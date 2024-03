37887308e0

Nacional ¿Prohibir o regular? El debate en torno al uso de celulares en clases Un proyecto ingresado por el oficialismo apunta a crear una normativa que rija al sistema educativo en Chile sobre la presencia de celulares y otros dispositivos tecnológicos en las salas de clases. Dos visiones coinciden en valorar la iniciativa. Camilo Vega Martinez Sábado 16 de marzo 2024 9:45 hrs.

Una tendencia que se arrastra en Chile, y a nivel mundial, desde el año pasado es la prohibición del uso de celulares en las salas de clases de parte de diversos colegios. El debate ya se instaló en el Congreso Nacional, con la discusión de dos proyectos en particular: uno ingresado por Renovación Nacional que busca la prohibición total y otro ingresado por diputados del Frente Amplio y el Socialismo Democrático que busca una regulación en la materia. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, uno de los impulsores del proyecto del oficialismo, Juan Santana (PS), apuntó a la importancia de este debate. “Es un tema que se tiene que abordar, que sin lugar a dudas es perjudicial hoy para estudiantes. Para el desarrollo cognitivo, principalmente de los primeros niveles. También para aspectos que tienen que ver con la concentración y el aprendizaje”, comenzó explicando el diputado. El parlamentario socialista mencionó como una estadística preocupante al respecto que en Chile “el promedio de edad para acceder a un primer teléfono es a los ocho años”, estudio realizado por Kids Online. Uno de los estudios que se tiene en consideración para este proyecto es el revelado por PISA durante el año pasado. En este, se afirmó que las distracciones en clases con aparatos tecnológicos reducen el aprendizaje. Un 65% de los alumnos de 15 años que participaron del estudio entre los países de la OCDE aseguraron haberse distraído con celulares u otros dispositivos durante clases. Si bien existe un consenso en los diversos sectores políticos de abordar la problemática, el punto diferencial es sí se debe prohibir completamente o regular su uso dependiendo de diversos factores, como es el rango etario. Un debate que se establece en un contexto de una sociedad altamente digitalizada. Al respecto, el diputado Santana sostuvo que: “Las tecnologías naturalmente son importantes. Existen políticas de Estado cuyo objetivo es promover el acceso a las nuevas tecnologías. Se entiende que el acceso puede ofrecer un abanico de oportunidades para mejorar el aprendizaje si es que son bien utilizadas”. A pesar de que se estén discutiendo ya estos proyectos en el Congreso, ya muchos colegios en el país han adoptado medidas por cuenta propia para limitar o prohibir el uso de celulares en clases. “Lo que se quiere es avanzar en una norma universal que rija para el conjunto del sistema y donde existan parámetros del funcionamiento del uso de teléfonos inteligentes en el caso de estudiantes”, aseveró Santana. Precisamente durante esta semana, en el marco del Día contra el Ciberacoso, el Centro de Innovación del Ministerio de Educación presentó “Orientaciones para la regulación del uso de celulares y otros dispositivos móviles en establecimientos educacionales”. Entre estos, destaca el ajustar el uso de dispositivos según el rango etario. Entre los 0 y 6 años recomendaron no fomentar el uso de dispositivos digitales, mientras que entre 6 y 12 años aprueban la integración de estas tecnologías con fines pedagógicos, pero “educando sobre conductas de riesgo y que sea siempre monitoreado por personas adultas”. Finalmente, entre los 12 y 18 años señalan que se debe “explorar con mayor profundidad la perspectiva crítica, los aspectos éticos asociados y el uso creativo que pueda darse”. Juan Santana se refirió a estas orientaciones entregadas por el Mineduc y aseguró que: “tiendo a pensar que el Ministerio se inclina más bien por esta posición de regulación”. “Se entiende que existen en nuestro país brechas digitales que acentúan aún más los grados de desigualdad educativa, por lo tanto en este debate la voz del Ministerio de Educación es muy importante”, señaló. Visión desde dentro del aula Para los docentes, se trata también de una discusión importante para mejorar la calidad de la educación en todo su espectro. La profesora del Instituto Nacional, Fernanda González, valoró que el problema esté sobre la mesa y apuntó a diversas experiencias que ha tenido ella al interior de una sala de clases, que la llevan a estar a favor de una regulación del uso de celulares. “Los chicos pueden esconder su realidad en su celular, entonces pueden no estar prestando atención a nada de lo que pasa. Se suma también a un tema de postura, que están encorvados mirando hacia abajo sus celulares. Y también por un tema de dependencia que tienen, como si fuera una extensión de su cuerpo. Cuando les digo que por favor guarden el celular, hay estudiantes que me dicen ‘profe, no puedo’”, relató la profesora de Filosofía a nuestro medio. Respecto a las eventuales restricciones, la docente comentó que: “En términos pedagógicos, el colegio siempre puede proponer cuáles son los límites. En el fondo no le estás prohibiendo al estudiante que tenga un celular, sino que no lo ocupe en clases”. “Nosotros como espacios educativos tenemos que proveer a los estudiantes de un espacio donde realmente puedan aprender. Y si usamos el celular, que sea una herramienta y que la ocupemos bien”, cerró González.

