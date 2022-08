7746178eb6

Nacional Política Alcaldes de oposición pidieron al gobierno tomar medidas para enfrentar la delincuencia Las y los jefes comunales entregaron una carta a La Moneda con 12 medidas para hacer frente a los problemas de inseguridad que afectan al país. Diario Uchile Jueves 4 de agosto 2022 14:33 hrs.

Un grupo de alcaldes y alcaldesas de derecha llegó hasta La Moneda para entregar una carta al Presidente Gabriel Boric, en la que proponen 12 medidas para combatir el alza de la delincuencia que afecta al país. La actividad fue realizada por jefes comunales de la Región Metropolitana, entre ellos Evelyn Matthei, de Providencia; Daniela Peñaloza, de Las Condes; Isabel Valenzuela, de Colina; Camila Merino, de Vitacura; Rodolfo Carter, de La Florida; Germán Codina, de Puente Alto, y José Manuel Palacios, de La Reina. “Nosotros, que nuestro trabajo es estar día a día en los territorios, en las calles, con los vecinos y vecinas, no podemos permitir que sigan viviendo los chilenos con miedo”, indicó Peñaloza, quien aseguró que la entrega de la misiva es “de forma humilde y con espíritu de colaboración”. “Estamos pasando a la acción, y queremos ver esa misma acción y preocupación, día a día, desplegada por el Gobierno”, manifestó la autoridad municipal de Las Condes. Por su parte, Matthei acusó que “hay varios proyectos de ley que están durmiendo en el Congreso, respecto de los cuales no se ha puesto ningún tipo de urgencia, que se han dejado abandonados, y que nosotros creemos que serían un gran aporte en materia de seguridad”. La representante de Providencia aludió a los dichos del ex convencional Daniel Stingo, quien afirmó que “las encerronas son en las carreteras, donde circulan los más ricos”. “Me dio pena y molestia escuchar a un ex convencional que hablaba que esto de las encerronas afectaba a los ricos (…) Uno ve que todas las personas de todas las comunas y todos los estratos socioeconómicos están sufriendo, y la gente tiene miedo”, indicó la alcaldesa. Sobre la petición del exministro del Interior, Rodrigo Delgado, de instaurar un estado de excepción en la RM, Matthei advirtió que “es una medida bien extrema. Lo que queremos es que haya tantas otras cosas por las cuales hay que empezar. Pero no se ha empezado por nada, uno no ve a la ministra del Interior en materia de seguridad, no existe, y el subsecretario (Eduardo Vergara) no existe tampoco”. Por su parte, Rodolfo Carter señaló que “si hay un tema que humilla, afecta y le cambia la vida a todos los chilenos, es la delincuencia”. “¿Vamos a perder nuestro país, mientras el Gobierno se dedica a hacer campaña por una opción? Pedimos que en el tiempo que le sobre, que tal vez no sea mucho (…) se dediquen a este tema fundamental”, consignó. Entre las medidas que proponen destacan: Sancionar penalmente el ingreso irregular al país; cuidado real de nuestras fronteras con scanner para aduanas en todos los ingresos del país, dictar el reglamento Ley de Armas sin más trámite para contar con un sistema de ADN balístico y prohibir acceso a pistolas a fogueo que son modificadas; permitir el uso de técnicas especiales de investigación del crimen organizado que se establecen en proyecto que encuentra en su segundo trámite constitucional en el Senado; aplicar urgencia de discusión inmediata el proyecto que modifica la Ley 20.000 para una persecución efectiva del patrimonio de los narcotraficantes. También proponen modificar la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para entregar más facultades a guardias municipales, permitiendo la incautación para enfrentar el comercio ilegal y que se realicen cursos para portar armas no letales; legislar contra el robo de madera; reponer en el Congreso proyecto de ley de infraestructura crítica; reforzar logísticamente a Carabineros en la Macrozona Sur; avanzar en el proyecto de ley que crea un estatuto de protección a policías, entre otras.

