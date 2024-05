a0c82b5b4a

Trabajo Alcalde Chamorro: “El Puerto de Coronel no está paralizado por los trabajadores, sino que por la compañía” La autoridad municipal destacó que el terminal "saca la mitad de producción del Biobío" y es el número 37 a nivel mundial. Además, dijo que "hay mil familias que están angustiadas" por este conflicto, el cual requiere atención de parte del Gobierno Diario UChile Viernes 17 de mayo 2024 12:28 hrs.

Más de 50 días lleva el conflicto entre los trabajadores portuarios y la compañía que administra Puerto Coronel. Por lo mismo, el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, viajó este viernes a la Región del Biobío para iniciar un dialogo entre las distintas partes y llegar a un acuerdo. Al respecto, en la primera edición de Radioanálisis conversamos con el alcalde de Coronel, Boris Chamorro (PS). En cuanto a las versiones contrapuestas entre los sindicatos del terminal y Puerto Coronel, el edil relató que la paralización de las faenas en el puerto se debe al cambio de gerencia dentro de la compañía, la que sumó nuevas condiciones laborales a los trabajadores, además de la política de alcohol y drogas . “El gerente de la compañía, el señor (Patricio) Román, plantea otros seis puntos adicionales, varios de ellos que tienen relación con la negociación colectiva de los sindicatos del puerto, que fue el 2023 y que termina el 2025, pero que este nuevo gerente le interesa volver analizar y dentro de ello esta el tema de la nombrada, operatividad, producción y la disminución de 10 mil horas portuarias”, expuso el alcalde Boris Chamarro. Para el jefe comunal, “cuando existe la voluntad de parte de los dirigentes de los sindicatos y de los trabajadores, ya no estamos cediendo a una negociación, sino que al final termina siendo una imposición por parte de la gerencia“. “La realidad es que Puerto de Coronel no está paralizado por los trabajadores, fue la propia gerencia del terminal quien determinó cerrar el puerto por dentro, paralizar las operaciones. No es la responsabilidad de los sindicatos, todo lo contrario. Lo que ellos han manifestado es que lleguemos a una mesa de consenso, que exista dialogo, para llegar a un buen acuerdo y el resto de lo que no pueda todavía atenderse, incluso, se puede negociar o conversar o se puede dialogar con el puerto operando”, recalcó. Acerca de las denuncias de cohecho por parte de la actual gerencia de Puerto Coronel contra el jefe comunal y líderes sindicales del terminal, Chamorro respondió que sobre su persona “se hicieron acusaciones claramente sin pruebas”. “Fue una autodenuncia que desarrolló la nueva gerencia del puerto por el posible pago de coimas o cohecho, no sale individualizado mi nombre de manera directa, nosotros tenemos la carpeta investigativa, estamos trabajando con nuestro equipo jurídico, por lo tanto, como siempre vamos a facilitar y disponer toda nuestra voluntad al proceso del Ministerio Público y que esto se esclarezca a la brevedad posible”, explicó. “Son acusaciones sin pruebas y sin evidencia“, reiteró. En relación con el diálogo que ha mantenido el nuevo gerente del principal puerto de la Región del Biobío, Patricio Román, con las autoridades de la zona, el alcalde señaló que “entiendo que ha tenido conversaciones con la delegada presidencial, con las seremías y sé que el Gobierno ha tratado de contactarse con ellos igual que algunos parlamentarios. Y la verdad que en lo personal no he tenido el placer de conversar y conocerlo, pero en verdad el diagnóstico que hacen las autoridades regionales, es que hay un nivel de intransigencia bastante grande por parte de la gerencia del puerto“. Y agregó que “el rol de la gerencia es generar acciones que permitan operar de buena manera el Puerto Coronel y el rol de los sindicatos es suministrar los trabajadores para que esa operación se desarrolle de manera optima. Pero el liderazgo del gerente debería estar centrado en resolver los conflictos y ya lo dijo el subsecretario Monsalve este jueves”. Asimismo, la autoridad municipal reiteró que este terminal, hoy paralizado, “es el puerto que saca la mitad de producción del Biobío, el número 37 a nivel mundial, hay mil familias que están angustiadas, y por tanto, se requiere la atención del Estado y del Gobierno para generar el diálogo”. Revisa la entrevista completa aquí:

