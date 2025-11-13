“Nos dedicaremos a recuperar la estructura valÃ³rica de nuestro paÃ­s”. Con esta frase a los 35 minutos de iniciado el Ãºltimo debate presidencial televisado pre elecciones, el candidato Johannes Kaiser reenfatizaba la direcciÃ³n “religiosa” de su campaÃ±a y volvÃ­a a encender la, ya clÃ¡sica, discusiÃ³n valÃ³rica en el debate polÃ­tico. Â¿IdeologÃ­a o igualdad de gÃ©nero? Pro Â¿vida o elecciÃ³n? Muerte Â¿digna o natural? Territorio Â¿chileno o ancestral? Batalla Â¿cultural o espiritual? Lo que solemos llamar muchas veces discusiÃ³n polÃ­tica parece mÃ¡s bien ser siempre una discusiÃ³n valÃ³ricaâ€”o al menos aquello que estÃ¡ mucho antes que lo polÃ­tico per se.

Los resultados del Censo 2024 en esta materia parecieran ser categÃ³ricos: Chile perdiÃ³ la fe. O al menos la identificaciÃ³n con las confesiones tradicionales. Si comparamos los datos del 2002, del 91,7% de personas que afirmaban tener un credo, en la actualidad solo el 74,2% lo sostiene.

Â¿SerÃ¡ que en 20 aÃ±os mÃ¡s sÃ³lo la mitad de la poblaciÃ³n se identificarÃ¡ con alguna creencia?

La iglesia catÃ³lica, que ostentaba mÃ¡s del 75% de fieles a fines del siglo pasado, hoy apenas alcanza a superar el 50% de adherentes. En 30 aÃ±os, el 25% de los chilenos dejaron de identificarse como catÃ³licos, y sÃ³lo un poco mÃ¡s del 3% se sumÃ³ a la “opciÃ³n” evangÃ©lica, siempre tan tentadora en periodos electorales para los candidatos. Pero, en un paÃ­s que pareciera secularizarse, cabe preguntarse si estas bajas porcentuales realmente representan un desapego por la creencia en las personas. Porque todo parece indicar que no. LlÃ¡mese religiÃ³n, valores, creencia, o espiritualidad, estas dimensiones del ser humano siguen conduciendo, como dijera Antonio BentuÃ©, “la bÃºsqueda de sentido” en la personas y son las mismas que empujan desde muy adentro â€”quizÃ¡s desde el corazÃ³n mismoâ€” lo que llamamos discusiÃ³n polÃ­tica. En este sentido, la fe entonces, nunca se ha perdido, acaso se puede siquiera perder.

Claramente, el problema entonces, no es la pÃ©rdida de la dimensiÃ³n espiritual en las personas. El problema es no querer dialogar con el que cree â€”y no simplemente “piensa”â€” diferente. El bullado caso de Charlie Kirk, fallecido trÃ¡gicamente el pasado 10 de septiembre, es un claro ejemplo de las consecuencias, literalmente, fatales de esta falta de “diÃ¡logo valÃ³rico”.

Kirk representaba la fuerza del nacionalismo estadounidense tradicional, de ese nacionalismo llamado “cristiano”,Â conservador y capitalizado por el MAGA (el mismo movimiento polÃ­tico que usa las fake news pero estÃ¡ a favor de la verdad de Dios; el mismo movimiento que promueve la tenencia personal de armas y al mismo tiempo estÃ¡ en favor de la vida que estÃ¡ por nacerâ€¦). En un sentido, Kirk sÃ­ buscaba propiciar el diÃ¡logo en sus debates universitarios o en su propio podcast. Pero hubo algo en esa bÃºsqueda, en ese tipo de narrativa, que terminÃ³ por convencer a alguien de que el mundo no era lo suficientemente grande para que ambos cupiesen en Ã©l. Â¿Por quÃ©? Â¿Por quÃ© alguien llega a pensar que puede (y debe) destruir al que cree diferente?

Casos en relaciÃ³n a la discusiÃ³n valÃ³rico-religiosa abundan alrededor de todo el mundo. No mÃ¡s basta recordar a Jair Bolsonaro en SudamÃ©rica, y su particular vinculaciÃ³n con el pentecostalismo brasileÃ±o dando cuenta de cÃ³mo la polÃ­tica â€”no solo puede, sinoâ€” necesita servirse de la sensibilidad religiosa de las personas para operar. O, si salimos del continente, tenemos la guerra en Medio Oriente, que es siempreÂ y ante todo una disputa esencialmente religiosa: Â¿Por quÃ© una naciÃ³n puede reclamar sobre otra una tierra prometida? AplÃ­quese esto a los conflictos, tambiÃ©n por la tierra, pero ancestralâ€¦ En resumen, antes que polÃ­ticos todos estos conflictos son espirituales, tienen que ver con creencias trascendentales. Y por lo mismo, creo, deben discutirse desde ahÃ­.

El clima nacional e internacional sÃ³lo demuestra que la idea de la secularizaciÃ³n, entendida como el desplazamiento de la espiritualidad en elÂ Ã¡mbito pÃºblico, no es mÃ¡s que, o un revestimiento de la matriz cristiana para el caso del modelo polÃ­tico de occidente, o simplemente una ilusiÃ³n que no permite enfrentar las discusiones sociales eficazmente. De este modo, todo indica que lo que realmente se necesita en Chile y el mundo en general son acuerdos ante todo valÃ³ricos (luego polÃ­ticos).

Los discursos de odio en nombre de las creencias solo propician lo mismo que predican: el odio y asÃ­ la deshumanizaciÃ³n. La discusiÃ³n pÃºblica antes de definirse como polÃ­tica deberÃ­a definirse como valÃ³rica puesto que es la creencia â€”cualquiera seaâ€” la que mueve no la aguja polÃ­tica, sino el corazÃ³n de las personas que hacen polÃ­tica. Solo desde ahÃ­ se podrÃ¡n construir puentes o propiciar espacios donde las cosas puedan discutirse verdaderamente para llegar a soluciones sostenibles. Â¿CuÃ¡les son estos puentes o espacios? Bueno, esta es la tarea que tenemos realmente por delante: averiguarlos.