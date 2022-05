f24c592537

Nacional Alcalde de Victoria: “La Fiscalía y las policías no han estado a la altura para poder enfrentar este tipo de conflictos” El edil de la comuna de la Región de la Araucanía, Javier Jaramillo (PPD), se refirió a la crisis en la zona y sostuvo que "hay que hacer una diferencia y acorralar a quienes creen que solo con la violencia se llegará a un proceso de diálogo". Diario UChile Viernes 20 de mayo 2022 12:45 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el alcalde de Victoria, Javier Jaramillo, se refirió al conflicto que se vive en la Región de la Araucanía y a la puesta en marcha del estado de excepción constitucional decretado por el Gobierno. Consultado por los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano respecto de la implementación de esta medida, el edil sostuvo que “ante la incapacidad de poder controlar la cantidad de atentados que hemos vivido en la zona, pareciera que la única medida que queda es acudir a este estado de excepción acotado, que por supuesto no es la solución, pero pareciera que no hay otra medida concreta hoy día”. El alcalde agregó que “acá hay que hacer una división de todos los hechos que ocurren en la zona, a veces se mezclan las cosas y se dan opiniones que son confusas respecto de nuestro territorio. La gran mayoría de las comunidades mapuche no opta por la vía de la violencia, por eso, hay que hacer una diferencia y acorralar a quienes creen que solo con la violencia se llegará a un proceso de diálogo“. En ese sentido, el alcalde de Victoria agregó que “se necesita inversión pública, somos un territorio empobrecido por décadas. Todos los planes que han habido de los diferentes gobiernos no han prosperado y seguimos siendo de las provincias más pobres que hay en el país”. Javier Jaramillo insistió que es necesario conversar primero con aquellas comunidades o grupos que no están por la vía violenta para levantar sus reivindicaciones y señaló que “con la gran mayoría que quiere avanzar a través del diálogo, mapuches y no mapuches, con ellos hay que sentarse a conversar para ir avanzando y hay que acorralar a aquellos grupos que son armados. Cualquiera que se adjudique o genere un atentado no está en condiciones de conversar porque no quieren“. Por lo mismo, respecto de la decisión del Gobierno de no querellarse contra el líder de la CAM, Héctor Llaitul, pese a que hizo una reivindicación pública de la lucha armada, el edil señaló que “cuando se adjudican atentados organizaciones y hay un líder que es visible, la fiscalía tiene que hacer la pega que le corresponde. No puede haber violencia buena o violencia mala, tenemos que tener un solo discurso y en ese sentido, la fiscalía y las policías no han estado a la altura para poder enfrentar este tipo de conflictos”. El alcalde se preguntó si acaso se estaban haciendo las investigaciones para dar con los responsables de los ataques que se han visto en la zona y añadió que “pareciera que hay muchas más personas involucradas en estos hechos porque no se entiende cómo no se ha pillado a nadie. Acá se ha perdido la confianza en la fiscalía“. Finalmente, el edil Javier Jaramillo recalcó que “lo más importante es separar la acción violenta de todo el resto que son los temas de reivindicación, culturales o territoriales que son importantes, no se pueden discutir, pero eso hay que conversarlo con aquellos que no están a favor de las acciones violentas”.

