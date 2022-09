“Es importante no ver esto como una competencia”: Vallejo por representación de las coaliciones oficialistas en el Gobierno

Un primer comité político con la nueva estructuración de ministros se desarrolló la tarde de este martes en el palacio de La Moneda, tras el cual, la ministra Segegob, Camila Vallejo, dio cuenta de las materias abordadas en la instancia, destacando los desafíos políticos de este segundo tiempo y la reanudación del proceso constituyente, asunto que el Jefe de Estado conversó con las dirigencias de todos los partidos en la sede de Gobierno durante la misma jornada.

“Algo dijo el Presidente, no sólo con el diálogo en el Congreso para el nuevo proceso constituyente que tuvo además una muy buena reunión con todos los partidos, con excepción de los Republicanos, pero el resto estuvo presente con muy buen ánimo, muy buenos términos, con la voluntad expresa y manifiesta de continuar con este proceso y de poder llegar hacia una nueva Constitución hecha en democracia, pero también de las reformas, eso también fue parte de la discusión”, indicó.

En ese sentido precisó que la conversación del comité versó en torno a “refirmar nuestro programa. Hay reformas que son super importantes como la reforma tributaria que está discutiéndose en el Congreso, donde por cierto es importante que no solamente el ministro de Hacienda lleve esta discusión como lo ha hecho sino que todos los ministros y ministras que estamos comprometidos con esto, porque al final va a financiar reformas de pensiones, el fortalecimiento de la salud pública, etc”, señaló.

Consultada por las tareas inmediatas de la nueva ministra de Interior, Carolina Tohá, Vallejo destacó los desafíos de la cartera y aseguró que la ex alcaldesa pronto tendrá que encabezar un consejo de Gabinete.

Revés en el nombramiento de Cataldo

En cuanto a la polémica por el fichaje de Nicolás Cataldo a la subsecretaría de Interior, Vallejo declaró que “los cambios de gabinete siempre tienen acontecimientos, no son fáciles, ha pasado en todos los Gobiernos, no vale la pena repetir casos, pero esto no es nuevo, es normal que suceda así y las nominaciones no están hasta que se nominan”.

Si bien se emanó un comunicado de Presidencia dando cuenta de la decisión del Mandatario, la ministra insistió en que “las nominaciones no están hasta que se concretan y eso siempre es así y es el Presidente el que hace esas definiciones”.

La secretaria de Estado aseguró que “la valoración del subsecretario Cataldo ha sido muy importante, muy positiva, ha llevado además un tema en educación de fortalecimiento de la educación de manera impecable, es un tremendo cuadro político independientemente de los trascendidos y lo que trascendió con el comunicado, esa valoración por cierto que sigue”.

Equilibrio de fuerzas

Respecto al balance definido entre Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad, considerando el desembarco de dos figuras de la ex Concertación a ministerios clave, y la salida de Giorgio Jackson (RD) del comité político, Vallejo exhortó a la unidad de las coaliciones de Gobierno.

“Creo que es importante no ver esto como una competencia. Hemos definido políticamente que las coaliciones estén representadas. Todos los partidos son súper importantes en los desafíos que tenemos, todos los partidos de Socialismo Democrático y los partidos de Apruebo Dignidad. Yo creo que el resto son interpretaciones que son parte de la política y de los análisis políticos que puedan venir, pero la convicción que nosotros tenemos es que tenemos que reforzar nuestro equipo, nuestro Gobierno y la conducción, donde tenemos que estar todos y todas si queremos sacar adelante las reformas que tenemos”, sostuvo.

En ese sentido descartó que el ingreso de la ministra del Trabajo Jeannette Jara (PC) al comité político sea una suerte de compensación para esa colectividad. “Ella ha dado garantías y demostraciones que es una gran ministra y con grandes capacidades políticas”, aseguró.

“Decir que está ahí por una compensación me parece que es un poco odioso y que no se condice y no está a la altura con lo que ella demostrado políticamente en el marco de las 40 horas, de la reforma previsional y yo llamaría también a respetar a nuestras ministras mujeres en su labor”, agregó.