Marco Velarde y renuncias en Comunes: “El proceso de transformación de la institucionalidad no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana”

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente de Comunes, Marco Velarde, abordó la carta con la que 170 militantes del partido presentaron su renuncia interpelando la conducción de la directiva nacional. Una misiva que la directiva replicó mediante un comunicado en el que relevan el contexto de ordenamiento orgánico, democrático y financiero en el que entran a la cabeza del partido y aseguran haber abierto las puertas para que la militancia tome el protagonismo y conducción de la colectividad.

Por lo demás, descartaron haber claudicado en las demandas de la ciudadanía. “Nuestro partido nunca va a renunciar a los anhelos populares, al contrario, nos propusimos recuperar Comunes para ser una herramienta útil de cambios y eso es lo que hoy empujamos al interior del Gobierno de nuestro presidente Gabriel Boric y en la larga ruta de transformaciones que tenemos como desafío por delante”, aseveraron.

Velarde partió por advertir que este grupo que renunció es mucho menos en lo formal. “Hay gente que nos ha llamado para decir que ellos no dieron autorización para su firma ahí“, acotó. Por lo demás, indicó que el grueso de estos ex afiliados dejó de vincularse con el partido luego del último proceso eleccionario.

“Este grupo perdió las elecciones de mayo pasado y después de este evento nunca más participaron o se integraron al partido. De hecho, el alcalde Gonzalo Montoya después de perder las elecciones nunca se comunicó con nosotros a pesar de los esfuerzos que nosotros hicimos”, indicó.

Al margen de ello, el timonel de Comunes aseguró que se toman con bastante responsabilidad la interpelación y que lo meditarán exhaustivamente en los espacios de discusión internos. “Justamente estamos en un proceso de reconstrucción orgánica, de discusión de nuestros valores y principios. El día 22 de octubre vamos a tener unos diálogos comunes en todas las regiones de nuestro país para prepararnos para nuestro Congreso refundacional, entonces lo que queremos es discutir políticamente lo que han sido estos cuatro meses de gestión de la dirección y vamos a evaluar críticamente lo que los compañeros y compañeras nos señalan en esa carta”, afirmó.

Entrando al contenido de la misiva, Velarde afirmó que la directiva ha tomado con bastante responsabilidad el ser partido de Gobierno y que ha empujado el programa de transformaciones en circunstancias particularmente hostiles. “Creemos que ha sido un año políticamente difícil para el Gobierno de nuestra coalición pero creemos que lo que hemos hecho, el apoyo que le hemos prestado al Gobierno, ha sido el correcto. Cada vez que nuestra coalición ha tenido dificultades y ha cometido algunos errores, también lo hemos reconocido y hemos corregido el camino“, señaló.

En ese sentido, cuestionó la crítica de los militantes renunciados en cuando no plantean “una forma de hacer las cosas distintas, estrategias o una línea que seguir” para el partido.

“No plantean nada de cómo proseguir, se han quedado en la crítica, no han participado de las instancias orgánicas internas para debatir esos temas, las cuales hemos tenido, entonces, nosotros nos enteramos vía una carta la forma en que ellos no querían que se condujera el partido, que es parte de un diálogo democrático. En el partido no hay solo una voz homogénea, hay distintos grupos, hay intereses políticos que se median democráticamente y a los cuales siempre hemos invitado a discutir y a conversar”, enfatizó.

Ahora bien, Velarde reconoció que tanto Comunes y como toda la fuerza progresista del país debe conectarse de mejor forma con las demandas de la ciudadanía, a propósito del rechazo a la propuesta constitucional. “Hay que empujar demandas y preocupaciones ciudadanas que van más allá de las transformaciones que hemos empujado la última década”, afirmó.

“En ese sentido nuestro partido es fundamental para levantar banderas de lucha populares que hablen sobre las necesidades materiales de la población, sobre todo que tengan que ver con las condiciones económicas producto del aumento del costo de la vida, pero también con todo lo relacionado en crisis de seguridad pública. Vemos que hay mucha violencia y también crimen organizado que debemos combatir porque la gente está sintiendo que los problemas económicos y los problemas de seguridad están afectando su vida cotidiana”, señaló.

La “estrategia” por el TPP-11

En cuanto al emplazamiento a la dirección del partido por la aprobación del TPP-11, Velarde hizo hincapié en que la posición oficialista no tenía los respaldos suficientes para rechazar la iniciativa en el Senado y relevó el rol activo que ha asumido el Gobierno para hacerse cargo de los puntos más críticos del tratado.

“Nuestro partido ha estado en contra de la aprobación del TPP-11 desde hace bastante tiempo, nosotros sacamos una declaración interna con nuestra militancia de base también en contra de la firma de este tratado y nuestra coalición también tuvo un activo rechazo a esto, los partidos, sus parlamentarios y también distintas actorías. Lamentablemente no estaban los votos para rechazarlo en el Senado y por ello el Gobierno, tomando en cuenta esta realidad, usó estrategias que mejoraban la condición del país con respecto al tratado. En ese sentido la estrategia de las side letters va a ayudar a mejorar aquellos aspectos en que el país quedaba en desventaja, sobre todo con lo relacionado a los tribunales económicos, algo que ha ido avanzando en los últimos meses”, destacó.

Por tanto, relevó que “siendo una generación en contra del tratado, estamos mejorando la mejor posición posible para el país, sobre la realidad en que nos encontramos”.

Finalmente, en lo relativo a la crítica dirigida a las huestes parlamentarias de Comunes y del Frente Amplio sobre la falta de transformaciones a la institucionalidad, el dirigente oficialista aseveró que la vocación transformadora sigue en pie firme, pero que ella se materializará en el tiempo que sea necesario para concitar a las grandes mayorías.

“Es evidente que la institucionalidad política chilena se debe transformar, por ello la necesidad de contar con una nueva Constitución que mejorará aspectos de forma y de fondo. Evidentemente nosotros somos una nueva generación en política que llega no para acomodarse en el poder sino que para generar cambios en favor de las mayorías, pero el proceso de cambio y transformación de la institucionalidad no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana sino que hay que ir desde adentro buscando abrir aquellos cerrojos que permitan mayor participación y mayor democracia”, sostuvo.

Lo que está desarollando la Coordinadora Sociocultural de la Presidencia es un ejemplo, ilustró. “Irina Karamanos ocupa el espacio para, desde dentro, cambiar la institucionalidad. Podría haber sido simbólico el haber terminado de inmediato con el cargo pero haber dejado a las fundaciones en administración del Estado, hubiera sido solo un cambio simbólico sin cambiar nada de fondo y lo que nosotros nos preocupa es cambiar las cuestiones no simbólicamente sino que hacerla en profundidad y eso toma tiempo”.

Finalmente Velarde trajo a colación el mensaje del propio mandatario. “El Presidente ha dicho que vamos lento porque vamos lejos y nosotros no solo debemos hablarle a nuestro público, sino que también tenemos que hablarle a la población que es resistente a los cambios y tenemos que comprometernos con que toda la población chilena pueda entender y valorar lo que hacemos, y si eso significa tener que ir más despacio, estamos dispuestos a hacerlo para construir mayorías más amplias”, aseveró.