Incendios Forestales Nacional Política Tohá echa por tierra idea de royalty forestal y pone fin a una polémica en ascenso La titular de Interior indicó que la agenda tributaria del Gobierno ya fue presentada y se encuentra en discusión al interior del Congreso, por lo que el debate recaerá en próximas administraciones. Así, la Corma dio por superada la "controversia". Diario UChile Jueves 16 de febrero 2023 10:33 hrs.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, desconcentró la tensión en torno al “nuevo pacto” sobre la industria forestal, retrocediendo a la idea que planteó el Presidente Boric en su visita a la comuna de Quillón el viernes pasado, en el marco del despliegue que lleva el Ejecutivo para controlar los incendios que afectan a la zona centro sur del país. Si bien el mandatario abogó por instalar una discusión de largo plazo respecto a una regulación distinta para las empresas forestales -lo que fue refrendado por la titular de Trabajo, quien habló de “nuevo pacto” y el ministro de Agricultura, que apuntó al retorno del receso legislativo para debatir modificaciones sectoriales- Tohá echó por tierra la fórmula de un royalty forestal. “Quiero recalcar que el Gobierno tiene una agenda tributaria que está en el Parlamento, que es clara y está expresada en proyectos de ley. Esa agenda es coordinada por el Ministerio de Hacienda, pero representa a todo el Gobierno. En esa agenda no está contemplado un royalty a la industria forestal”, señaló. Y explicó que “no está contemplado porque la industria forestal no cumple con las características de aquellas actividades que generan un royalty, no se trata de un recurso natural no renovable propiedad del Estado, por tanto, en nuestra agenda -que es muy conocida- este tema no está incluido”. Ahora bien, acotó que “eso no quita que estos temas se puedan discutir y poner arriba de la mesa como hizo el ministro de Agricultura, pero ese debate, en la medida que avance, tendrá que ver con planteamientos que se propongan para futuras administraciones, porque en la actual la agenda tributaria ya está presentada y en discusión”. Las declaraciones de la jefa de Gabinete pretenden bajar la tensión que iba escalando entre el Ejecutivo y el empresariado. A las críticas de la Sofofa y del presidente de la CPC, se unió el ex timonel del gremio empresarial y actual candidato al consejo constituyente por RN, Juan Sutil, quien este miércoles afirmó que el Gobierno está “tratando de instalar una polémica inconsistente fruto de sus propias incompetencias”. Con los dichos de la ministra, la Corporación de la Madera (CORMA) dio por cerrada la polémica. “Por los dichos de la ministra Tohá damos por superada la controversia por el royalty, ya que entregó todos los argumentos políticos y técnicos sobre el sinsentido de una medida como esta“, reaccionó el presidente de la entidad, Juan José Ugarte. Imagen: Agencia ATON.

