Nacional Política Presidente Boric realiza positivo balance de visita a Nueva York y emprende regreso a Chile El mandatario destacó las conversaciones en especial con líderes de la UE con quienes acordó apoyar en la urgente transición energética a raíz del corte del suministro de gas ruso como respuesta a las sanciones por la invasión a Ucrania. Diario Uchile Viernes 23 de septiembre 2022 15:34 hrs.

Encuentros de alto nivel sostuvo el Presidente Gabriel Boric durante su visita a Nueva York, donde el martes pronunció su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En la sede de la ONU se reunió con el secretario general de la entidad, Antonio Guterres, así como con líderes europeos, entre ellos el canciller alemán, Olof Scholz, el presidente francés Emmanuel Macron y el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez. Además, destacó las conversaciones con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardends, la premier de Barbados, Mia Mottley, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden y el ex mandatario de ese país, Barack Obama. A ello se sumaron encuentros con estudiantes y empresarios, estos últimos destacando las ventajas que mantiene Chile como plataforma de inversiones. “Han manifestado su intención de seguir invirtiendo o de hacer nuevas inversiones, lo cual es una muy buena noticia para nuestra economía y con los cuales hemos garantizado un ambiente de reglas claras y responsables”, precisó el Presidente. Uno de los encuentros de mayor relevancia fue los que tuvo con los representantes europeos, bloque con el que Chile espera modernizar su acuerdo bilateral, lo que permitirá “acelerar la inversión extranjera en hidrógeno verde. Esto lo conversamos en particular con Alemania, con Francia y con la representante de la Unión Europea. Vamos a firmar un memorandum of understandings (memorándums de entendimientos) que va a permitir facilitar estas inversiones”, destacó el jefe de Estado. A eso agregó que “a propósito de la guerra de Rusia en Ucrania, hay una aceleración de la transición energética que requieren los países de Europa. Y para eso, Chile es muy importante, tanto en el cobre, en el litio, en el hidrógeno verde y también en conocimiento; no solamente en materias primas, también en el conocimiento que puede aportar nuestro país”. En ese sentido, el Presidente Boric puntualizó que “le transmitimos a Ursula von der Leyen, al canciller Scholz, de que para completar la modernización del acuerdo que es de todo nuestro interés y que no me cabe duda que vamos a llegar a buen puerto durante este año con la UE, es importante también que se acojan parte de las cláusulas que se ha estado poniendo también nuestro país para resguardar los intereses de nuestra República”. Los bordes del proceso constituyente El Presidente Boric fue abordado respecto de sus dichos el jueves cuando se refirió a definir mejor los bordes que debería tener el nuevo proceso constituyente para una nueva constitución. Sobre el tema dijo que si bien no buscaba intervenir en materias que deberían ser conversadas entre los nuevos integrantes de la instancia redactora del marco constitucional, sí debería apuntar a algunos temas que son a su juicio fundamentales. “Creo importante que no se le quite soberanía a la convención, al órgano electo que termine decidiendo aquello. Pero que todos tengan claro que hay elementos como por ejemplo la paridad, el carácter de República, el respeto a los derechos humanos y algunos que se puedan discutir ahí a los que no quiero adelantarme”, comentó. El mandatario agregó que “espero que lleguemos a buen puerto pronto porque Chile necesita certidumbre. Y hay una cosa importante respecto a la declaración de los partidos de Chile Vamos que creo importante recalcar: nosotros como Gobierno tenemos absolutamente claro que nuestra prioridad es hoy día enfrentar las urgencias de los chilenos y chilenas”. Además, respecto de las críticas de la oposición sobre a una ausencia del Ejecutivo en los temas que preocupan a la gente como es el alza del costo de la vida y la seguridad pública, dijo que están ocupados en varios frentes. “Mediante el presupuesto que se presenta en dos semanas más, como mediante gestión y gobernanza, vamos a abordar con principal énfasis la seguridad, el alza del costo de la vida, las listas de espera, el tema de vivienda a propósito del Plan de Emergencia Habitacional que hemos lanzado con el ministro (de Vivienda Carlos) Montes. Así que en eso no tengan dudas”, subrayó. El Presidente Gabriel Boric y su comitiva emprenderán el vuelo rumbo a Chile durante esta jornada y ya este sábado estará en suelo nacional.

