Nacional Política En medio de tensiones por eventual censura: Presidente Boric recibe a nueva mesa de la Cámara La diputada Karol Cariola (PC) cuestionó que el tiempo de las y los parlamentarios se emplee en hacer viable esta medida. Mientras, desde el Partido Republicano emplazan a que la oposición vote como bloque a favor de la moción. Bárbara Paillal Viernes 19 de abril 2024 15:05 hrs.

En medio de tensiones y a días de haber asumido, la nueva mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados -liderada por la militante comunista, Karol Cariola y el diputado Eric Aedo– llegó hasta el Palacio de La Moneda para sostener un primer encuentro con el Presidente Gabriel Boric y el equipo de la Secretaría General de la Presidencia. Más tarde y con 23 minutos de atraso llegó el primer vicepresidente, Gaspar Rivas (ex PDG). Fue una instancia de diálogo y de saludo protocolar, donde ambas partes concordaron prioridades legislativas para este siguiente ciclo. Se acordó urgencia en tres ámbitos: seguridad pública, social y económica. Ya para la próxima semana hay un cronograma de discusiones prioritarias con proyectos relativos al fortalecimiento de la policía marítima, limitación de la comunicación desde el interior de las cárceles y la tramitación de Ley Corta de Isapres. Sin embargo, pese a que no fue un tema abordado en esta reunión, no se puede soslayar las tensiones en el Congreso Nacional producto de la moción de censura presentada por el Partido Republicano y el Partido Social Cristiano en contra de la mesa directiva. Desde el oficialismo dicen estar tranquilos y confían en que no estarán los votos para su aprobación. Por su parte, la diputada Karol Cariola (PC) criticó que el tiempo de los parlamentarios se emplee en hacer viable esta medida. “Es lamentable que tengamos que destinar tiempo, energía y trabajo a una censura que se presenta a menos de 24 horas de que esta mesa de la Cámara de Diputados y Diputadas haya asumido”, apuntó. “Eso nos desvía el foco de atención porque ni siquiera esta mesa ha podido asumir en plenitud sus labores y funciones. Creo que hay sectores hoy día democráticos de parte de la oposición que lo han entendido y yo valoro muchísimo esa mirada y esa altura de miras. Lo hemos escuchado en parlamentarios, como la diputada Joanna Pérez, por ejemplo, que planteó desde la altura de miras, una posición favorable a poder poner los focos donde corresponda”, sostuvo. Partido Republicano: “No podemos aceptar lo que está ocurriendo” En la tienda liderada por José Antonio Kast se mantienen desplegando todas sus capacidades para que la oposición como bloque vote a favor de destituir a la nueva mesa liderada por la diputada comunista. Por lo mismo, el jefe de la bancada republicana, Stephan Schubert, junto al subjefe Luis Sánchez y el diputado José Carlos Meza, emplazaron a los partidos del sector a comprometer sus votos. Argumentan que hubo una “intromisión inaceptable” del Poder Ejecutivo en la elección de la testera. El diputado Schubert señaló que la moción “está presentada, es de conformidad con el reglamento, era lo que teníamos que hacer. No podemos aceptar lo que está ocurriendo y teníamos que reaccionar. La censura es el procedimiento para aquello y esperamos que el día lunes todos los parlamentarios que respeten el principio de separación de poderes y quieran tener una mesa votada como corresponde, sin la intervención ni ofertas del Ejecutivo, estén dispuestos a apoyar la censura el día lunes”. Mientras que el diputado Sánchez indicó que “necesitamos tener una mesa que no esté viciada, deslegitimada o su nombramiento con hechos de este estilo. Entonces sí, yo espero contar con el voto a favor de Chile Vamos, de Demócratas, de Amarillos, de Social Cristiano, porque de verdad lo que ha ocurrido aquí ya sobrepasa todo límite”. Imagen de Portada: Agencia ATON.

