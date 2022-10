4bbbab95b2

Economía Nacional Política MOP desmiente a constructora que anunció inicio de proceso de quiebra El titular de Obras Públicas, Juan Carlos García, sostuvo que no es cierto que la decisión se deba a incumplimientos desde la cartera de Gobierno. “De hecho, en los últimos meses se han realizado pagos por más de 8 mil millones de pesos”, precisó. Diario Uchile Sábado 22 de octubre 2022 13:41 hrs.

El ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, descartó que la solitud de quiebra anunciada por la constructora Claro, Vicuña y Valenzuela, se deba a incumplimientos de la cartera de Gobierno que encabeza. Según la compañía que ejecuta 10 obras de carácter público en todo el país, la decisión la adoptaron por una serie de factores, entre ellos el aumento del precio de materiales, la interrupción de las cadenas de distribución, pero especialmente por la medida anunciada por el MOP de reajustar retroactivamente los contratos y que consideraron como tardía. Al respecto, el ministro García señaló que “estamos enfrentando un alza en el precio de los materiales a nivel mundial, lo que ha impactado fuertemente a la industria de la construcción, y Chile no es la excepción”. Agregó que “como Ministerio de Obras Públicas (MOP) hemos tomado medidas concretas, conversadas en conjunto con los gremios de la construcción para mitigar el impacto de esta situación en el país”. En relación con la empresa Claro, Vicuña Valenzuela, “como Ministerio tenemos diez contratos vigentes, de los cuales tres ya están cerca de terminar. Y si bien intentamos acercar posiciones con la empresa, para buscar en conjunto soluciones que permitieran continuar con las obras, lamentablemente la empresa no concurrió a nuestra invitación”. Por eso señaló que “quiero desmentir categóricamente que la situación de esta empresa se deba a incumplimientos por parte del Ministerio de Obras Públicas. De hecho, en los últimos meses se han realizado pagos por más de 8 mil millones de pesos, y aun así Claro Vicuña mantuvo bajos niveles de cumplimiento, incumpliendo con sus compromisos con las obras”. Esto se reflejó en que “a septiembre de este año habían cerca de 450 personas prestando servicios en los contratos vigentes, a quienes la empresa no estaba pagando su sueldo. Como Ministerio, ejerceremos la facultad que otorga el reglamento de contratación de obras públicas para no dar curso a los estados de pago cuando no se acredite el pago oportuno a las remuneraciones, imposiciones previsionales, y cotizaciones”. García puntualizó que “quiero ser muy claro: hay empresas que en esta crisis se la han jugado por llegar a soluciones en conjunto con el MOP para terminar las obras en beneficio de la ciudadanía. Sin embargo, lamentablemente hay otros casos donde se intenta responsabilizar y hacer pagar al Estado por crisis globales como la pandemia, o el alza de los materiales, desconociendo su propia mala gestión”. Por otra parte, comentó que “las empresas también deben tener la responsabilidad de tomar los resguardos oportunos en los tiempos de bonanza para enfrentar los momentos difíciles, y así al menos, poder compartir los impactos frente a una crisis”. Por último, informó que “en este momento nuestra principal preocupación es retomar estas diez obras a la brevedad y para este propósito ya estamos trabajando”.

