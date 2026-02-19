Boric recalca que "el Estado de Chile ha estado presente" en Rapa Nui

Expectación ha generado la visita del Presidente Gabriel Boric a Rapa Nui a solo 21 días del fin de su gobierno. El Mandatario llegó la tarde de ayer a la isla, ocasión en que fue recibido por parlamentarios de la zona, el delegado provincial Sergio Tepano y también la alcaldesa, Elizabeth Arévalo Pakarati.

En días previos, la autoridad local acusó que se trata de una “visita tardía” y “solo por cumplir” y apuntó a que realmente no se ha prestado atención a las demandas de la isla.

Este jueves 19 de febrero, la primera actividad oficial de Boric fue la presentación de las obras de infraestructura que se realizarán en el Aeropuerto Internacional Mataveri. Tanto la máxima autoridad del país como la ministra de Obras Públicas, Jessica López, destacaron la construcción de una nueva plataforma para aeronaves y un terminal de pasajeros provisorio, cuyas obras se desarrollarán entre 2027 y 2029.

El Presidente Boric además aprovechó la instancia para responder a las críticas, enfatizando en que su gobierno trabajará hasta el 11 de marzo, día en que se realizará la transmisión de mando oficial.

“Lo que yo le transmití a todas las autoridades, tanto a las ancestrales como a los encargados del maritorio, del Parque Nacional, a las autoridades políticas, es que nosotros como Gobierno tenemos un mandato entregado por el pueblo de Chile hasta el 11 de marzo del año 2026 y, por lo tanto, hasta ese día vamos a estar trabajando con todas nuestras energías puestas en solucionar los problemas de la gente”, prometió.

“Hay muchas cosas que son políticas de Estado que tienen que continuar independiente del Gobierno y lo que puedo decir con certeza es que el Estado de Chile ha estado presente durante nuestro Gobierno acá. Una de las muestras más palpables de aquello es esto que estamos haciendo y las diferentes actividades que vamos a realizar”, agregó.

Ayer, Boric no solo fue recibido por una comitiva oficial, sino también por protestas de habitantes de la isla que cuestionan la gestión del Gobierno.

Consultado sobre aquello, el presidente electo, José Antonio Kast, recalcó que se pueden tener críticas y diferencias con la administración Boric, pero que se tienen que cuidar las formas y las comunidades deben conversar con las autoridades.

“Es legítimo que cuando alguien tiene una opinión distinta la manifieste, lo importante es que sea con respeto. Creo que el diálogo es algo que no podemos olvidar nunca. Uno puede tener diferencias, apreciaciones de cuando es más o menos oportuno realizar una gestión, una visita, pero eso no tiene por qué implicar manifestaciones que impidan un buen diálogo”, expresó.

“El Presidente tiene todo el derecho de viajar por Chile, de decidir cuándo quiere hacer esas visitas. Uno puede discutir la oportunidad. Puede ser antes, después. No manejo la agenda del Presidente, pero sí invitaría a todas las partes a sentarse a una mesa”, insistió.

Para esta tarde, el Presidente Boric tiene agendada la entrega de los kilómetros terminados de la ruta IPA 1, además de los avances de la ruta IPA 2; y a las 18:30, participará en el lanzamiento del Programa Mujeres Jefas de Hogar en Rapa Nui. El Mandatario se mantendrá en el territorio insular chileno hasta mañana viernes.