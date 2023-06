8cbfdee1eb

Nacional Política Marco Moreno y derrotero del Gobierno: El Presidente “Boric tiene que asumir el rol de líder de su coalición” El cientista político destacó el tono del discurso del mandatario. De todas formas, advirtió la necesidad de ordenar el trabajo de los partidos que lo respaldan y mantener el equilibrio en la relación con la oposición. Diario UChile Viernes 2 de junio 2023 17:07 hrs.

La combinación de un sentido de realidad ante la falta de mayoría en el Congreso y de apoyo ciudadano, fue uno de los aspectos que a juicio del cientista político Marco Moreno, se vieron reflejados en la cuenta pública del Presidente Gabriel Boric este 1 de junio. El académico explicó en conversación con el programa Política en Vivo de Radio y Diario Universidad de Chile que el jefe de Estado “combinó convicciones con responsabilidad”, haciendo además una descripción de logros, entre ellas la aprobación de proyectos importantes para el Ejecutivo como la de 40 Horas de trabajo, el aumento del salario mínimo, el royalty minero y el Copago Cero. “Tenía un relato muy claro”, señaló Moreno, quien precisó que hubo en la cuenta “varias cosas que muestran a un Gobierno que hace cosas concretas”. “Hay un buen catálogo de logros que el Gobierno puede exhibir contrario a lo que se creía. Cualquier gobierno que haya tenido dos derrotas electorales importantes en estos 15 meses, pudiera ser un gobierno que no tuviera nada que exhibir en términos de logros”, señaló el especialista. Para el docente de la Escuela de Gobierno y Comunicación de la Universidad Central, el mandatario entendió que “puede elegir su hoja de ruta, su plan, pero sabe muy bien que no puede elegir las circunstancias en que debe realizarlo. Las circunstancias no dependen del Gobierno. No tiene mayoría política en el Congreso, hoy día es un Gobierno que no tiene mayoría social que se podía haber parapetado en haberle hablado solo al 30 por ciento, pero efectivamente da un paso más allá”. En su análisis, Moreno agregó que el Presidente también coloca la construcción de acuerdos para avanzar en los reclamos de la ciudadanía apuntando a la oposición que es finalmente con la que ha debido construir mayorías para sacar adelante sus iniciativas. “Traslada parte de la responsabilidad, también lo hace co responsable de una serie de demandas de las que el Gobierno se hace cargo, pero que señala con mucha claridad que no está en condiciones de materializar porque mientras no haya una reforma tributaria aprobada, es muy difícil satisfacer esa demanda”, sostuvo. En ese sentido, Moreno destacó la idea de “soluciones subóptimas” que postuló el jefe de Estado, lo cual para el académico “es una señal de realismo político”. “El Gobierno es responsable de que no puede cumplir con esa promesa si no tiene los elementos para poder hacerlo. Y por eso de alguna manera también traslada a la oposición la responsabilidad en el sentido de que necesita el apoyo de la oposición para poder enfrentar estas demandas”, recalcó al respecto. Además, apuntó que “uno ve que el Presidente toma posición. Dice ‘yo estoy en las cosas que sean razonablemente posibles de hacer’, las soluciones ‘subóptimas’, de tal manera de bajar algunas líneas rojas, por ejemplo, que tenía en la reforma de pensiones y la reforma tributaria”. Sin embargo, para Moreno uno de los problemas que tienen en el seno del Gobierno es la existencia de dos coaliciones que si bien surgen como contendores en la arena electoral, ahora deberían asumir con unidad el trabajo por apoyar a la administración del Presidente Boric. “La gran duda es si toda o una parte de su coalición tiene realmente esta convicción y por lo tanto vamos a ver si el Presidente logra poner lo que pueda tener de capital político todavía detrás de este objetivo”, como son las reformas que está anunciando, explicó al respecto. Para ello, Moreno subrayó que el mandatario “tiene que ser líder de su coalición”, ya que a diferencia de Patricio Aylwin que durante su gobierno pudo descansar “en un potente tridente de ministros” que tuvieron la relación con su sector, hoy La Moneda carece de esa posibilidad. “Boric no tiene eso y tiene que asumir el rol de líder de su coalición y uno esperaría que entonces esas expresiones, esas medidas anunciadas las haga realidad. Porque el principal problema que podríamos tener es que no se cumpla con lo que se promete”. Por otra parte, advirtió que la derecha debe abrirse al diálogo, ya que de otra forma cae en una posición de bloqueo que terminaría afectándola ante la ciudadanía. “Hay un sector de la oposición que cree que tiene que esperar que le toque gobernar y no poner nada o no contribuir y demostrar que son alternativa”, agregó. El escenario político también estará marcado este 2023 por la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado como señaló el propio Presidente Boric en su cuenta pública en el Congreso. Al respecto, Moreno consideró que el mandatario “tiene que hacer un balance, un equilibrio el Presidente en no tampoco presionar demasiado una relación que es muy frágil con la oposición y que en cualquier momento se rompe y que termine en que el Gobierno no pueda aprobar iniciativas importantes”. Marco Moreno cerró afirmando que “el Gobierno tiene que manejar muy bien este tema, al punto de no convertirlo en una situación que genere más divisiones que entendimiento”.

