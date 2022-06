8f01c17276

Nacional Plebiscito Política Proceso Constituyente Converger en un único partido: El diseño de Latorre que no termina de entusiasmar a los partidos del Frente Amplio Si bien los representantes del FA sostienen que la propuesta merece ser discutida, consideran que son otras las materias prioritarias del pacto. Ellas son el plebiscito de salida y dar conducción política al Ejecutivo. Maria Luisa Cisternas Martes 28 de junio 2022 18:04 hrs.

Dos deliberaciones estratégicas buscará abrir el senador Juan Ignacio Latorre en su potencial conducción de Revolución Democrática, ellos son unir a Socialismo Democrático y a Apruebo Dignidad en una sóla coalición de Gobierno y hacer converger a las colectividades del Frente Amplio en un sólo partido. Así lo sinceró el primer senador del FA de cara al referéndum del 9 y 10 de julio con el que el partido del ministro de la Segpres, Giorgio Jackson y el de Educación, Marco Antono Ávila, definirá su nueva directiva nacional, cuya única lista es encabezada por el legislador de la Cámara Alta. Pese a que la idea viene rondando en las huestes del Frente Amplio desde hace más de un año, no termina por convencer a todas las colectividades. Además desde algunos partidos se considera que la coyuntura no está para propiciar este tipo de debate, a la luz del plebiscito de salida del proceso constituyente. Así lo sostuvo en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile la diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans, quien reconoció que la idea de unificar el Frente Amplio en una sola tienda política no es una idea que esté siendo considerada en las discusiones internas del partido del presidente Boric. “Estamos preocupados por el plebiscito. Eso además es un objetivo que tenemos como conglomerado y en eso también vamos a hacer esfuerzos sustantivos porque primero nos vaya a ir bien ahí. Lo decimos porque obviamente los esfuerzos militantes van a estar plasmados en que el proceso que se ha abierto pueda tener su consecución que es tener una nueva Constitución”, indicó. Por lo demás, agregó que “estamos preocupados de que al Gobierno le vaya bien también”, por tanto “en estos momentos no es parte de nuestras discusiones en el partido“, reconoció. “Eso no quita que haya varios militantes que pueden sostenerlo, me parece que es un debate válido, legítimo y es parte de lo que tendremos que discutir en el futuro“, acotó la parlamentaria. Por su parte, el timonel del partido Comunes, Marco Velarde, indicó que la fórmula de converger al Frente Amplio en un partido no es una discusión de rango oficial, sino que se ha concentrado en las bases, al interior de los partidos de forma reiterada. Si bien el sociólogo consideró que es una materia a discutir, afirmó que las prioridades actuales del conglomerado son otras. “Hoy día tenemos que fortalecer nuestra alianza de Gobierno, tanto el Frente Amplio como Apruebo Dignidad porque la alianza originaria del Gobierno tiene que ser capaz de darle una dirección política y sostener el Gobierno del Presidente, sobre todo en su primer año. Nosotros vamos a dar esta discusión de todas maneras ya que se nos entrega a partir de uno de los partidos importantes del Gobierno, pero creo que lo importante, más que la suma de siglas, es la unidad política de la coalición”, consideró. Por lo demás, reparó en que tanto Convergencia Social como Revolución Democrática están en procesos eleccionarios, por tanto “evidentemente ellos tienen también que ir cumpliendo sus ciclos”, añadió. Desde el Ejecutivo, si bien la ministra Camila Vallejo se desmarcó de la discusión promovida por la idea del senador Latorre, arguyendo que “los debates internos de partidos se deben discutir al interior de las colectividades partidarias y resolverse en el marco de esa discusión”, sí aludió a la fusión de Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad, señalando que, independientemente de las diferencias coyunturales, a todos los partidos oficialistas los une el programa de Gobierno. “En ese programa estamos trabajando reforma tributaria, reforma previsional, un sistema nacional de cuidados, terminar con las deudas por estudiar y avanzar en la condonación de esas deudas, construir las bases de un nuevo modelo de desarrollo, el proceso de transición justa para aquello, etc. O sea, tenemos compromisos programáticos y ese es nuestro proyecto, en eso estamos trabajando a pesar que pueden haber otro tipo de discusiones que los partidos podrán resolver o que en los comités políticos podamos discutir políticamente dada las coyunturas que hace que haya diferencias legítimas y es parte de la democracia, pero lo más importante es que tenemos un proyecto común y eso cada semana lo reforzamos”, aseguró. Imagen: Agencia Aton

