por parte de funcionarios inescrupulosos y por parte de una dirección del SII que en su momento no estuvo a la altura frente a delitos de cuello y corbata”, acusó.

