Ministra Uriarte descarta cambio de gabinete para el 11 de marzo: “Esa especulación no es efectiva”

Y es que, como trascendió por distintos medios de comunicación, el consejo de gabinete -fijado originalmente para el viernes 3 de marzo- fue postergado para el mismo día en que se cumple el primer aniversario del Ejecutivo, lo que alimentó la hipótesis sobre una presunta reestructuración del equipo de Gobierno para esa fecha.

Sobre el próximo cónclave de ministros, Uriarte indicó en entrevista con T13 que “esa es una planificación que lleva ya un tiempo. De hecho creo yo que estamos desde enero más o menos con esta planificación”.

“Todos los ministros sabemos que el día 11 vamos a tener un consejo de gabinete que va a ser un consejo de gabinete de balance y proyección, así que es lo simbólico de ver lo que hemos recorrido y por supuesto la perspectiva futura, de manera que esa especulación no es efectiva. No hay que sobre interpretar esto”, sostuvo.

Asimismo, comentó que “a mí ya me ha tocado vivir estas situaciones en otros gobiernos y se produce exactamente lo mismo: va a haber cambio de gabinete, muchas preguntas, mucho análisis sobre si es ahora o es más tarde, si conviene ahora. Esto es parte de lo que siempre está un poco sobre la mesa y no estamos viviendo una excepción. Entonces, en lo personal he aprendido a pasar por encima de este tipo de instalaciones y de rumores en el sentido de que hay que hacer las cosas”.

En otras materias, la secretaria de Estado abordó las declaraciones que vertió el próximo jefe de bancada de diputados de la UDI, Guillermo Ramírez, quien afirmó que “las reformas tributarias y previsionales no pueden ser más malas”.

“El tono del diputado Ramírez, respecto de quien tengo una gran opinión, creo que es un hombre serio, una persona reflexiva, me preocupa esto de pulverizar, yo no quisiera pulverizar nada. Yo la verdad de las cosas es que tengo un ánimo súper constructivo y, por supuesto, de mucho diálogo y encuentro cívico”, señaló al respecto.

En lo relativo a la reforma previsional, Uriarte destacó que “se mantiene la cuenta individual, se mantiene la propiedad sobre los montos de pensiones y se mantiene algo que es esencial a lo que la gente quiere, que es la posibilidad de escoger, elegir“.

“El ciudadano, trabajador, cotizante, va a poder escoger entre un gestor de inversiones público o uno privado, y existirán tantos privados como aquellos que cumplan con las condiciones que la ley establezca para operar, que son condiciones de seguridad financiera y de responsabilidad con los propios cotizantes”.

En tanto, sobre la reforma tributaria, destacó que “ha tenido tres paquetes de indicaciones. Es decir, nosotros como Gobierno hemos asumido cambios en este proyecto precisamente en el ánimo de encontrarnos con la oposición en un proyecto que sea aquel que viabiliza lo que nos interesa“.

Finalmente, en cuanto al proceso constituyente señaló que “el que estemos hablando de un Estado democrático social de derecho, para mí es muy, muy importante, porque me habla de la vigencia de los derechos fundamentales y como el Estado tiene que avanzar en esa progresividad de los derechos fundamentales y eso creo que es un avance”.