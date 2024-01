9e056b5bcd

4cfe3f869f

Política Gloria Hutt secunda críticas contra la gestión del Gobierno: “El foco de la noticia en dos años no ha salido de La Moneda” La ex ministra de Transportes se refirió a las declaraciones de Evelyn Matthei sobre el desempeño del Ejecutivo, abordó los nuevos antecedentes en el Caso Democracia Viva y reprobó la manera en que las autoridades han manejado la situación. Diario UChile Martes 30 de enero 2024 11:51 hrs.

Compartir en

La presidenta nacional de Evópoli, Gloria Hutt, realizó una dura crítica al Gobierno del Presidente Gabriel Boric, debido a los diversos líos en los que se han visto envueltos durante su gestión. Los casos de Democracia Viva, las acusaciones por infracciones a la Ley de Lobby y las pensiones de gracia han dejado dañada la imagen del oficialismo en el Palacio de La Moneda. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la también ex ministra de Transportes además abordó las recientes declaraciones de la alcaldesa de Providencia, y eventual carta presidencial de la derecha, Evelyn Matthei, quién tachó a las actuales autoridades del país como “una tropa de jovencitos arrogantes”. “Mi impresión es que la opinión de Evelyn Matthei apuntan a los déficit de gestión del Gobierno, que son evidentes, y a la dificultad que ha tenido para marcar una agenda. El foco de la noticia en casi dos años no ha salido de La Moneda. Casos como Democracia Viva, los casos de lobby, hay una serie de situaciones que afectan la posibilidad de gobernar fluidamente”, apuntó Hutt al respecto. Hutt se desmarcó del ataque personal a las autoridades de La Moneda, pero sí cuestionó la gestión actual. “Particularmente en los acuerdos, ha sido difícil. Yo misma he participado, por ejemplo, en el Ministerio del Trabajo cuando se nos convocó a trabajar para llegar a un acuerdo en pensiones. Nosotros mandamos a nuestros equipos técnicos y estuvieron durante todo el periodo que la ministra Jara mantuvo ese grupo técnico funcionando. A pesar de que nosotros hicimos una presentación formal de alternativas, porque nos dimos cuenta que la propuesta del Gobierno tiene deficiencias, nunca tuvimos la oportunidad de que esas alternativas fueran discutidas”, mencionó la exministra de Transportes durante el segundo período de Sebastián Piñera. En ese sentido, la presidenta nacional de Evópoli aprovechó la instancia para mostrar sus objeciones respecto al proyecto de reforma de pensiones que se aloja en el Senado, tras largas y polémicas discusiones. “Tenemos reparo sobre la sostenibilidad del sistema que se propone. Hay dos características preocupantes que impiden llegar a un acuerdo: la primera, es que se pone en riesgo parte del ahorro de los cotizantes actuales para el momento en que reciban su pensión futura. Por otro lado, hay un componente de reparto y cuando se aplica a la población completa, las proyecciones de población indican que los que van a estar trabajando y haciendo aportes, en poco tiempo van a ser mucho menos de los que van a estar jubilando”, expresó. “Con el envejecimiento de la población va a haber más demanda por financiar jubilaciones que los cotizantes no van a ser capaces de cubrir”, agregó. Caso Democracia Vivia Gloria Hutt también dio sus impresiones respecto a los últimos antecedentes revelados en el Caso Democracia Viva. Mensajes entre el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, y la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, evidenciaron que ambas autoridades se refirieron a cómo abordar un “posible flanco comunicacional”. “Es bien grave todo lo que aparece. Hay algunos comentarios que se refieren a qué hacer si se involucra la Contraloría, eso me parece complejo. Después las coincidencias o no de fechas, de quién sabía y quién no, no me sorprende. No olvidemos que Daniel Andrade, en la carta que publicó desde la cárcel, sugirió que él no se iba solo. Así que imaginé que había una especie de anuncio de que podía aparecer más información. Hay datos nuevos de que podría haber conocimiento por parte de, por ejemplo, el ministro Montes o alguien en La Moneda que no se sabe quién es”, cuestionó la exconsejera constitucional. Al respecto, Hutt mostró también reparó en la forma en que el Gobierno aborda este tipo de problemas. “Lo que me llama la atención en todos estos casos es una secuencia muy desgastante. Parten negando, después acomodando como sea la explicación y después termina por aparecer evidencia que los complica mucho más”, señaló. Sobre si el clima se podría aplacar con la salida de los responsables, la timones de Evópoli aseguró que: “Lo más sano sería dar por cerrado el tema diciendo lo que cada uno sabe, y ayudando a que justamente el Gobierno pueda gobernar. Porque mientras siga tan sumergido en todos estos casos, seguirá haciendo ruido, consumiendo la energía, poniendo el foco en La Moneda”. “Tal vez se pueda disipar con responsabilidades que queden claras, pero asumiendo también el rol que cada uno tuvo”, sentenció. Revisa aquí la entrevista: Foto: Aton

