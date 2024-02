eac3c5011f

Entrevista Incendios Forestales Nacional Michel De L’Herbe por consecuencias de los incencios: “Es momento de entrar a que se asuman responsabilidades” El experto en gestión de emergencias remarcó la necesidad de establecer mecanismos de rendición de cuentas ante este tipo de tragedias. "Cabe preguntarse por qué no hay cambios, pero probablemente esa respuesta llega demasiado tarde", cuestionó. Natalia Palma Domingo 4 de febrero 2024 16:52 hrs.

“Ya no hay espacio para explicar, ni para tratar de entender la resistencia al cambio”, con esas palabras el experto en gestión de emergencias, Michel De L’Herbe, se refirió a la respuesta que han entregado las distintas instituciones del país en el marco de los incendios forestales que afectan a la Región de Valparaíso, los más mortíferos en la última década. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el especialista consideró que “con tragedias como las que estamos viviendo es momento de entrar a que se asuman responsabilidades por parte de la administración actual, pero también comprendiendo que esta resistencia al cambio viene ya desde hace muchísimos años. Incluso, desde 2012 se han hecho presentes las debilidades y se han propuesto sistemáticamente modificaciones que son urgentes, especialmente se ha hecho a partir de cada tragedia”. A juicio de De L’Herbe “ya el sistema y nuestra comunidad no resiste que no se realicen los cambios, pero además debemos comprender que tampoco podemos seguir con un sistema donde no exista rendición de cuentas y responsabilidades al momento de hacer caso omiso a aquellas propuestas que se realizan, no solamente a través de los medios de comunicación y en el ámbito académico, sino que también en instancias formales como, por ejemplo, comisiones investigadoras en el Congreso Nacional y otras tantas instancias”. En esa línea, cuestionó que “sabiendo que teníamos incendios forestales de comportamiento extremo, dadas las condiciones meteorológicas que empezaron a materializarse esta semana, no solamente el sábado con el incendio en la V Región, durante los últimos días hemos tenido puestas en escena donde básicamente el mensaje de la autoridad ha sido señalar que estábamos extremadamente bien preparados y eso no es cierto”. El experto detalló de los últimos 10 años “seis temporadas han sido las más catastróficas en materia de superficie afectada desde que hay registro en Chile. Básicamente, la tragedia se ha convertido en una constante y esa es una evidencia que no puede ser obviada, pero que sí ha sido ignorada al momento de establecer los cambios”. Asimismo, sostuvo que desde el punto de vista de la afectación en vidas, “esta es la temporada más catastrófica de la cual hay registro en la historia de Chile en materia de incendios forestales”. Con todo, mencionó que en relación a los dichos del Presidente Gabriel Boric sobre la protección de la vida de las personas “no puede ser solamente prioridad en este momento, que ya es cuando la catástrofe está desatada. La protección de la vida empieza antes, empieza con los cambios, con las labores de mitigación, prevención y preparación y en eso tampoco hemos tenido las diligencias necesarias para prepararnos como corresponde”. Entre esos cambios, De L’Herbe apuntó al combate aéreo nocturno y a la incorporación de aeronaves pesadas para sofocar las llamas de manera más efectiva, las cuales “hace aproximadamente ocho años ya se vienen planteando”. “Seguimos con una configuración de combate más bien en aeronaves livianas y medianas, que son claves al momento de enfrentar otro elemento que conocemos: El incendio de comportamiento extremo, bajo condiciones meteorológicas determinadas. El primero que está en la memoria aún de las personas es el incendio en Torres del Paine en 2012, pero también tenemos incendios, incluso, más catastróficos, como el de 2017. Tenemos conocimiento del cambio y su expresión en el clima extremo”, dijo. Es por estos mismos antecedentes que el experto cuestionó “por qué no hay cambios”. “Probablemente ya esa respuesta llega demasiado tarde para el análisis y lo que se requiere, entonces, que se asuman las responsabilidades para así, a partir de eso, se logre de una u otra manera establecer los cambios”, afirmó. En tanto, sobre la solicitud del diputado ecologista, Félix González, de suspender el receso legislativo para apurar la tramitación de la ley corta de incendios, De L’Herbe indicó que “creo que iniciativas como estas más bien son señales políticas que al final no tienen mayor impacto desde el punto de vista que hoy día se requiere”. Según el experto, “esa ley no tendría ningún impacto en aumentar las capacidades de combate, establecer combate aéreo nocturno en un contexto donde los incendios no descansan, no duermen y, por lo tanto, me parece que, pudiendo ser algo que podría perfeccionar un poco nuestra institucionalidad, creo que estamos cayendo en el ámbito de seguridad pública, en una suerte de dinámica donde creemos que todo lo arreglamos con leyes“. “Eso deja la sensación de que nuestro marco legal no es suficiente o pareciera que no existe y eso evade las responsabilidades en materia de gestión que tiene el Estado al momento de enfrentar no solamente la respuesta, sino la preparación frente a este tipo de emergencias”, aseveró.

