Los ataques a Irina

Son preocupantes los ataques en redes y en la prensa que recibe Irina Karamanos, socióloga, quien tuvo un rol político al comienzo del gobierno de Gabriel Boric. Durante aquellos meses ella y su equipo transformaron la figura de Primera Dama. Sus funciones ahora las tienen las respectivas carteras temáticas.

Nada justifica la persecución pasada y actual que recibe Irina Karamanos. Generalmente son mofas a una supuesta forma “compleja” de hablar. Incluso, un diario de circulación nacional puso en su portada que había hecho un análisis con lingüistas sobre sus dichos para poder entenderlos mejor.

Las mujeres recibimos más ataques en redes que los hombres. Las mujeres somos cuestionadas por lo que hacemos o decimos. Nunca algo está bien, a menos que agrade a los que tienen el poder (político, económico, medios) y sean serviles a sus intereses.

Antes de comenzar el nuevo periodo presidencial ya hay personas “target” que están siendo atacadas por decir lo que piensan o creen. Esto va en contra de la libertad de expresión y además se suma la intersección de género, lo cual se llama desinformación de género. Este fenómeno ampliamente descrito, lo que busca es silenciar a personas a través de la violencia y el descrédito. Es decir, que las mujeres no participen del espacio público, sobre todo si son voces disidentes.

Frecuentemente se señala que “a la gente” hay que hablarle en fácil para que comprenda, por ejemplo, la ciencia. En parte es cierto, pero tampoco podemos asumir que todos son ignorantes que no entienden. Sin duda, los desafíos que tenemos como país son muchos, partiendo por establecer una base de respeto y tolerancia por quienes opinan distinto.

Como dice Gabriela Mistral: “Si no realizamos la igualdad y la cultura dentro de la escuela, ¿dónde podrán exigirse estas cosas?”.