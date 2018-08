1df80d8df9

3de32e30ce

Salud Brote de cólera: Minsal pide calma La subsecretaria de Salud Pública del Ministerio, Paula Daza, aseguró que el brote corresponde a una cepa que no es la de mayor riesgo y llamó a la ciudadanía a tomar precauciones respecto del agua y aseo de manos. Diario Uchile Sábado 25 de agosto 2018 10:23 hrs. Compartir

El Ministerio de Salud confirmó el surgimiento de un brote de cólera no toxigénica en la región Metropolitana debido al reporte de 13 casos en los últimos dos meses, de los cuales ocho fueron confirmados. Hasta ahora, no se ha determinado el origen del brote y la autoridad sanitaria estudia varias hipótesis, pero la que cobra mayor fuerza es la que postula que existiría una cepa presente en aguas de regadío.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, se refirió a la infección y señaló que se trata de una variante del virus que reviste menor riesgo. Según señaló la funcionaria a Radio Cooperativa “la infección es producida por vibrio cólera, que es no toxigénica y que no es el cólera al que la gente le tiene temor y que es mortal. Sin embargo, es importante decir que esta bacteria sí está en el agua, principalmente en el agua de los ríos, y normalmente en el país nosotros tenemos estos casos”. Daza expresó que las formas de prevención para la ciudadanía se refieren al consumo de agua potable y de ase de las manos. “Estos gérmenes se eliminan con un buen lavado de manos con agua y jabón-, el manejo correcto de todo lo que es producto alimentario: lavarse las manos antes de manipular alimentos, verduras y frutas bien lavadas, mantener los alimentos bien refrigerados, y todos los que son productos de carne y mariscos se deben comer bien hervidos” La subsecretaria también se refirió a la circulación de un audio de whatsapp que informa de una presunta reunión secreta al interior del Minsal para declarar una alerta sanitaria debido al brote de cólera. “Hicimos una aclaración indicando que ese mensaje de voz no es verídico y no hubo ninguna reunión secreta. Es importante aclararlo”. El Ministerio de Salud, a través de redes sociales, también desmintió el surgimiento de una epidemia. Frente a versiones erróneas y alarmistas que circulan en distintas redes sociales, el Minsal reitera que los 8 casos de diarrea aguda acuosa fueron producidos por un Vibrio cholerae no toxigénico que no causa epidemia. Hacemos un llamado a seguir las simples medidas de prevención pic.twitter.com/UA4rbcJrxc — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) 24 de agosto de 2018

El Ministerio de Salud confirmó el surgimiento de un brote de cólera no toxigénica en la región Metropolitana debido al reporte de 13 casos en los últimos dos meses, de los cuales ocho fueron confirmados. Hasta ahora, no se ha determinado el origen del brote y la autoridad sanitaria estudia varias hipótesis, pero la que cobra mayor fuerza es la que postula que existiría una cepa presente en aguas de regadío.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, se refirió a la infección y señaló que se trata de una variante del virus que reviste menor riesgo. Según señaló la funcionaria a Radio Cooperativa “la infección es producida por vibrio cólera, que es no toxigénica y que no es el cólera al que la gente le tiene temor y que es mortal. Sin embargo, es importante decir que esta bacteria sí está en el agua, principalmente en el agua de los ríos, y normalmente en el país nosotros tenemos estos casos”. Daza expresó que las formas de prevención para la ciudadanía se refieren al consumo de agua potable y de ase de las manos. “Estos gérmenes se eliminan con un buen lavado de manos con agua y jabón-, el manejo correcto de todo lo que es producto alimentario: lavarse las manos antes de manipular alimentos, verduras y frutas bien lavadas, mantener los alimentos bien refrigerados, y todos los que son productos de carne y mariscos se deben comer bien hervidos” La subsecretaria también se refirió a la circulación de un audio de whatsapp que informa de una presunta reunión secreta al interior del Minsal para declarar una alerta sanitaria debido al brote de cólera. “Hicimos una aclaración indicando que ese mensaje de voz no es verídico y no hubo ninguna reunión secreta. Es importante aclararlo”. El Ministerio de Salud, a través de redes sociales, también desmintió el surgimiento de una epidemia. Frente a versiones erróneas y alarmistas que circulan en distintas redes sociales, el Minsal reitera que los 8 casos de diarrea aguda acuosa fueron producidos por un Vibrio cholerae no toxigénico que no causa epidemia. Hacemos un llamado a seguir las simples medidas de prevención pic.twitter.com/UA4rbcJrxc — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) 24 de agosto de 2018