Nacional Política Proceso Constituyente Nueva constitución: Partidos inician discusión con noviembre como plazo y diferencias sustantivas Asimismo, cerraron las definiciones en torno al “árbitro” de las bases constitucionales y representantes del oficialismo advirtieron que de no llegar a un acuerdo este mes, ya no sería viable continuar las negociaciones. Natalia Palma Viernes 11 de noviembre 2022 16:36 hrs.

Con la finalidad de entrar en una de las materias más peliagudas del proceso, este viernes los partidos políticos se dieron cita para continuar con las negociaciones constituyentes, en el que, además, debutó el recientemente electo presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic (PL) para liderar las conversaciones, junto a su par del Senado, Álvaro Elizalde (PS). En concreto, las distintas fuerzas iniciaron los diálogos para poner sobre la mesa sus posturas respecto al mecanismo u órgano que redactará la nueva constitución, donde existen notables diferencias y que, por tanto, asistentes del encuentro no descartaron intensificar las convocatorias durante la próxima semana para acercar posiciones. Esto porque, por ejemplo, el oficialismo acordó defender la idea de una entidad 100% electa, con participación de pueblos originarios e independientes y una composición de no menos de 100 integrantes, modificando así su apuesta inicial que apuntaba a 134 miembros. En tanto, la oposición se mantuvo inclinada por un futuro órgano redactor acotado, de aproximadamente 50 integrantes y con una participación importante de parte de los expertos. “Cada conglomerado va a tener que ordenar su propuesta. Chile Vamos ya ha hecho llegar una propuesta completa, el oficialismo junto a la Democracia Cristiana hicieron llegar una pre propuesta que va a ser afinada en los próximos días. Por tanto, una vez que recibamos esos documentos, vamos a convocar a una jornada adicional de diálogo ya para abordar el tema del mecanismo a través del cual se va a elegir a los integrantes del órgano constituyente”, adelantó el senador Elizalde. Asimismo, el legislador enfatizó en que “ya tenemos un tiempo bastante limitado, hemos señalado que noviembre es un mes fundamental para llegar a un acuerdo porque eso nos permite cumplir también con un itinerario que es muy exigente desde el punto de vista logístico, tal cual lo ha planteado el Servicio Electoral, y es altamente probable que a contar de fines de la próxima semana empecemos a citar a reuniones diarias, incluso los fines de semana con el objeto de ir resolviendo las diferencias”. Una de las fechas tentativas que se sondean para materializar el acuerdo sería el próximo lunes 22 de noviembre, que fue propuesta por la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic; sin embargo, representantes del oficialismo advirtieron que, en caso de que no se concrete este mes, ya no sería viable seguir las negociaciones. El diputado y ex presidente de la Cámara, Raúl Soto (PPD), quien ahora ejerce como facilitador de las reuniones, dijo que “no tenemos ningún margen para volver a equivocarnos y volver a fracasar. Vamos a buscar los equilibrios para que el proceso tenga participación de la ciudadanía, legitimidad social y también la expertise necesaria en términos jurídicos y políticos para que se den esas garantías”. El diputado y líder de Convergencia Social, Diego Ibáñez, expresó que “si no hay acuerdo sería una pésima noticia, sería una falta de altura que debe tener el Congreso respecto a los anhelos de la ciudadanía de tener una nueva constitución y eso significa abrir otras alternativas que no las quiero mencionar para no invocarlas en el debate. Así que estamos con toda la fe de llegar a acuerdos”. Esto último, dada la instalación en el debate sobre un eventual plebiscito de entrada sobre el que, si bien se ha evitado profundizar, ronda como una opción que actores de las conversaciones no descartan a priori. En tanto, el senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, comentó que “nosotros vamos a tener acuerdo en el mes de noviembre, sin premura, sin obligarnos a resignificar fechas, lo dijimos respecto del 11 de septiembre, del 18 de octubre, lo dijimos hoy día respecto del 15 de noviembre. No estamos apurados en resignificar fechas, sino más bien estamos empeñados en sacar un buen procedimiento”. Se cierra definición sobre el “árbitro” Por otra parte, en la jornada se terminó de definir los últimos detalles del Comité Técnico de Admisibilidad o “árbitro” que velará por el cumplimiento de las bases constitucionales, el que estará compuesto por 14 jurista de “destacada trayectoria profesional y académica”. De esta forma, los partidos políticos fijaron que dichos miembros serán definidos en una lista cerrada propuesta por la Cámara de Diputadas y Diputados y ratificada por el Senado, cuyo quórum de aprobación será de 4/7 en ambas Corporaciones. Además, se estableció que podrán presentar una solicitud a esta entidad un 1/5 de los integrantes del futuro órgano redactor, equivalente al 20% del total de su composición.

