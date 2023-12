Claudio Salinas sobre rol de Televisión Nacional: “Es un canal que está desdibujado”

El experto en comunicación política destacó que mientras TVN no cambie su forma de financiamiento es difícil que alcance el "rol ideal" que debiera cumplir. Así, precisó que los canales públicos no son de los gobiernos, sino que del Estado.

El pasado miércoles, el exministro Francisco Vidal fue nombrado como el nuevo presidente del directorio de TVN. Al respecto, el periodista, magíster en Comunicación Política y académico de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Claudio Salinas, calificó que el nombramiento “es una jugada interesante” de parte del Gobierno.

De acuerdo al experto en comunicación política, “Vidal es el más mediático de los políticos, por lo menos de la centro-izquierda“, por lo que “no es casualidad que elijan al tipo más mediático, y que, de alguna manera, es un político que en el último tiempo ha jugado un poco el rol del profesor. De alguna manera los medios lo han validado y aparece como un hombre grande, un hombre adulto”

“Es muy interesante esa imagen donde está con Camila Vallejo, y de alguna manera bajando la línea y estableciendo algunas cuestiones que son mediáticas. Es para la galería lo que dice, porque la televisión pública está compitiendo igualmente en el mercado. Es importante porque de alguna manera se generan ciertos equilibrios, en tanto personas reconocidas mediáticamente y políticamente”, añadió Salinas.

El rol de Televisión Nacional de Chile con el nombramiento de Vidal

Para el académico de FCEI, “siempre hay un rol ideal que uno se imagina que debiera tener el canal público, pero en la práctica, no tengo demasiadas expectativas“.

“Pienso que mientras no cambie la forma de financiamiento, y el carácter de TVN, es difícil. Llegue el que llegue puede marcar algunos sellos, pero no va a cambiar el funcionamiento actual de TVN, porque para eso se necesita tener una visión de qué es un canal público, no puede ser sólo retórico, porque lo que hizo ayer Vidal es una cosa retórica por ahora”, manifestó.

En cuanto a cómo debería ser la televisión pública, Salinas señaló que “yo pienso que la televisión pública no tiene que estar sujeta a los vaivenes del mercado, porque no todo debe estar sujeto al mercado. Hay dimensiones de la cultura que permite la emancipación de las personas, que no deberían estar sujetas al mercado, y eso no quiere decir que se transforme en un canal fome, sino que tiene que tener una función que, en el fondo, es pública en el sentido de llegar a amplios espectros, con cuestiones que no son transables en el mercado necesariamente”.

Sobre el pluralismo que debiera tener TVN, el periodista indicó que “es complicado porque los privados no te garantizan el pluralismo, porque la noción que se maneja del pluralismo es muy neoliberal. Tener opiniones de distintos personeros del espectro político, no te asegura tener una confrontación de ideas. ¿Cómo se asegura el pluralismo? Cuando aparece gente que no tiene derecho a voz, que ha sido silenciada, que pone en evidencia las diferencias sociales. Eso es el pluralismo, y no la representación numérica de lo que se establece como sentido común de lo que es la élite. Para que cambie TVN tiene que cambiar el financiamiento“.

Asimismo, el también magíster en Comunicación Política reflexionó en torno a un posible cambio en cómo se abordan las noticias políticas en los noticieros de TVN. “No sé qué pasa por la cabeza del Gobierno o por Boric, pero si bien el carácter de TVN no va a cambiar, porque está sujeto a los vaivenes del mercado, uno puede decir que eventualmente puede darle un sello a ese noticiero, o a las noticias de alguna manera, en un tono quizás más crítico, o menos obsecuente con las élites”.

“Vidal porque es un sujeto adulto, reconocido, con un relativo prestigio, que se le permiten ciertas cosas, es mediático, quizás pudiese darle un cambio a la parte de las noticias. Yo no tengo muchas expectativas en general, que eso no quiere decir que no vayan a haber cambios, porque esto a veces es muy gatopardista. Son cambios quizás no tan profundos, y que no pasen necesariamente por una persona. Ahora, efectivamente le puede dar cierto sello, porque el TVN en el contexto de mercado ha tenido distintos sellos, y puede ser un sello distintivo”, sostuvo.

Con respecto a los rostros de TVN, comentó que “no sé por qué esos periodistas encabezan o son las anclas del canal, no entiendo a qué se debe. Hay que darle un sello más periodístico, el periodista no debe no dejar hablar a los invitados, ni contraponerse a las cuestiones más absurdas que no van de fondo”.

Salinas también se refirió a los dichos de Vidal en torno a que las actividades presidenciales sean cubiertas de manera más completa por el canal público. “Al contrario, yo creo que el canal nacional no es el canal del gobierno de turno. Más que el canal nacional, yo me refería a que la realidad es mucho más compleja que los portonazos o los asaltos que cubren la mayoría de los canales, y eso no quiere decir que sean las relaciones públicas del gobierno”, aclaró.

“A mí no me gustan este tipo de frases que son rimbombantes, porque da la sensación de que sus dichos o sus palabras, dicen que en el fondo es el canal de Boric. Lo que tiene que hacer TVN en el fondo, es cubrir un espectro más amplio de la realidad política y eso incluye aquellas noticias del gobierno de Gabriel Boric que no son cubiertas por Canal 13, por Mega o por Chilevisión”, dijo.

En ese sentido, el periodista comentó que tales anuncios con un poco “equívocos”, “porque pareciera ser, que va a ser el canal del gobierno de turno. El canal público es público, no gubernamental, es del Estado, no del Gobierno. Ahora no cumple ninguna de esas funciones: ni la del canal público ni del Estado, es un canal que está desdibujado. Creo que malamente puede adquirir un carácter o una identidad con los dichos que tiene Vidal. A mí me parece que TVN debiera cubrir lo que es la sociedad más complejamente”.

El académico de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, se refirió a la designación del exministro Francisco Vidal como presidente del directorio de TVN, y también reflexionó acerca del papel de la televisión pública.