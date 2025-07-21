Landerretche (PS) sobre programa de Jara: "Es pobre, desde lo técnico e intelectual"

Oscar Landerretche (PS), economista y expresidente ejecutivo de Codelco, insistió en que no está entre sus opciones votar por la candidata presidencial oficialista Jeannette Jara, a quien criticó duramente asegurando que vive en una irrealidad y por presentar un programa de gobierno “pobre”.

En entrevista con Tele 13 Radio, el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile arremetió contra el programa inicial de Jara: “De siete páginas, un contenido que uno lo escribe en una hora. Es bien pobre, desde el punto de vista técnico e intelectual”.

“Mi problema no es que sea demasiado de izquierda, mi problema es que no tiene base de realidad. No vive en el mundo en que vivimos hoy. No vive en el mercado laboral que vivimos hoy, no vive en el capitalismo que vivimos hoy, no vive en el régimen de comercio que vivimos hoy, en el régimen de especialización que vivimos hoy”, agregó Landerretche.

El economista también manifestó su discrepancia con la dirección política que ha tenido el Partido Socialista en los últimos años -recordando el respaldo de la tienda a Alejandro Guiller en vez de Ricardo Lagos- y comentó que él no hubiera ido ni a las primarias, ni tampoco hubiera sido parte del gobierno de Gabriel Boric, a quien criticó especialmente por sus posturas antes de llegar al poder.

“Les recuerdo que teníamos un personaje que quería plebiscitar nuestros tratados de libre comercio. En esa historia estábamos, entre otras cosas, con el Presidente de la República yendo a la revista Time a decir que su agenda era no venderle cobre a los países que no fueran feministas o ecologistas o algo por el estilo. Ahí partimos”, afirmó.

Sin embargo, Landerretche sí destacó la figura del ministro de Hacienda, Mario Marcel, a la cabeza del equipo económico de esta administración. “Lo que hizo Mario Marcel en este gobierno, que yo creo que es muy importante, es que estabilizó una situación que, de no haber estado él, probablemente habría sido catastrófica para la economía chilena”, afirmó.

En tanto, el economista dijo que ojalá un eventual gobierno de Jeannette Jara tenga en su equipo económico a una figura como la de Marcel.