Diputado Mirosevic por crimen organizado en Arica: “En 25 semanas tenemos 22 homicidios, por lo tanto es una situación muy crítica”

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado del Partido Liberal y representante del distrito 1, Vlado Mirosevic, abordó la gira del presidente Gabriel Boric por la Región de Arica y Parinacota, zona donde el mandatario permanecerá hasta el 30 de junio para abordar distintas materias, entre ellas el aumento del crimen organizado, la crisis migratoria y el déficit de vivienda. Junto con abarcar estos temas, el legislador dijo esperar que el mandatario pueda complementar el anuncio que realizó en Magallanes sobre la nueva política nacional de carácter permanente para zonas extremas.

Respecto a la realidad de la región, el parlamentario valoró el arribo del jefe de Estado, dada la compleja situación de seguridad que cruza la zona, a la que atribuyó en parte, a la inacción de la administración Piñera.

“La semana pasada, la PDI con Carabineros, con la Fiscalía y el Gobierno desbarataron un grupo importante de miembros del cartel de Aragua lo que significó una intervención en cerro Chuño, un sector que está tomado lamentablemente por la delincuencia. Fue un golpe importante y ahora el Presidente con esta visita al norte lo que dice es ‘vamos a seguir enfrentando de manera muy dura estas bandas de crimen organizado’, que lamentablemente, yo diría, en parte son una herencia del Gobierno pasado porque hubo poca acción respecto del norte en específico, mucha desidia, mucho abandono”, sostuvo.

En esa línea el legislador afirmó que “hoy hay una decisión presidencial, incluso, de enfrentar directamente estas bandas, por lo tanto, la visita del presidente Boric es oportuna, muy necesaria”.

Junto a eso, destacó que “como país, tenemos que ser muy cuidadosos y no permitir que se nos instalen este tipo de bandas de crimen organizado que tienen una violencia en el actuar de la cual no estábamos acostumbrados y que en Arica tiene cifras ya muy preocupantes. Por ejemplo, en 25 semanas tenemos 22 homicidios por lo tanto es una situación muy crítica“, añadió.

Para hacer frente a la presencia de estos grupos transfronterizos, que además aprovechan los pasos no regulares para la trata de personas, el tráfico de drogas y armas, Mirosevic relevó la necesidad de robustecer el control de la frontera. “No puede ser que en las fronteras operen estas bandas con estos negocios ilícitos y que como país no hagamos nada. Tenemos que retomar el control de la frontera de tal manera que se promueva el ingreso de manera regular al país, de aquellas personas que no vienen al país con un plan delictual”, afirmó.

Estado de excepción

En lo relativo a la restitución del estado de excepción, el legislador dijo que es necesario mantenerse abierto a todas las posibilidades. No obstante, consideró que la prioridad del Gobierno debe estar en el mejoramiento del trabajo de inteligencia de la policía, y por tanto en la efectividad de las gestiones contra el crimen organizado.

“Necesitamos al OS9, necesitamos que la Fiscalía Regional crezca, se robustezca, es una Fiscalía relativamente pequeña, estamos hablando 13 fiscales para 9 mil causas vigentes, o sea están con una cantidad de pega increíble y hacen un trabajo muy increíble, pero la verdad es que no dan abasto. Necesitamos eso, básicamente entender cómo operan estas bandas, identificarlas, saber cómo operan sus cabecillas y ser capaces de darles golpes para desbaratarlas, pero eso no pasa sino a través de inteligencia policial. Eso es lo que necesitamos hoy día más que cualquier otra cosa”, sostuvo.

Vivienda

Abordando otras problemáticas de la zona, el legislador por el distrito 1 dio cuenta de la falta de viviendas que hay en el norte y en particular, en la Región de Arica donde el déficit está por sobre el promedio nacional, explicó. Una crisis a la que adicionó la complejidad de erigir estructuras en el suelo salino presente en el territorio.

“Con todas las complejidades, el Gobierno tiene que avanzar en esto porque tenemos un porcentaje importante de la población del norte que hoy día está en circunstancias, por ejemplo, de allegados y eso hay que resolverlo lo antes posible. Por eso me parece muy bien que el Presidente le ponga foco a esto. Hoy día van a hacer una entrega de distintos terrenos a comités de viviendas y además van a entregar propiamente tal un condominio de viviendas sociales en el sector de cerro La Cruz”, indicó.

En cuanto a sus expectativas por la visita del Presidente, el legislador dijo esperar que el mandatario abunde en el compromiso de una nueva política nacional de carácter permanente para zonas extremas, que consiste en el reemplazo de los Planes Especiales de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), instaurados el año 2014 como una medida de apoyo extraordinaria del Estado, por un programa de acompañamiento permanente, con recursos que serán administrados por los Gobiernos Regionales.

“El Presidente se ha comprometido a mantener esta figura que hizo la Presidenta Bachelet, pero mantenerlo a través de una ley permanente, una política de Estado especial de zonas extremas. Ya anunció en Magallanes que eso se iba a transformar en ley, es una tremenda noticia, por eso esperamos que en esta visita pueda complementar lo anunciado”, afirmó.