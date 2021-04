65a646177e

Política Juan Andrés Lagos y candidatura de Jadue: “Otros tienen que evaluar qué han hecho con la derecha” Tras la oficialización del alcalde de Recoleta como candidato presidencial del PC, el dirigente aseguró que el partido está abierto “a todos los acuerdos que signifiquen superar el drama que vive Chile en este momento”. Asimismo, calificó de “chantajes antidemocráticos” a las presiones de algunas colectividades para alcanzar consensos en favor de derrotar a la derecha. Eduardo Andrade Domingo 25 de abril 2021 17:25 hrs.

No es casualidad, sino que responde a un “liderazgo que viene desarrollándose durante mucho tiempo”. Así explicó el dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, la candidatura presidencial de Daniel Jadue, anunciada este sábado en horas de la noche. Tras una maratónica jornada protagonizada por el Comité Central del PC, Lagos entregó detalles sobre la decisión tomada, la cual, según dijo, es consecuencia directa del impacto que ha tenido en todo el país la gestión desarrollada por Jadue en la alcaldía de Recoleta, y que ha tenido hitos importantes como la creación de la farmacia o la inmobiliaria popular. Justamente este despliegue de carácter integrador, que ha sido casi un emblema para la comuna, es lo que para el dirigente del PC, debe reflejarse también en lo que será el equipo estratégico de la campaña, así como en los comandos regionales, territoriales o incluso fuera del país. “Comandos y estructuras muy diversas”, afirmó Lagos, es lo que busca para el manejo de esta campaña, “con presencia feminista muy significativa, con presencia de diversidad de género y disidencias sexuales, con presencia de trabajadoras y trabajadores, personalidades del mundo de la defensa de los derechos humanos, vinculados al arte y a la cultura, además del mundo plurinacional e intercultural”. No obstante, una de las principales críticas que tendrá que despejar esta candidatura tiene que ver con su amplitud dentro de la oposición y si está o no abierta a la construcción de apoyos desde otras colectividades. En tal sentido, según Lagos, esta disposición a generar nuevos espacios que generen unidad en las propuestas, parte principalmente del apoyo que les han brindado a las demandas de la sociedad civil, pero también a iniciativas parlamentarias para enfrentar la crisis, como la renta básica universal, el impuesto a los súper ricos o el royalty minero, sumado también a la eventual acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Al respecto, el dirigente del PC respondió las críticas de algunos partidos que han cuestionado el rol del partido en los procesos políticos en los cuales se necesitaba hacerle frente a la coalición de derecha. “Votamos por Aylwin aunque no estábamos de acuerdo con todo su programa, no estuvimos de acuerdo con la política de los consensos, con Pinochet, con la oligarquía, con la derecha, nos opusimos a todo ese proceso. Pero cuando se generaban situaciones donde se necesitaba una definición del PC, el PC la tomó, particularmente en el primero gobierno de Bachelet y qué decir en el segundo, del que fuimos parte. Son otros los que tienen que evaluar qué han hecho con la derecha y que no sigan con esta extorsión y chantaje tan antidemocrático: todo es para derrotar a la derecha y a la hora de la política real viene la de los consensos”, manifestó. Asimismo, Lagos criticó que incluso algunos partidos cercanos a la centro izquierda hayan prestado sus votos para aprobar leyes sin entender la situación real que se vive en el país. Respecto de buscar acuerdos con la oposición, el dirigente aseguró estar abierto a todo esto, siempre y cuando “signifiquen superar el drama que vive Chile en este momento”. “A algunos les ha costado más que otros asumir que estamos frente a una situación dramática, de crisis social, sanitaria y económica. Nosotros creemos que los acuerdos tienen que estar asentados en esta realidad y no estamos dispuestos a ciertas tratativas que el pueblo mayoritariamente rechaza y que más bien tienen que ver con intereses económicos, políticos, de defensa de la arquitectura neoliberal y de prestarle ropa a un gobierno que lo único que hace es defender a menos de 10 familias que son las dueñas de este país”, puntualizó. Sobre las posibilidades que tiene Jadue de llegar a la primera vuelta y avanzar en ellas, Lagos se mostró optimista, descartando que exista en el país un tabú relacionado con la elección de un candidato o candidata presidencial del Partido Comunista. En todo caso, manifestó, si es que este prejuicio existe, ha sido generado por una élite minoritaria. “Aquí lo que se está expresando es una voluntad bastante significativa de todo el país de rechazo a este estigma, a este tabú contra el Partido Comunista, pero que es un tabú y un rechazo de una élite noventera conformada por derecha y sectores de centro, que yo creo que se emborracharon con la tercera vía, se embriagaron con la idea del fin de la historia, desconociendo mucho la historia de Chile y la lucha contra la dictadura. Yo no creo que en el pueblo chileno haya anticomunismo”, recalcó.

