Nacional Política Proceso Constituyente ¿Constitucionalización de las isapres?: Comisionados oficialistas insistieron en reevaluar norma sobre régimen de salud Desde el Partido Socialista cuestionaron las similitudes del artículo aprobado en general por la Comisión Experta con el de la actual constitución. En el PC enfatizaron que a través del debate democrático se debe definir esta materia. Fernanda Araneda Martes 25 de abril 2023 19:26 hrs.

En los últimos días, el ambiente al interior de la Comisión Experta ha estado tenso. Al enfrentamiento que protagonizó el oficialismo con la oposición a través de minutas el fin de semana, le siguió un álgido debate en la subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, a propósito del artículo relacionado al sistema de salud, punto que mantiene disonancias entre los distintos sectores políticos. “La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona puede elegir el régimen de salud al cual adscribirse, sea estatal o privado”, versa la norma de la discordia, que ya fue aprobada en general por el Pleno del organismo. Para los comisionados oficialistas que participan en la subcomisión, lo anterior representa una “constitucionalización del modelo de isapres”, lo cual se suma a un supuesto intento de la derecha por hacer lo mismo con las Administradoras de Fondos de Pensiones. Así lo explicó el representante del Partido Socialista, Flavio Quezada. “En materia de salud hay una redacción que yo he calificado de peligrosa, puesto que podría operar como una constitucionalización del modelo de isapres y a propósito de las AFP se han presentado enmiendas que podrían generar un efecto similar. Por eso, yo señalé en una sesión que en ningún caso iba a estar disponible para votar a favor de la constitucionalización de los modelos de AFP o de isapre, porque creo que la definición del sistema de salud o de seguridad social es algo que debe resolverse a través del legislador democrático”, explicó. Según Quezada, parte de sus reparos en materia de salud también vienen de la similitud del artículo propuesto con la redacción que aparece en la Constitución del ’80. “El texto vigente ha operado como la constitucionalización del modelo de isapres y, por lo mismo, me parece peligrosa la norma, porque en el futuro será leída por quienes han sido formados en la cultura constitucional actual. Por tanto, es bastante probable que genere un efecto no muy distinto al que genera actualmente”, indicó. El comisionado PS recalcó que “es importante que esa redacción sea corregida precisamente en esa etapa en la que estamos ahora, en la cual se deben decantar las redacciones en específico de cada una de las normas de esta propuesta”, precisó. Por otra parte, Quezada argumentó que en otros países con un estado social y democrático de derecho, no existen artículos como el que se pretende instalar sobre el sistema de salud. “Si miramos a países como Reino Unido, España o Francia, esos modelos, que son estados sociales en esa materia, serían inconstitucionales con esa norma. Por tanto, creo que ese artículo no solo es peligroso porque petrifica un modelo, sino, además, porque petrifica un modelo que es incompatible con el estado social”, aseveró. “Tenemos que producir una constitución habilitante” Por su parte, el comisionado del Partido Comunista, Alexis Cortés, también manifestó sus críticas en contra de la redacción de la norma planteada por la comisión, puesto que su juicio deben ser las personas elegidas democráticamente las que deben definir el modelo de salud. En esa línea, consideró que “para que el proceso sea exitoso, tenemos que producir una constitución habilitante, no una que cierre debates, sino que los abra y que, por lo tanto, no debería ser una visión del país la que quede reflejada en la norma”. “Si tú dejas una norma abierta, permites que mediante mayorías democráticas el país se conduzca hacia el horizonte que, en un determinado momento, establezca como el modo más óptimo de responder a la consagración de estos derechos”, manifestó. Consultado sobre el futuro de la discusión en la Comisión Experta, Cortés señaló que existen dos grandes amenazas para el proceso constituyente. Esto es que un sector imponga su visión de país o que se produzca una “hoja en blanco”, es decir, que no se logren acuerdos mínimos. “Yo creo que ambos escenarios no son deseables y hay que hacer los esfuerzos necesarios para que no ocurra. Eso supone buscar una constitución que sea habilitante, pero al mismo tiempo siendo fiel, lo más posible, a las bases y en particular al estado social y democrático de derecho. En la medida en que eso ocurra, habrán menos chances de que haya una hoja en blanco”, aseveró.

