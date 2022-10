“No se justifican estas prácticas anti-unitarias”: Gremios levantan “Mesa Complementaria del Sector Público” acusando exclusión por parte de la CUT

Esta mañana cinco gremios del sector público, que agrupan un total de 70 mil trabajadores y trabajadoras, lanzaron la “Mesa Complementaria del Sector Público”, que busca negociar con el Gobierno en el marco de la ley de presupuesto 2023. La instancia la formaron los sindicatos denunciando exclusión por parte de la Mesa del Sector Público y el Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores, a quienes dicen haber solicitado por años e insistentemente audiencias y respuestas para ser incorporados en la mesa que lleva oficialmente las negociaciones con el Ejecutivo, sin lograr respuestas satisfactorias.

Según dan cuenta en un comunicado, se les ha contestado que su integración a la Mesa del Sector Público “no es posible durante el presente proceso de negociación” y que deben esperar hasta marzo del 2023. No obstante, acusan que la réplica es la “misma respuesta que se viene repitiendo en años anteriores”.

En ese sentido sostienen que su requerimiento “no apelaba a una concesión graciosa, si no a un derecho, el que nos asiste por el solo hecho de ser organizaciones del Sector Público y por nuestra sola condición de afiliados a la Central”.

“El hecho de estar fuera de la MSP, hasta ahora la única instancia que negocia a nombre de todas y todos los funcionarios del Estado, nos deja al margen de ejercer nuestra propia representación, derecho consustancial al hecho de ser representantes legítimos de un número no menor de trabajadores y trabajadoras. Esto consagra una clara discriminación”, sostienen.

Asimismo, advirtieron que “la no consideración de las demandas complementarias recogidas desde los territorios y la desprolijidad de la mesa, han afectado considerablemente las condiciones laborales y remuneratorias de las y los trabajadores más precarizados, lo cual nos ha obligado a intervenir ante el Ejecutivo y el Parlamento, para evitar la profundización de estas pérdidas, no habiendo tenido respuesta por no ser parte de la MSP”.

Por tanto, consideran que “no se justifican estas prácticas anti-unitarias que debilitan al mundo del trabajo y ponen al Gobierno en la disyuntiva de avalar estas prácticas o abrir una negociación complementaria”.

En la presentación oficial de la Mesa Complementaria ante la oficina de partes del Ministerio de Hacienda, la presidenta de Federación Nacional de Organizaciones de Asistentes de la Educación (AEFEN), Yasna Sánchez, indicó que han agotado todas las instancias para su integración a la MSP. “Nuestra organización hace cuatro años que busca la incorporación a la Mesa del Sector Público, desde las distintas aristas hemos hecho todos los procesos formales e informales también para buscar respuestas a esta exclusión y hasta el momento no ha habido respuesta alguna concreta, aunque obviamente creemos que estos son factores políticos que apuntan a esta exclusión de los trabajadores”.

A su vez, Aldo Santibañez, presidente de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss) consideró incomprensible el rezago en la incorporación de los gremios. “Señalan que hay un estatuto, un protocolo, donde debería votarse la incorporación de todas las organizaciones sindicales que requieren ingresar a la Mesa del Sector Público, pero lo que nosotros sabemos es que no se han votado durante este año ninguna de las cinco solicitudes que hay en la Mesa y por lo tanto nos llama profundamente la atención que la voluntad política de la unidad sindical no se vea concreta respecto a la integración de estas organizaciones que estamos reclamando”, afirmó.

Bajo estas consideraciones, la Mesa Complementaria buscará llevar las demandas de los y las trabajadoras que integran los gremios al Gobierno. Además impulsarán “una profunda discusión en el seno de la Central Unitaria de Trabajadores” que permita en el corto plazo su integración democrática a la Mesa del Sector Público; fiscalizarán “toda la discusión y negociación del pliego de los trabajadores y trabajadoras del sector público resguardando el logro de derechos, estableciendo un control político, institucional y sindical de todo el proceso de negociación y se constituirán “como interlocutores y contraparte frente al Gobierno, el Congreso y los diferentes organismos públicos que intervienen en el proceso de negociación, presentando propuestas, datos e insumos complementarios que permitan un mejoramiento sustantivo del pliego”.

Petitorio

En cuanto a las demandas que la Mesa Complementaria hará llegar al Gobierno para el presupuesto 2023, Sánchez indicó que “ya tenemos avanzado nuestro petitorio, ahora estamos avanzando en lo sectorial pero vamos a presentar una propuesta alternativa a la que se entrega de la Mesa del Sector Público”.

En tanto Santibañez adelantó que “uno de los elementos centrales de la unidad que hemos comenzado a forjar a partir de hoy tiene que ver con avanzar hacia empleos públicos de calidad, es decir superar esa negociación que se basa en el reajuste salarial y avanzar más bien en temas estructurales respecto al trabajo público en Chile”.

Los gremios que conforman la Mesa Complementaria del Sector Público son la Federación Nacional de Organizaciones de Asistentes de la Educación Pública (AEFEN); la Confederación Nacional de Asociaciones de Funcionarias y Funcionarios de Atención Primaria (COTRASAM); la Federación Nacional de Trabajadores Municipales de Chile (FENTRAMUCH), Confederación Nacional VTF Chile; Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS).