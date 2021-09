05530156cb

Nacional Política Mulet decide declinar su candidatura parlamentaria Si bien insistió en su inocencia, el ahora también ex presidente de la Federación Regionalista Verde Social, indicó que su decisión es para no dañar a las candidaturas de su partido ni a la carta presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. Diario Uchile Lunes 20 de septiembre 2021 18:43 hrs.

El diputado y ex presidente de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, informó que declinará su candidatura parlamentaria a la reelección por la Región de Atacama tras la formalización del Ministerio Público, señalando que si bien es inocente, con este gesto busca no dañar las demás candidaturas de su partido ni de Apruebo Dignidad y se dedicará a su defensa. Al respecto, el parlamentario señaló que ser formalizado previo a una elección “obviamente no es una situación normal, no me gusta y creo que en la política hay que elevar los estándares, yo creo que no le hace bien a nadie, menos a un conglomerado político pequeño como el nuestro, la Federación Regionalista, que nació para combatir la corrupción, ver a su presidente, aunque sea inocente, repito, envuelto en una situación que aparenta otra cosa que no es, entonces prefiero declinar y hacerle también a nuestro candidato presidencial, a Gabriel Boric, un gesto para que no se vea también o no se compare el proyecto político del cual formamos parte enredado con esta situación”. “La idea es elevar los estándares y eso es lo que me motiva a mí en hacer esta declinación de candidatura y renunciar a la presidencia del partido y, obviamente, volver una vez que esto se aclare y termine, porque no me cabe la menor duda que va a terminar con mi total y absoluta inocencia”, recalcó. Si bien explicó que por los plazos no puede borrar su nombre de la papeleta, hizo un llamado público al electorado de Atacama “a votar por mi compañero de lista que se llama Luis Gabriel Marcos, él es el candidato del partido que va en el distrito 4. Yo no voy a hacer campaña, voy a llamar a votar por Luis Gabriel Marcos que es mi compañero de lista y vamos a hacer todo el esfuerzo para que él sea el diputado regionalista de la región de Atacama”, indicó. Mulet fue formalizado por el Ministerio Público por “cohecho pasivo” junto a dos abogados y el ex alcalde de Tierra Amarilla a quienes se acusa de haber recibido un pago para que el proyecto de minera Candelaria no tuviera objeciones en materia medioambiental que impidieran su funcionamiento. “Mis actuaciones en esta materia siempre buscaron que los habitantes de Tierra Amarilla sean debidamente compensados por el grave daño ambiental que padecían, provocado por varias mineras y en particular por una de ellas, ante la nula acción de los órganos del Estado en décadas pasadas. De dichas actuaciones no tengo nada de qué avergonzarme, al contrario, siempre he actuado correctamente. Nunca recibí ni cobré ninguna remuneración, ni se ha dicho por nadie que haya sido así”, sostuvo Mulet el sábado recién pasado al conocer la decisión de formalizarlo el próximo mes de noviembre.

