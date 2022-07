“No nos exijan que actuemos intempestivamente”: Bermúdez consideró injustas las críticas que apuntan a un presunto rezago en la actuación de Contraloría

e996de600a

Funcionarios de la división de auditoria de la Contraloría se constituirán en el palacio de La Moneda en el marco de la investigación especial que decretó el organismo para determinar el correcto uso de los gastos públicos en la campaña “Chile Vota Informado” que lidera el Ministerio Secretaria General de Gobierno. Esto tras una serie de denuncias presentadas principalmente desde la oposición sobre un presunto intervencionismo electoral del Ejecutivo respecto al plebiscito de salida del 4 de septiembre. Al respecto, el Contralor Jorge Bermúdez, aseguró que la institución está realizando las acciones que le corresponde y descartó una lentitud en las actuaciones del organismo. “Hemos iniciado ayer una investigación especial en uno de los ministerios que están en La Moneda, que es la Secretaría General de Gobierno, es una investigación a partir de denuncias de parlamentarios, se inició sobre el uso de recursos en la información que está entregando a propósito del próximo Plebiscito Constitucional”, explicó la autoridad. “Ese es el tenor de la investigación y la está realizando el Departamento de Auditorías especiales de Contraloría, son auditores avezados que esperan avanzar rápido de determinar cómo se han usado los recursos”, agregó. Posterior a la investigación Bermúdez indicó que pueden “surgir lo que se denominan acciones derivadas, que son los instrumentos que tiene la Contraloría. Puede ser un sumario, una denuncia a otras instituciones, o un juicio de cuentas”. En esa línea aclaró que “como institución, estamos usando, creemos que oportunamente, todos los instrumentos que tenemos a partir de la información que tenemos. Esos instrumentos no son intrusivos”. “Aquí, hay otras instituciones que también tienen que ver, aquí hay un periodo de campaña que se está llevando a cabo, hay comandos, hay partidos políticos, hay recursos públicos en esas campañas, que no le corresponde a la Contraloría“, precisó, destacando que “a la vez, estamos llevando a cabo más de 600 líneas de auditoría, que probablemente son cosas que afectan mucho más en el día a día a los ciudadanos, en materia municipal, de salud, de obras públicas, medio ambiente. No nos pueden pedir que hagamos más de lo que estamos haciendo con los recursos que tenemos”, aseveró. A partir de ello el contralor se refirió a los emplazamientos por celeridad que han realizado figuras de la oposición al organismo y en ello consideró “injusta” la acusación de lentitud contra Contraloría. “Es tan manía esa crítica y tan injusta, porque si tú revisas los tiempos de la Contraloría, año a año han ido disminuyendo, pero aquí hay una cierta ritualidad y eso significa ciertos plazos que hay que respetar“. “Cada día que se pide un informe a un servicio público, éste tiene 10 días hábiles para responder, si es que no pide prórroga, por tanto, ahí tiene solamente medio mes usado solamente en esperar la respuesta. Esos son los tiempos que aquí existen. Pedir que aquí no haya bilateralidad, que no se escuche al otro y que no se pondere, evidentemente que es no conocer la administración del Estado”, añadió. Junto a ello, cuestionó: “¿Lentitud respecto de qué, de como funcionan otras instituciones que también deberían estar funcionando? Hay que llamar a la calma, somos funcionarios públicos, hacemos lo que podemos con nuestros recursos, y por lo tanto no nos exijan que actuemos intempestivamente. No somos políticos, somos funcionarios públicos, y esta es una discusión política”. Bajo esta materia, la autoridad fue consultada por el contacto permanente que sostiene con el Presidente Gabriel Boric, en el marco de las acusaciones por falta de prescindencia. “Tenemos que tener contacto con el Gobierno, porque lo fiscalizamos por cierto. Tenemos una distancia respecto de aquellos que fiscalizamos, y eso siempre ha sido así. Respecto de este Gobierno, del gobierno anterior, y el de la presidenta Bachelet“, afirmó. En cuanto a la resolución de la Contraloría sobre el caso, dijo que es necesario esperar el trabajo de los equipos desplegados. “Que me presenten sus proyectos de resultados, y ahí poder tomar una decisión técnica”, indicó. En cuanto a los sumarios que decretó el organismo contra el Ministerio de Obras Públicas y el Hospital Regional de Antofagasta por posible intervencionismo, señaló que “ahí se usó otra herramienta, porque hay otros indicios distintos, y eso ameritó que la Contraloría hiciera directamente un sumario. Por lo tanto, espero que los fiscales nuestros de la Contraloría, para determinar responsabilidad administrativa, puedan constituirse durante esta semana o la próxima para poder tomar las declaraciones”.

