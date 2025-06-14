Winter propone devolver impuestos al 40% de las familias más vulnerables

En el almacén Curiñanca, de San Miguel, el candidato presidencial Gonzalo Winter anunció una propuesta para enfrentar el alza del costo de la vida en Chile y aplicar mayor justicia tributaria, que consiste en devolver el IVA al 40% de las familias más vulnerables.

El mecanismo de devolución sería mediante el Bolsillo Electrónico y las personas beneficiadas recibirán hasta 50 mil pesos mensuales en su Cuenta Rut. El dinero devuelto por el Estado se podrá destinar a comprar alimentos o pagar servicios básicos como luz, agua y gas.

“No tiene sentido que el Estado invierta en políticas sociales para los sectores más vulnerables de la sociedad y al mismo tiempo les cobre impuestos por comprar pan, leche o los servicios básicos. El IVA será devuelto y la podrán gastar en alimentos y cuentas”, afirmó el candidato del Frente Amplio.

Además, el candidato emplazó a la oposición y sostuvo que “no van a faltar los que llevan estos tres años diciendo que hay que bajar los impuestos. Ahora que anunciamos que bajaremos los impuestos a la clase trabajadora, acusarán irresponsabilidad fiscal. Si consideran que eso es irresponsable, están admitiendo que el fisco se sostiene únicamente a través de la clase trabajadora”.

Winter también invitó a los candidatos que participaran de la primaria a sumarse a esta propuesta. “Espero que dentro de hoy Carolina Tohá, Jeannette Jara y Jaime Mulet se manifiesten favorables a esta medida”, dijo.

La medida considera un gasto anual de US$1.500 millones y es por eso que esta propuesta, señala Winter, se enmarca dentro de una reforma tributaria estructural. “A quienes digan que esto pone en riesgo las arcas fiscales les decimos algo muy simple: vamos a cobrarle más a los que tienen millones de dólares. Porque el problema no es devolverle el IVA al que no llega a fin de mes, el problema es que nuestra estructura tributaria es completamente injusta”, apuntó.

“No puede ser que el Estado de Chile se sostenga sobre la espalda de quienes no llegan a fin de mes. De cada cinco pesos que tienen los pobres, uno se va en IVA. Yo digo: no”, concluyó.