Felipe Delpin, presidente DC: “El verdadero pueblo de la centroizquierda está con el apruebo”

Este sábado se llevó a cabo el lanzamiento de la plataforma “Centroizquierda por el rechazo”, integrada por “Amarillos x Chile”; “Una que nos Una”; “Ni esta ni la Anterior, Rechazo por una Mejor”; “Movimiento Proyecta”, y figuras del mundo independiente. El hito, llevado a cabo en la escalinata de la sede del Congreso en Santiago, contó con las participación protagónica de militantes de la Democracia Cristiana tales como Ximena Rincón, Matías e Ignacio Walker y Fuad Chahin, además de Soledad Alvear, José Pablo Arellano y Carolina Goic. Algo que lamentó el timonel de la DC, Felipe Delpin, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile. La autoridad, ha bregado porque la militancia respete el voto de la Junta Nacional del partido, que dirimió por aprobar la propuesta de nueva Constitución.

“A todos los Demócratas Cristianos nos hubiese gustado que respetáramos los acuerdos que se adoptaron en la Junta, eso era lo que se pedía”, sostuvo el alcalde de La Granja.

“La Democracia Cristiana acordó aprobar en el plebiscito de salida el nuevo texto de la Constitución. Esa propuesta que existe que nosotros la discutimos, la analizamos y la Junta Nacional acordó aprobarlo, lamentablemente algunos no han respetado ese acuerdo, se han puesto al margen de los acuerdos de la Junta Nacional”, criticó.

Consultado por presuntas sanciones de parte de la directiva nacional, Delpin descartó enarbolar alguna acción del tipo. “No estamos preocupados de entregar antecedentes por las acciones de algunos militantes, afiliados al partido que no han respetado el acuerdo. No estamos dedicados a eso”, afirmó.

Y es que la principal ocupación del partido por estos días es erigir su campaña por el apruebo, trabajando en su propia y desplegando a las autoridades locales y regionales a lo largo de todo el país. En ese sentido, Delpin sostuvo que “la base militante ha respetado el acuerdo de la Junta Nacional, para nosotros eso es lo relevante”.

Ampliando el análisis al resto de las colectividades, considerando las ronchas que dejó en el partido Radical la figuración de algunos de sus integrantes en el lanzamiento de la “Centroizquierda por el rechazo”, el líder DC relevó el respaldo que concita el apruebo en la militancia de base.

“Hubiese sido bueno que toda la centroizquierda esté alineado con el apruebo, eso es lo que correspondería, pero es así, yo veo las fotos y la verdad es que quienes están ahí han tenido cargos de ministros, han sido autoridades de distintos gobiernos, pero lo importante, yo lo rescato y lo digo, es que la centroizquierda de base, esa que está en el territorio, esa que vive en el día a día con nuestra gente, con nuestros vecinos, con nuestros pobladores, con los trabajadores, con los campesinos está derechamente trabajando por el apruebo y eso es lo que hay que relevar. El verdadero pueblo de la centroizquierda está con el apruebo“, sostuvo.

En otras materias, el edil abordó el debate en el oficialismo sobre arribar o no a compromisos de reformas a la propuesta de Constitución previo al plebiscito de salida. En ello consideró necesario establecer el diálogo con todos los partidos que van por el apruebo para revisar aquellos puntos que serían objeto de una presunta modificación. Esto para efectos de ampliar la base de respaldo al texto redactado por la Convención.

“Nosotros como mesa nacional estamos convencidos de que hay que aprobar pero sin lugar a dudas se deben realizar unas mejoras en la propuesta de tal manera que aprobemos pero con el compromiso de todos los partidos de izquierda, de la centroizquierda, del oficialismo y la Democracia Cristiana de poder avanzar en aquellas propuestas que hagan que esta Constitución sea mejor y que muchos más chilenos se sientan reconocidos con ella y comprometidos con esta Constitución”.

“Por lo tanto es bueno que avancemos en el diálogo. Nosotros estamos dispuestos a conversar, estamos también analizando la Constitución y los aspectos que a nuestro juicio, se deben mejorar en el futuro. Esa discusión da tranquilidad a muchos electores indecisos y que se verían inclinados a aprobar el día 4 de septiembre, hay que avanzar en eso”, añadió.

En esa línea, Delpin abordó los puntos que a su parecer, podrían ser modificados de la propuesta de nueva Constitución. “Darle mayores facultades a la Cámara de las Regiones de tal manera que tenga que tomar decisiones y entregar su apruebo a los gastos que incurra el Estado; nos parece que hay que revisar la reelección del Presidente de la República; eliminar la propuesta de gasto que puedan revisar los diputados, eso creo que no es bueno”, mencionó.

Además, “hay que revisar también las autorizaciones que pueden entregar las comunidades de pueblos originarios respecto de proyectos que se puedan realizar en sus territorios. Hay que revisar el sistema de justicia (…) también la entrega de derechos de agua, que sean inamovibles y que puedan ser comerciables para proyectos productivos. Todos estos temas nos parece que deben ser revisados y son factibles de poder mejorar”, sostuvo.

Campaña DC

Abundando en el sello que buscará dejar la Democracia Cristiana en su campaña por el apruebo, el alcalde señaló que la piedra angular del relato DC es la consagración de derechos sociales en la propuesta de Constitución, en conversación con la importancia de dar estabilidad al país.

“Estamos buscando decirle a la gente que la Democracia Cristiana está en el territorio con nuestros alcaldes, con nuestros concejales, que entendemos muy bien las necesidades de la gente, que nos hace mucha fuerza en este nuevo texto de la Constitución lo que son los derechos sociales y que vamos a estar ahí dando la pelea porque esos derechos puedan ser cumplidos en el futuro, que haya tranquilidad en un pueblo que ha luchado por años mejoras en la salud, por una vivienda digna y por que la educación sea gratuita”, señaló.

“Pero también decirle al país que la Democracia Cristiana está por la unidad de Chile y está por lograr por fin una Constitución que nos una a todos. Que la Democracia Cristiana es garante de tranquilidad, de estabilidad. Hacia allá apuntamos, que la gente confíe en nosotros porque vamos a estar siempre trabajando para que Chile pueda avanzar, para que haya justicia social, con equidad y también con un país que sea estable”, complementó.

Imagen: Agencia Aton.