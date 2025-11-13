“Nos dedicaremos a recuperar la estructura valÃ³rica de nuestro paÃs”. Con esta frase a los 35 minutos de iniciado el Ãºltimo debate presidencial televisado pre elecciones, el candidato Johannes Kaiser reenfatizaba la direcciÃ³n “religiosa” de su campaÃ±a y volvÃa a encender la, ya clÃ¡sica, discusiÃ³n valÃ³rica en el debate polÃtico. Â¿IdeologÃa o igualdad de gÃ©nero? Pro Â¿vida o elecciÃ³n? Muerte Â¿digna o natural? Territorio Â¿chileno o ancestral? Batalla Â¿cultural o espiritual? Lo que solemos llamar muchas veces discusiÃ³n polÃtica parece mÃ¡s bien ser siempre una discusiÃ³n valÃ³ricaâ€”o al menos aquello que estÃ¡ mucho antes que lo polÃtico per se.
Los resultados del Censo 2024 en esta materia parecieran ser categÃ³ricos: Chile perdiÃ³ la fe. O al menos la identificaciÃ³n con las confesiones tradicionales. Si comparamos los datos del 2002, del 91,7% de personas que afirmaban tener un credo, en la actualidad solo el 74,2% lo sostiene.
Â¿SerÃ¡ que en 20 aÃ±os mÃ¡s sÃ³lo la mitad de la poblaciÃ³n se identificarÃ¡ con alguna creencia?
La iglesia catÃ³lica, que ostentaba mÃ¡s del 75% de fieles a fines del siglo pasado, hoy apenas alcanza a superar el 50% de adherentes. En 30 aÃ±os, el 25% de los chilenos dejaron de identificarse como catÃ³licos, y sÃ³lo un poco mÃ¡s del 3% se sumÃ³ a la “opciÃ³n” evangÃ©lica, siempre tan tentadora en periodos electorales para los candidatos. Pero, en un paÃs que pareciera secularizarse, cabe preguntarse si estas bajas porcentuales realmente representan un desapego por la creencia en las personas. Porque todo parece indicar que no. LlÃ¡mese religiÃ³n, valores, creencia, o espiritualidad, estas dimensiones del ser humano siguen conduciendo, como dijera Antonio BentuÃ©, “la bÃºsqueda de sentido” en la personas y son las mismas que empujan desde muy adentro â€”quizÃ¡s desde el corazÃ³n mismoâ€” lo que llamamos discusiÃ³n polÃtica. En este sentido, la fe entonces, nunca se ha perdido, acaso se puede siquiera perder.
Claramente, el problema entonces, no es la pÃ©rdida de la dimensiÃ³n espiritual en las personas. El problema es no querer dialogar con el que cree â€”y no simplemente “piensa”â€” diferente. El bullado caso de Charlie Kirk, fallecido trÃ¡gicamente el pasado 10 de septiembre, es un claro ejemplo de las consecuencias, literalmente, fatales de esta falta de “diÃ¡logo valÃ³rico”.
Kirk representaba la fuerza del nacionalismo estadounidense tradicional, de ese nacionalismo llamado “cristiano”,Â conservador y capitalizado por el MAGA (el mismo movimiento polÃtico que usa las fake news pero estÃ¡ a favor de la verdad de Dios; el mismo movimiento que promueve la tenencia personal de armas y al mismo tiempo estÃ¡ en favor de la vida que estÃ¡ por nacerâ€¦). En un sentido, Kirk sÃ buscaba propiciar el diÃ¡logo en sus debates universitarios o en su propio podcast. Pero hubo algo en esa bÃºsqueda, en ese tipo de narrativa, que terminÃ³ por convencer a alguien de que el mundo no era lo suficientemente grande para que ambos cupiesen en Ã©l. Â¿Por quÃ©? Â¿Por quÃ© alguien llega a pensar que puede (y debe) destruir al que cree diferente?
Casos en relaciÃ³n a la discusiÃ³n valÃ³rico-religiosa abundan alrededor de todo el mundo. No mÃ¡s basta recordar a Jair Bolsonaro en SudamÃ©rica, y su particular vinculaciÃ³n con el pentecostalismo brasileÃ±o dando cuenta de cÃ³mo la polÃtica â€”no solo puede, sinoâ€” necesita servirse de la sensibilidad religiosa de las personas para operar. O, si salimos del continente, tenemos la guerra en Medio Oriente, que es siempreÂ y ante todo una disputa esencialmente religiosa: Â¿Por quÃ© una naciÃ³n puede reclamar sobre otra una tierra prometida? AplÃquese esto a los conflictos, tambiÃ©n por la tierra, pero ancestralâ€¦ En resumen, antes que polÃticos todos estos conflictos son espirituales, tienen que ver con creencias trascendentales. Y por lo mismo, creo, deben discutirse desde ahÃ.
El clima nacional e internacional sÃ³lo demuestra que la idea de la secularizaciÃ³n, entendida como el desplazamiento de la espiritualidad en elÂ Ã¡mbito pÃºblico, no es mÃ¡s que, o un revestimiento de la matriz cristiana para el caso del modelo polÃtico de occidente, o simplemente una ilusiÃ³n que no permite enfrentar las discusiones sociales eficazmente. De este modo, todo indica que lo que realmente se necesita en Chile y el mundo en general son acuerdos ante todo valÃ³ricos (luego polÃticos).
Los discursos de odio en nombre de las creencias solo propician lo mismo que predican: el odio y asÃ la deshumanizaciÃ³n. La discusiÃ³n pÃºblica antes de definirse como polÃtica deberÃa definirse como valÃ³rica puesto que es la creencia â€”cualquiera seaâ€” la que mueve no la aguja polÃtica, sino el corazÃ³n de las personas que hacen polÃtica. Solo desde ahÃ se podrÃ¡n construir puentes o propiciar espacios donde las cosas puedan discutirse verdaderamente para llegar a soluciones sostenibles. Â¿CuÃ¡les son estos puentes o espacios? Bueno, esta es la tarea que tenemos realmente por delante: averiguarlos.