Cultura Diego Lorenzini: Cantautor en tránsito El cantautor gira por nueve ciudades de Chile, se establece en España y abre cuatro conciertos del noruego Erlend Øye. Antes, publica una versión de "Miren cómo sonríen" de Violeta Parra, junto a Niña Tormenta. "La letra parece hecha a fines de octubre", dice. Rodrigo Alarcón L. Jueves 5 de marzo 2020 15:45 hrs.

Unos cuantos viajes preceden a un largo viaje. Diego Lorenzini (35) se prepara para ir a vivir a Barcelona, pero antes emprende una gira por nueve ciudades de la zona centro y sur del país. Este jueves 5 se presenta en Concepción y luego estará en Talca, Puerto Montt, Osorno, Valdivia, Valparaíso y Rancagua. Entre medio, hará dos conciertos en Santiago, ambos con entradas ya agotadas. “Habíamos armado una gira para octubre y noviembre, pero no se pudo realizar por razones más que entendibles”, explica sobre el recorrido, aludiendo a las manifestaciones que explotaron en octubre en todo el país. “Había cosas más importantes pasando y en marzo también van a estar ocurriendo cosas más trascendentes que una gira para presentar un disco, pero de todos modos, al tener que viajar a España, me parecía importante intentarlo”. Ese plan original tenía relación con De algo hay que morir (2019), el disco que Diego Lorenzini estrenó a mediados del año pasado y que comenzaba a promocionar cuando se iniciaron las protestas. El lanzamiento oficial en Matucana 100, de hecho, también fue suspendido y se concretó luego, otra vez con boletos agotados. “Puedo estar equivocado, pero creo que hemos aprendido a convivir con la movilización, apoyando todo lo necesario para que el plebiscito se realice de la mejor forma, tratando de apoyar las ideas con las que uno comulga, de forma tal que no impida tener que cancelar o matar la cultura”, dice. El actual contexto, de hecho, cargó con un nuevo sentido su último sencillo, “Sí po”, para el que acaba de estrenar un videoclip y con el que bautiza su inminente gira. “Sí po, este 26 de abril apruebo”, es una frase que puede leerse en sus redes sociales, donde el detalle de los conciertos se mezcla con su voto para el plebiscito del 26 de abril. El origen de esa canción, sin embargo, es anterior: “Es una canción escrita en el ex Chile, como todas las que he publicado hasta ahora”, bromea. “En todo caso, no está tan desconectada con lo que está pasando, pero desde un pesimismo o un estado de cosas que parecía no cambiar. Es una canción sensual en la superficie, pero en realidad tiene mucha ansiedad, exitismo e individualismo. Es esto de la sociedad del cansancio, en que la autoexigencia hace que uno nunca pueda detenerse a reflexionar sobre lo que está haciendo, sino que simplemente tiene que rendir, consumir y producir”, detalla. Luego de cumplir con la decena de fechas de la gira, Lorenzini se establecerá en Barcelona, una decisión movida por razones personales, pero que también le permitirá mostrar sus canciones en suelo europeo. Al menos, cuatro conciertos ya tiene asegurados: entre el 15 y el 20 de abril, abrirá las presentaciones que el noruego Erlend Øye (Kings of Convenience, The Whitest Boy Alive) hará en Madrid, Gijón, Salamanca y Barcelona, afirmando una alianza que ya se ha manifestado en escenarios de Chile y Alemania. Y entre todo ese ajetreo viajero, apareció una nueva canción. O una nueva versión, más bien: junto a Niña Tormenta -otra cómplice habitual- acaba de estrenar una relectura para “Miren cómo sonríen”, una de las piezas más afiladas entre el repertorio de Violeta Parra. Miren Como Sonríen (Violeta Parra) by Niña Tormenta & Diego Lorenzini “Me gustaba lo punk que era”, dice Lorenzini, usando un adjetivo que en este caso tiene una justificación precisa: cuando conoció la canción, fue a través de la versión que Los Miserables incluyeron en el disco tributo Después de vivir un siglo (2001), producido por Álvaro Henríquez. “Empezamos a tocarla con Niña Tormenta y se nos armó un arreglo que en términos musicales hacía el camino opuesto: iba hacia la tranquilidad y la reflexión”, reflexiona. En palabras de Lorenzini, es como un truco: “Es solo una versión entre muchas, pero creo que la melodía tiene un contenido bello y que si eso resalta, lo que se fomenta es que bajas la guardia y empiezas a darte cuenta de que todo lo que dice es verdad. La letra parece realmente hecha a fines de octubre”. Un mes y diez conciertos La gira de Diego Lorenzini comienza este jueves en Concepción y se extenderá hasta el 31 de marzo. A lo largo del recorrido estará acompañado por músicos como Laurela, Jota Ampuero, Prehistöricos y Martín Berríos. El detalle de la programación se puede encontrar acá. *Este artículo está basado en una entrevista emitida este miércoles 5 de marzo en el programa Pasaje Nocturno. Foto destacada: Romina Lara.

