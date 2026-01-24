EE.UU. en alerta por "Fern", una megatormenta de nieve y hielo

Una gran tormenta invernal, “Fern“, amenazó con cubrir buena parte de Estados Unidos con una peligrosa mezcla de lluvia helada y fuertes nevadas, y generar condiciones “catastróficas” en zonas donde habitan unos 160 millones de personas. Varios estados del país se declararon en emergencia ante esta ola ártica que, según los pronósticos, avanzó desde la costa de California por gran parte del territorio continental, cubriendo el centro del país, incluyendo las Montañas Rocosas y las Llanuras.

Podría provocar una “acumulación catastrófica de hielo”, según el Servicio Meteorológico Nacional, y resultar en “cortes de energía prolongados, daños extensos a los árboles y condiciones de viaje extremadamente peligrosas o intransitables”. De acuerdo con el meteorólogo Ryan Maue, “los próximos 10 días de invierno serán los peores en 40 años en Estados Unidos“. “Piensen adónde pueden ir, qué pueden hacer y quién necesita aún más ayuda para sobrevivir la próxima semana. No es una exageración ni una broma“, dijo. Maue pidió a la gente prepararse para temperaturas inferiores a -18ºC.

Más de 6.000 vuelos de fin de semana ya habían sido cancelados, según el rastreador Flightaware, incluyendo muchos en Texas. En este estado del sur del país, muchos recordaron la calamidad que generó una tormenta similar en febrero de 2021, con más de 200 muertes relacionadas con hipotermia, intoxicación por inhalación de monóxido de carbono y accidentes. Las autoridades texanas prometieron que la red eléctrica, que falló masivamente hace cinco años, estaba preparada esta vez.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que “no hay ninguna expectativa de que se produzca un corte de energía en la red eléctrica“, la cual, según él, “es totalmente capaz de gestionar esta tormenta invernal“. En el estado de Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul advirtió sobre el frío extremo que podría hacer peligroso transitar brevemente al aire libre. Hochul informó que el estado mantuvo activados a miles de trabajadores de servicios públicos, quitanieves y equipos de emergencia para proteger a personas en riesgo.

¿Vínculo con el cambio climático?

El vínculo entre el cambio climático y las tormentas invernales —en este caso, cuando el vórtice polar se desplaza hacia el sur— no es evidente a primera vista. Sin embargo, los investigadores señalaron que el número de estas tormentas ha ido en aumento durante los últimos 20 años. Esto podría deberse a que el Ártico se está calentando a un ritmo superior al promedio mundial, un calentamiento desigual que contribuye a que el vórtice polar se extienda sobre América del Norte.

Donald Trump, escéptico de la ciencia del cambio climático, no perdió la ocasión para referirse al tema. “Se espera una ola de frío récord que azote 40 estados. Rara vez se ha visto algo así. ¿Podrían los insurrectos ambientales explicar, por favor, qué pasó con el calentamiento global?“, publicó el líder republicano en su plataforma Truth Social.