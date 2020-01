9f22c279a9

Política Complejo escenario para el intendente: mayoría opositora podría sentenciar el futuro de Guevara Con la acusación constitucional presentada y firmada por diputados desde la DC hasta el PC, en el Congreso ya comienzan a definir sus posturas frente a la responsabilidad que le cabe a la autoridad regional en los atropellos a los DD.HH. ocurridos en el último tiempo. Tomás González F. Jueves 2 de enero 2020 19:44 hrs.

Este jueves, en la Cámara de Diputados, fue presentado el texto de acusación constitucional en contra del intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, buscando establecer su responsabilidad política en los atropellos a los derechos humanos ocurridos en el marco de las jornadas de ‘copamiento’ policial impulsadas por la autoridad regional. La acción fue firmada por diputados de oposición pertenecientes al Partido Comunista, el Partido Humanista, Convergencia Social, Comunes, Revolución Democrática, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Por la Democracia y el Partido Socialista. Según los parlamentarios, con su estrategia de ‘copamiento’, el ex alcalde de Lo Barnechea infringió “la Constitución Política de la República en sus artículos 6 y 7, los artículos 19 N°12 inciso primero y 13, ambos en relación con el inciso segundo del art. 5°”, todas normas relativas a las garantías del derecho a reunión. Fue el diputado y jefe de la bancada demócrata cristiana, Gabriel Ascencio, quien además fue uno de los impulsores de la acción constitucional, quien explicó las razones que motivaron la presentación del texto contra el intendente Metropolitano. “El intendente ha intentado poner orden y paz social, que todos los chilenos quieren como siempre, pero lo ha intentado a través del estado policial. Él ha intentado que sea la fuerza, que sea la represión, que sean los golpes y que sea en realidad el desprecio hacia las personas lo que lleve a esta paz que alguna vez nosotros queremos tener, pero con justicia”, detalló Ascencio minutos después de presentar el documento en el Congreso Nacional. Junto con la presentación del texto en la Cámara de Diputados, se llevó a cabo el sorteo de los integrantes de la Comisión Revisora del libelo. Ésta quedó compuesta por los diputados del Partido Demócrata Cristiano, José Miguel Ortíz y Pablo Lorenzini; la diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda; el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez; y el diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro. “Una pérdida de tiempo” y un “juego mentiroso” Tras el sorteo, éste último se refirió a la tarea que le fue asignada señalando que evaluará en su mérito los argumentos presentados por el bloque opositor. Sin embargo, calificó la acción como “un despropósito” y “una pérdida de tiempo”. “Obviamente no voy a emitir ningún juicio antes de conocer todos los antecedentes en su mérito con respecto a esta acusación. Pero no puedo dejar de decir que partir el año con la quinta acusación constitucional me parece un despropósito, algo simplemente que nos lleva a un juego de política sin ningún sentido para lo que realmente quiere Chile, me parece también, en el fondo, que es una pérdida de tiempo“, aseguró el diputado RN e integrante de la Comisión Revisora del libelo, José Miguel Castro. “Son 50 horas que se van perdiendo por acusación constitucional, eso quiere decir un día de trabajo del Congreso Nacional únicamente pensado para poder desbancar a este Gobierno“, agregó Castro. Y en la misma línea también estuvo el diputado y presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, quien sostuvo que el apoyar la acusación constitucional es enviar un mensaje de apoyo a los encapuchados. “El que hace esta acusación constitucional, el que la firma, está haciendo un mensaje muy complejo. Está mandando un mensaje a los encapuchados, a los violentos, un mensaje positivo y de apoyo al final al encapuchado, y eso me parece que es grave“, indicó el titular de RN. “Si no se va a dejar a este Gobierno hacer su trabajo que la oposición lo diga de frentón. Que sean responsables y digan que no van a dejar que este Gobierno haga su trabajo y que cualquiera de los ministros, intendentes, que se atreva a hacer las cosas lo van a acusar constitucionalmente y van a aprovechar la mayoría que tienen. Que lo digan derechamente y que terminemos con este juego bastante mentiroso de estar buscando argumentos falsos para hacer acusaciones“, sostuvo Desbordes. Comienzan a disiparse las dudas iniciales Con mayoría opositora, el panorama se ve complicado para Guevara. El bloque ya reunió los votos para acusar constitucionalmente al ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, y pese a las dudas que surgieron previo a la presentación del libelo, ya son diversos los parlamentarios que han manifestado su intención de votar a favor de la acusación. Es el caso de los parlamentarios de la Federación Regionalista Verde Social quienes, pese a que en un principio desecharon la opción de firmar el libelo, se han manifestado dispuestos a aprobar la acusación. Así lo explicó el diputado y presidente de este partido, Jaime Mulet, quien en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile señaló que lo más posible es que sus diputados den su aprobación al texto. “Las personas que están obligadas por ley a mantener el orden público es el ministro del Interior fundamentalmente y el Presidente de la República. Pero hay ver muy bien cómo se delegaron las atribuciones al intendente Guevara o de qué manera se las tomó él, que aparentemente es lo que hoy día aparece”, señaló el titular de la FRVS sobre las dudas que existían en su partido antes de firmar la acusación. “La decisión de apoyar la acusación constitucional, que es lo más probable que hagamos, va a depender obviamente de la lectura y de la comprensión de esa acusación. Yo creo que la vamos a terminar apoyando“, advirtió Mulet. Por su parte, el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, también integrante de la comisión revisora de la acusación constitucional contra el intendente Metropolitano, sostuvo que para la oposición tampoco es una buena noticia el verse enfrentados a una nueva acusación, pero que el contexto actual lo hace necesario. “Ha tenido una estrategia de copamiento de la Plaza Dignidad y que no ha resguardado los derechos de la gente“, sostuvo Ibáñez. “Es triste tener que estar nuevamente generando una acusación constitucional para tratar de resguardar derechos que debiesen ser parte del acervo ético y de principios de alguien que ejerce un cargo público, en este caso representando al presidente Sebastián Piñera en Santiago”, añadió el parlamentario frenteamplista. La defensa de La Moneda Por su parte, desde el Palacio de La Moneda, el ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel, criticó la acción presentada por parlamentarios de oposición en contra de Guevara, señalando que es “sumamente irresponsable” acusar a una autoridad regional por cumplir con su deber legal que, en este caso, es proteger el orden público. “Dentro de los deberes del intendente, lo que dice la ley es que el intendente debe velar por la tranquilidad, el orden público y el resguardo de la seguridad de las personas y de los bienes de las personas”, recordó Blumel. “El intendente, lo único que ha hecho desde el momento en que asumió, es cumplir con sus obligaciones legales . Por lo tanto, acusar a un intendente por cumplir la ley es muy irresponsable (…) nosotros llamamos al Parlamento a actuar con seriedad y con responsabilidad“, agregó el secretario de Estado. Según sostuvo la diputada Alejandra Sepúlveda, y el resto de los parlamentarios integrantes de la comisión revisora, ésta se constituirá lo antes posible, probablemente este mismo viernes, para comenzar a sesionar el próximo lunes y proceder a la votación del libelo en las próximas semanas.