La presidenta nacional de Evópoli, Gloria Hutt, realizó una dura crítica al Gobierno del Presidente Gabriel Boric, debido a los diversos líos en los que se han visto envueltos durante su gestión. Los casos de Democracia Viva, las acusaciones por infracciones a la Ley de Lobby y las pensiones de gracia han dejado dañada la imagen del oficialismo en el Palacio de La Moneda. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la también ex ministra de Transportes además abordó las recientes declaraciones de la alcaldesa de Providencia, y eventual carta presidencial de la derecha, Evelyn Matthei, quién tachó a las actuales autoridades del país como “una tropa de jovencitos arrogantes”. “Mi impresión es que la opinión de Evelyn Matthei apuntan a los déficit de gestión del Gobierno, que son evidentes, y a la dificultad que ha tenido para marcar una agenda. El foco de la noticia en casi dos años no ha salido de La Moneda. Casos como Democracia Viva, los casos de lobby, hay una serie de situaciones que afectan la posibilidad de gobernar fluidamente”, apuntó Hutt al respecto. Hutt se desmarcó del ataque personal a las autoridades de La Moneda, pero sí cuestionó la gestión actual. “Particularmente en los acuerdos, ha sido difícil. Yo misma he participado, por ejemplo, en el Ministerio del Trabajo cuando se nos convocó a trabajar para llegar a un acuerdo en pensiones. Nosotros mandamos a nuestros equipos técnicos y estuvieron durante todo el periodo que la ministra Jara mantuvo ese grupo técnico funcionando. A pesar de que nosotros hicimos una presentación formal de alternativas, porque nos dimos cuenta que la propuesta del Gobierno tiene deficiencias, nunca tuvimos la oportunidad de que esas alternativas fueran discutidas”, mencionó la exministra de Transportes durante el segundo período de Sebastián Piñera. En ese sentido, la presidenta nacional de Evópoli aprovechó la instancia para mostrar sus objeciones respecto al proyecto de reforma de pensiones que se aloja en el Senado, tras largas y polémicas discusiones. “Tenemos reparo sobre la sostenibilidad del sistema que se propone. Hay dos características preocupantes que impiden llegar a un acuerdo: la primera, es que se pone en riesgo parte del ahorro de los cotizantes actuales para el momento en que reciban su pensión futura. Por otro lado, hay un componente de reparto y cuando se aplica a la población completa, las proyecciones de población indican que los que van a estar trabajando y haciendo aportes, en poco tiempo van a ser mucho menos de los que van a estar jubilando”, expresó. “Con el envejecimiento de la población va a haber más demanda por financiar jubilaciones que los cotizantes no van a ser capaces de cubrir”, agregó. Caso Democracia Vivia Gloria Hutt también dio sus impresiones respecto a los últimos antecedentes revelados en el Caso Democracia Viva. Mensajes entre el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, y la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, evidenciaron que ambas autoridades se refirieron a cómo abordar un “posible flanco comunicacional”. “Es bien grave todo lo que aparece. Hay algunos comentarios que se refieren a qué hacer si se involucra la Contraloría, eso me parece complejo. Después las coincidencias o no de fechas, de quién sabía y quién no, no me sorprende. No olvidemos que Daniel Andrade, en la carta que publicó desde la cárcel, sugirió que él no se iba solo. Así que imaginé que había una especie de anuncio de que podía aparecer más información. Hay datos nuevos de que podría haber conocimiento por parte de, por ejemplo, el ministro Montes o alguien en La Moneda que no se sabe quién es”, cuestionó la exconsejera constitucional. Al respecto, Hutt mostró también reparó en la forma en que el Gobierno aborda este tipo de problemas. “Lo que me llama la atención en todos estos casos es una secuencia muy desgastante. Parten negando, después acomodando como sea la explicación y después termina por aparecer evidencia que los complica mucho más”, señaló. Sobre si el clima se podría aplacar con la salida de los responsables, la timones de Evópoli aseguró que: “Lo más sano sería dar por cerrado el tema diciendo lo que cada uno sabe, y ayudando a que justamente el Gobierno pueda gobernar. Porque mientras siga tan sumergido en todos estos casos, seguirá haciendo ruido, consumiendo la energía, poniendo el foco en La Moneda”. “Tal vez se pueda disipar con responsabilidades que queden claras, pero asumiendo también el rol que cada uno tuvo”, sentenció. Revisa aquí la entrevista: Foto: Aton