Nacional Pensiones Política Ministra Jara por reforma previsional: “Cuando se llega al 3 y 3 se hace sacrificando varias cosas en el camino” De cara a su discusión la próxima semana en el Senado, la titular del Trabajo sostuvo que la iniciativa “no es para financiar a los que no cotizaron, el proyecto es para que los que, cotizando, sacaron una pensión que no les alcanza”. Diario UChile Jueves 29 de febrero 2024 16:46 hrs.

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, abordó la reforma de pensiones impulsada por el Ejecutivo que será discutida la próxima semana en el Senado. La iniciativa fue despachada a fines de enero por la Cámara de Diputadas y Diputados, momento en que se rechazó la modalidad de distribución 3 y 3, donde tres puntos porcentuales iba a ser destinado a las cuentas de capitalización individual y otros tres a solidaridad. En conversación con CNN, la secretaria de Estado sostuvo que “cuando se llega al 3 y 3 se llega sacrificando varias cosas en el camino de beneficio para los pensionados”. En esta línea, mencionó que el dialogo que se debe tener ahora con la oposición “es si realmente queremos que la pensiones mejoren ahora, porque si va un 6% a las cuentas de capitalización individual y yo ahorraba 10 y ahora ahorro 16, es evidente que voy a tener más ahorros que los que tenía, pero y la gente que está pensionada ahora”. La titular del Trabajo explicó que la reforma “no es para financiar a los que no cotizaron, el proyecto es para que los que, cotizando, sacaron una pensión que no les alcanza”. “Por eso se pagan los beneficios del seguro social por año cotizado y por eso el proyecto de ley establece en su informe de productividad, que en el largo plazo la reforma previsional que crea un seguro social en atención a los años cotizado va a disminuir la informalidad laboral en un 2%”, complementó. Foto en portada: Agencia Aton

