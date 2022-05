94a0bda2a9

Nacional Política seguridad Ricardo Lagos Weber: “Hay que concentrarse en lo medular que es desarticular las organizaciones criminales” El legislador del PPD valoró presencia del subsecretario de Interior en la Región de La Araucanía y respaldó el nombramiento de un fiscal preferente para perseguir los delitos en la zona. Natalia Palma Viernes 27 de mayo 2022 10:30 hrs.

En entrevista con Canal 24 Horas, el senador por el PPD, Ricardo Lagos Weber, respaldó las acciones que desempeñó el gobierno tras conocerse la emboscada de la cual fue víctima el trabajador mapuche Segundo Catril, quien fue baleado mientras acudía a sus labores en una empresa forestal de la localidad de Lumaco, en la Región de La Araucanía. En ese contexto, señaló la necesidad de que el Ejecutivo mantenga y refuerce su presencia en la zona, a través de otras acciones que aseguren una presencia activa del Estado en el sur del país. A juicio del parlamentario, “es necesario desplegarse con mayor presencia en la zona. El gobierno, la semana pasada, anunció el Plan Buen Vivir que, junto con el Estado de Excepción, que lo acota a la participación de las fuerzas armadas en las principales rutas de la Macrozona Sur y que está bien, también se planteó un sinnúmero de otras medidas que creo es importante implementar desde ya: más recursos para la compra de tierras, aumentando desde 17 mil a 25 mil millones de pesos; 400 mil millones en infraestructura para agua potable, o construir centros de salud, puentes o caminos”. Además, el legislador por la Región de Valparaíso, valoró que el gobierno nombrara a “un fiscal preferente en la zona para perseguir a las organizaciones criminales, a lo cual hizo referencia el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, y ver alguna posibilidad de contar con apoyo externo. Tal vez, la Organización de Naciones Unidas (ONU), o instituciones especializadas que permitan generar un diálogo. Valoro, entiendo y agradezco que el subsecretario Monsalve se haya desplegado a la zona de la Araucanía”. Por último, Lagos Weber respaldó las acciones desempeñadas por el subsecretario Monsalve, argumentando que “él concurrió a la Araucanía y créame que no es fácil porque hay que ir a enfrentar situaciones difíciles, tristes, que hay que explicar, y en las cuales uno estando a cargo, debe tomar acciones y decisiones. Gobernar es tomar decisiones y eso es difícil, pues bien, yo valoro el ejercicio del subsecretario Monsalve porque habló de desarticular las organizaciones criminales, y agregó que se va a evaluar la posibilidad de ampliar el Estado de Excepción, pero además, dice algo que es cierto, que el Estado de Excepción por sí sólo no va a evitar que existan nuevos delitos, o tal vez un homicidio, pero da una sensación de seguridad, y muy importante, hay que concentrarse en lo medular, que es desarticular las organizaciones criminales”. “Él no está prejuzgando a nadie, no dice quién cometió el crimen, pero hay que hacerse cargo de eso, porque el tema de la seguridad no compromete sólo a la Macrozona Sur, esto transpira a la sociedad chilena, pero tenemos que hacernos cargo y yo quiero apoyar a mi gobierno en esto”, agregó.

