Nacional Política Proceso Constituyente Partidos políticos avanzan en conversaciones y coinciden en voto obligatorio en nuevo proceso constituyente No obstante, siguen generando disensos materias relativas a los principios constitucionales, como la plurinacionalidad y el Estado social y democrático de derecho. Además, quedan dudas respecto a la posibilidad de concretar el acuerdo en octubre. Natalia Palma Jueves 6 de octubre 2022 17:08 hrs.

Una jornada intensa fue la que se vivió en los pasillos de la sede del Congreso en Santiago, tras una nueva reunión de partidos políticos con representación parlamentaria con el fin de concretar un acuerdo que habilite un nuevo proceso constituyente. La cita estuvo marcada por la conformación de una mesa bilateral desarrollada de forma paralela por representantes del Partido de la Gente e independientes de Chile Vamos -que contó con la participación telemática del ex candidato presidencial, Franco Parisi- y el retiro del Partido Republicano de las negociaciones oficiales, insistiendo en su postura en contra de avanzar a una nueva constitución y que, por tanto, seguirán aportando su visión a través de reformas en el Parlamento. Con todo, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto, destacó como legítima la decisión de Republicanos y valoró la “proactividad” del PDG, puesto que su juicio “se involucraron más que nunca en esta mesa institucional de conversación constitucional y han plateado formalmente una propuesta al resto de las fuerzas políticas. Lo que corresponde, por tanto, es que esos planteamientos entre los cuales está un plebiscito de entrada, hay que señalar que acá no hay nada descartado, hay que discutirlos hasta llegar a un consenso”. Además, comentó que habría un 80% de avance en las conversaciones respecto de la semana anterior, añadiendo que habría un acuerdo “amplio, transversal, categórico respecto de la necesidad de mantener el voto obligatorio, tanto para el futuro proceso constituyente como para futuros eventos electorales en otros contextos que se den en nuestro país”. Por otra parte, dijo que han sido varias colectividades las que han manifestado su intención de sacar el acuerdo lo antes posible. “Hay plazos electorales y administrativos que el Servel nos ha señalado y eso significa que lo razonable es que este acuerdo se cierre en el mes de octubre”, sostuvo. Esto último fue relativizado por el senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, quien indicó que “nosotros hemos dicho que vamos a terminar esperamos en el plazo razonable que nos permita un acuerdo. Lo que sí yo diría que hay meridianamente razonabilidad de tiempo es que el 2023 este tema va a estar cerrado”. También expresó que sobre los principios institucionales “se ha avanzado de manera significativa. No hay y no habrá hoja en blanco. Por tanto, vamos a tener bases orientadoras que nos permitirán guiar el proceso constitucional”, aunque recalcó que aún siguen siendo objeto de disensos temas tales como el derecho de aguas, los alcances del derecho de propiedad y la plurinacionalidad. Mientras el presidente de la UDI, Javier Macaya, desestimó las críticas de un sector del oficialismo que puso en duda el compromiso de la oposición por avanzar en un Estado social y democrático de derecho. “Creemos que parte de las razones por las cuales el experimento refundacional de la Convención fracasó era porque no existía la posibilidad de elegir o provisión mixta de derechos sociales. Los derechos sociales no son solo provistos por el monopolio estatal, (…) no son incompatibles con que la sociedad civil participe en su provisión, esa es la discusión de fondo”, aseveró. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovich, realizó un balance positivo de las reuniones bilaterales, señalando que “a mí me parece que los avances que ha habido son suficientes, hay acuerdo ya en mucha de las materias planteadas por Chile Vamos y por nosotros, de manera tal que ese grupo si bien ha sido eficiente también requiere saber la opinión de Chile Vamos sobre el mecanismo, si está o no de acuerdo con que tengamos una Convención 100% electa”. “Chile Vamos habla de líneas rojas, habla de intransables para ellos, para nosotros también hay un tema importante en saber si vamos a tener una Convención 100% electa, que es para lo que nos sentamos a conversar. Nos sentamos a conversar para habilitar una reforma constitucional para eso, no para hablar de principios y bases que ya hemos conversado suficientemente por ya tres semanas”, cuestionó. Por su parte, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, quien también estuvo presente en las negociaciones, resaltó los avances y reiteró que “el Gobierno no es prescindente porque este proceso nos interesa y mucho. Queremos ver a nuestro país con una nueva constitución para entregarle certezas a la ciudadanía para que todos sepamos cuál es el marco en el cual nos vamos a encontrar y entender”. Asimismo, la autoridad evitó polemizar sobre las declaraciones de su par de la Segegob, Camila Vallejo, quien en conversación con The Clinic mencionó que “hay que resguardar que el proceso constituyente no se transforme en una reforma a la Constitución del ’80 hecha por el Congreso”. “De pronto, contestar lo que ha dicho otra colega ministra no me parece adecuado”, mencionó Uriarte. La reunión ampliada de partidos volverá a retomar las negociaciones el próximo jueves 13 de octubre.

