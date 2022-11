128cbb2935

Nacional Política Trabajo Diputado Giordano y proyecto de 40 horas: “La jornada laboral es uno de los derechos básicos” El parlamentario señaló que desde el mundo sindical se entiende el momento económico que vive el país y dijo que hay disposición a que la medida se aplique con gradualidad. Eso sí, apuntó, “la iniciativa va en la dirección correcta”. Daisy Castillo Sábado 19 de noviembre 2022 11:42 hrs.

Chile es uno de los países de la OCDE donde más se trabaja. Según los datos oficiales, en nuestro país tenemos mil 916 horas de trabajo al año, un 11,7 por ciento más que el resto de las naciones que están en el grupo. Naciones como Suecia, Finlandia, Noruega, Croacia y Australia tienen establecidas jornadas semanales de 40 horas, aunque con algunas flexibilidades que además están sujetas a la negociación colectiva, como es el caso de los suecos. Por eso el avance del proyecto de 40 horas que se discute en el Parlamento “va en la dirección correcta”, según planteó el diputado y ex dirigente sindical durante una década Andrés Giordano. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el parlamentario destacó que a pesar de las largas jornadas laborales esto no se traduce en productividad. “Hoy día lo tenemos en discusión después de más de mil días que este proyecto durmiera en el Senado. Es un proyecto que genera bastante expectativa en los y las trabajadores que tienen jornadas muy extenuantes, normalizando una pobreza del tiempo donde las personas viven para trabajar, no trabajan para vivir generalmente con rostro de mujer” precisó. El legislador independiente recalcó que el proyecto tuviera un avance significativo durante la semana en la comisión de Trabajo del Senado, donde se aprobó la reducción de la jornada a cuatro días de labores y tres de descanso (4×3), además de restringir los alcances del artículo 22 del Código del Trabajo respecto de quienes pueden ver extendidas sus funciones por no tener fórmula para registrar el cumplimiento de sus labores. “Hoy día, la tecnología permite y creo que, en la mayoría de los cargos, cuando hablamos de alta gerencia, hablamos de cargos con remuneraciones más altas que el promedio de los trabajadores, sí pueden tener fiscalización”, señaló al respecto. Giordano indicó que, en general, “la idea es que los trabajadores tengan más horas de descanso, más tiempo en familia, compatibilizar vida, trabajo, reproducción de la vida con un criterio, además, de poner en el centro al trabajador y a la trabajadora, poniendo en el centro la accidentabilidad laboral, la fatiga, el estrés, la gran cantidad de enfermedades sociales afectadas por al agotamiento”. El cambio en el artículo 22 Uno de los temas que destacó la ministra del Trabajo, Jeannette Jara el día miércoles cuando se aprobó la restricción para aplicar el artículo 22 del Código del Trabajo, fue que al momento de implementarse se hizo bajo la dictadura y cuando aún no existían tecnologías que permitieran registrar y fiscalizar el cumplimiento de labores, por ejemplo a agentes viajeros o comisionistas. Esa realidad ha cambiado radicalmente y hoy existen diversos mecanismos para poder hacerlo. Al respecto, el diputado Andrés Giordano subrayó lo alcanzado en la comisión de Trabajo del Senado, ya que “la jornada laboral es uno de los derechos básicos. Evidentemente, que se pueda restringir que gente que sí puede tener control horario puedan tener una jornada laboral es un avance”. Esto porque a juicio del parlamentario -y también para la ministra Jara como lo señaló en su momento- hoy “el artículo 22 es una excusa para el abuso y la precarización. En general, cualquier trabajador y trabajadora debiese tener una jornada regulada”. El debate y las diferencias que genera el proyecto El diputado señala que el proyecto de 40 horas está enmarcado en el camino de mejorar no sólo el tiempo que puede dedicar el trabajador y la trabajadora con su familia, sino también potenciar a la propia empresa reduciendo tasas de accidentabilidad y el cansancio de los operarios, algo que está ampliamente estudiado en todo el mundo. Sin embargo, el ambiente en el Parlamento está fragmentado, señaló el legislador. “hemos tenido que ir avanzando en negociaciones y en una gradualidad amplia de cinco años y con una gradualidad que en algunos sectores sindicales ya ha sido asumida, entendiendo que hay una realidad en términos económicos y que tampoco se ve mejor para el próximo año”. Por eso, adelanta que este “es uno de los puntos que muchas organizaciones sindicales están dispuestas a discutir para que no sea una aplicación inmediata, pero que no sea una excusa para ir trabajando medidas de flexibilidad que no beneficien a los y las trabajadores y que, incluso, puedan atentar contra la idea matriz del proyecto”. Esta disposición del mundo sindical espera verse reflejada también en el Congreso donde el proyecto espera ser pasado a la Sala del Senado y de ahí seguir su trámite legislativo a la Cámara de Diputados y Diputadas antes de ser despachado como ley. De todas formas, ya son varias las empresas que han implementado la rebaja de la jornada consiguiendo así el Sello 40 horas, donde el 90 por ciento corresponde a medianas y pequeñas empresas, principalmente de la Región Metropolitana. La idea con la legislación aprobada es que llegue a toda la masa laboral del país.

