Nicolás Jarry se despide rápido del US Open

No fue una buena jornada para Nicolás Jarry (102° ATP) en Nueva York. Pese a tener algunas oportunidades -que no supo aprovechar- el tenista chileno se despidió en la primera ronda del US Open al caer en tres sets ante el checo de 19 años, Jakub Mensik (16°) por 7-6 (5), 6-3 y 6-4 en dos horas y 24 minutos de juego.

El checo le quebró al chileno muy temprano en el primer set y aunque Jarry se repuso y lo obligó ir tie break, la definición fue errática y se resignó a perder la manga por 7-6 (5).

En el segundo set, si bien Jarry llegó a estar 3-2 y con el saque a su favor, aparecieron los errores no forzados y quedó 4-2 abajo. 5-3 y 6-3 cerró el set Mensik.

En el tercero, cada un mantuvo su servicio hasta el 4-4 cuando Jarry cerró a la presión y perdió su saque. Al siguiente juego, si bien el chileno llegó a tener un punto de quiebre, no fue capaz de sostenerlo y cayó por 6-3, quedando así fuera del torneo.

Con la eliminación de Nicolás Jarry, sólo queda un chileno en el último Grand Slam de año: Alejandro Tabilo que este lunes enfrentará al alemán Alexander Zverev, número tres del mundo.