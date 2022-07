1c666ad1fb

Entrevista Nacional Política Proceso Constituyente Cristián Leporati por campaña electoral: “Es esencial tener claro a quién le vas a hablar. Las elecciones se ganan por el centro, no por los extremos” El académico de la Universidad Diego Portales enfatizó en la importancia de volver a acercar a la ciudadanía al proceso constituyente y advirtió que de haber una baja participación electoral sería nuevamente un “fracaso” para el sistema político. Natalia Palma Domingo 10 de julio 2022 10:05 hrs.

Luego de que la Convención Constitucional entregara la propuesta de nueva Constitución al presidente Gabriel Boric, el pasado miércoles se dio inicio oficial al período de campaña electoral de cara al plebiscito de salida del 4 de septiembre, en el que la ciudadanía decidirá si aprueba o no el texto redactado por el organismo. Para este evento eleccionario- que será de carácter obligatorio- los partidos y movimientos sociales de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático conformaron un comando unitario para el trabajo territorial denominado “Aprueba x Chile”; sin embargo, ambas coaliciones irán por separado en la franja televisiva que se emitirá entre 5 de agosto y 1 de septiembre. Por su parte, Chile Vamos y el Partido Republicano se inscribieron ante el Servicio electoral como “Comando franja ciudadana”. Dichas fuerzas de derecha harán una franja conjunta en la que cederán el espacio a organizaciones civiles. En entrevista con Radio Universidad de Chile, el publicista y académico de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales, Cristián Leporati, proyectó esta etapa final del proceso constituyente y señaló que “este año en que estuvieron trabajando los constituyentes de alguna forma les ocurrió el mismo síndrome que les pasa a los diputados y a los senadores que están encerrados en el Congreso en Valparaíso, también el mismo síndrome que le pasa muchas veces al mundo empresarial que se encierra entre sus pares en sus distintas organizaciones”. Para Leporati “la Convención fue perdiendo relevancia en la opinión pública, en la clase media que está saliendo día a día a trabajar, que le sube el precio de la bencina, que está insegura. Entonces, esta sensación de que esto es muy importante yo creo que es más bien una sensación de una élite y lo que hay que hacer ahora es que justamente pase algo, que no se reproduzca más ese vacío y que a partir de las campañas territoriales, de comunicación se vaya creando un ambiente de elección y de proceso en su etapa final”. “En una segunda etapa ya, una vez que las personas logren entender esto, que le tomen un grado de aprecio, se vuelvan a acercar a este proceso que lo dejaron en el olvido durante un año. Una vez que retomen este proceso, ahí empezar los que van por Apruebo o el Rechazo, a partir del texto constitucional, a difundir y argumentar”, dijo. En ese sentido, sostuvo que “básicamente el trabajo en un año era muy difícil sacarlo adelante. Por lo tanto, era obvio que iba a pasar eso, nunca estuvieron bien apoyados y nunca manejaron bien todo el proceso de difusión de las distintas etapas, además de la contaminación de las personas que de un comienzo estuvieron en contra del proceso, entonces ya había mucho ruido. Por lo mismo, creo que es muy importante el trabajo que haga el Estado de Chile y el Gobierno en difundir el proceso constituyente”. Sobre esto último, recordó que “hay un capital que es ese 80% de chilenas y chilenos que votaron por un cambio constitucional, la oposición y también el Gobierno están todos de acuerdo en que hay que cambiar esta Constitución Política, aprobando o rechazando. Ahí hay capital relevante que el Gobierno debe aprovechar. Su función es informar la relevancia de esto, que la gente vaya a votar, porque nadie te puede indicar que, aunque el voto sea obligatorio, la gente va a ir a votar. Esto es mucho más importante que la imagen del Gobierno”. Por lo mismo recalcó que “sería bastante curioso que el Estado de Chile y el Gobierno en particular empiecen a manejar esto como una opción de comunicación política para mejorar en las encuestas, yo creo que aquí hay un bien superior que no es el gobierno de turno, sino que es que la Constitución la lean la mayor cantidad de chilenos, o al menos las grandes líneas, y que voten más menos informados”, añadiendo que de haber una baja participación “será un fracaso no solo de los constituyentes, sino que del sistema político nuevamente”. En cuanto a las estrategias que se están comenzando a desplegar entre las distintas fuerzas políticas de cara al plebiscito, el académico consideró que “la foto hasta el día de hoy es más bien del pasado. Hay una campaña muy fuerte desde el inicio por rechazar la Constitución y eso ha sido liderado por grupos como los Amarillos, grandes rostros y otras personas más de la izquierda tradicional. Son agrupaciones generadas espontáneamente o personas más que instituciones con una postura. Entonces, me atrevería a decir que son opiniones las que hemos visto hasta ahora comunicacionalmente y lo que vendría a futuro ya son miradas más corporativas, dado que ya están los bloques más menos de acuerdo en aprobar o rechazar”. Desde esa perspectiva detalló que en el caso de quienes no están por respaldar la nueva Carta Fundamental “cuando uno está comunicando durante un año entero ‘Rechazo, Rechazo, Rechazo’ sin ningún argumento más que el Rechazo en sí mismo, es interesante porque uno se pregunta como especialista qué tan fuerte esa conducta puede institucionalizarse en la mente de los distintos electores y normalmente cuando repites muchos mensajes al final las personas lo dejan de oír y va perdiendo credibilidad”. Por lo que para dicho sector sostuvo que el desafío “es dotar de contenido a una propuesta que ha sido más bien estomacal, del corazón, ahora hay que dotarla de razón. Tiene que hacer propuestas”. Mientras que en la línea del Apruebo apuntó que “han estado intuitivamente, ideológicamente aprobando desde la vereda de la emoción, pero ahora también tienen que dotarlo de contenido y la ventaja que tiene en estos dos meses finales es que el Apruebo ya es una novedad porque viene a partir de un producto, que es la Convención, que es nuevo”. Finalmente, Leporati resaltó la importancia que pueda tener la franja electoral televisiva en la postura que puedan tomar los electores y aseveró que lo esencial “es tener claro a quién le vas a hablar. Las elecciones se ganan por el centro, no por los costados, no por los extremos y el centro en el caso de las encuestas te dicen que hay un 37% de chilenos y chilenas indecisos y eso es mucho ¿Quiénes son esas personas? Esencialmente clase media-baja, mujeres, jóvenes. Entonces, si uno aplica una segmentación simple uno debería pensar que todas las campañas van a apuntar a este grupo, a indecisos, porque el que está decidido no va a perder tiempo en él”.

