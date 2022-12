4d81505210

Economía Nacional Política Gremios de profesionales de la salud y del Poder Judicial se mantienen movilizados exigiendo el reajuste salarial del 12 por ciento Médicos, dentistas, funcionarios judiciales y fiscales pidieron al Ejecutivo que no se les margine del reajuste salarial, ya que no será una buena señal considerando que la salud y la justicia han sido declaradas prioritarias por el gobierno. Osciel Moya Plaza Miércoles 14 de diciembre 2022 15:29 hrs.

Con una nueva manifestación frente a La Moneda, los gremios de la salud pública y del Poder Judicial expresaron su malestar frente a lo que calificaron de “discriminación”, ya que no recibirán el reajuste del 12 por ciento que se acordó entre la Mesa del Sector Público y el gobierno, proyecto de ley que se discute en el Parlamento. “A quienes están sobre 2 millones 200 mil peros no se le reajusta un 12% y eso incluye un porcentaje altísimo de médicos y doctoras, y según lo que hemos hablado con otros gremios afectaría a alrededor del 40% de los profesionales que no son médicos y que trabajan en el sector”, acusó el presidente del Colegio Médico, Patricio Meza. El dirigente gremial afirmó que en un país donde la salud y la justicia son prioritarias “este reajuste que nos excluye y dilapida la posibilidad que las metas en estos rubros podamos cumplirlas en los próximos años. Hoy estamos en una situación de extrema tristeza, pero estamos optimistas y por eso hacemos un llamado el señor Presidente de la República que reconsidere esto, porque la mejor salud y la mejor justicia de nuestro país la tenemos que construir con recursos y esos recursos también tienen que ir destinados a la infraestructura, insumos, pero por supuesto para remunerar adecuadamente a sus profesionales. No estamos pidiendo que se nos aumenten los sueldos, solamente que en la práctica no se nos sigan bajando los salarios porque los incrementos han sido muy por debajo del IPC”. Por su parte, Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público, afirmó que “ni los fiscales, ni los jueces, defensores públicos, los profesionales, los médicos ni los dentistas que trabajamos en el sector público, hemos llegado a este sector para hacernos ricos. Por el contrario, llegamos al sector público por vocación de servicio y servir al país desde nuestras distintas áreas y lo que hemos recibido de parte del gobierno particularmente el Ministerio de Hacienda es una señal en sentido contrario, de desincentivos para los profesionales calificados que trabajan en el sector público que optamos por esta área porque tenemos vocación de servicio público”. Por ello, indicó que “nos parece una incoherencia, una incongruencia, que el gobierno nos trate como una especie de casta privilegiada y que nos estigmatice en este sentido y nos diga hoy día que la prioridad es la salud, es la seguridad y nos diga precisamente a quienes trabajamos en esas áreas que nosotros no importamos, porque ese es el mensaje que lanza el gobierno, que nosotros no importamos y que en definitiva, no importa la salud y no importa la justicia y no importa la seguridad. Por eso es el llamado el Presidente de la República a que intervenga directamente para reparar esta situación de todo injusta y que todos los trabajadores sector público, sin ninguna discriminación, tengan el mismo reajuste del 12% como se ha anunciado”. Bravo también contradijo a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien aseguró que habrá una mesa de trabajo con los fiscales para abordar el tema. “Eso es falso, la mesa de mayo del próximo año no tiene que ver con las remuneraciones de los fiscales, sino con incentivos, dotación básicamente a propósito de que la subcomisión mixta del Congreso rechazó el presupuesto del Ministerio Público porque el gobierno ni siquiera tenía una propuesta de aumento de dotación y a partir de eso se genera la mesa del mes de mayo”. En esa misma línea, la presidenta del Colegio de Dentistas, Mariluz Lozano, indicó que “el gobierno no ha respetado nuestro trabajo, no lo considera. Que quede claro que este no es un aumento salarial sino que tiene que ver con lo que muchas familia de Chile que se han sido afectadas por el tema económico y el gobierno ha visto esto y acordado un reajuste para el sector público que en parte se hace cargo de este problema. Por lo tanto, nosotros queremos el mismo trato, somos del sector público y que no se le olvide no estamos hablando de personas, estamos hablando de familias, entre ellas muchas colegas mujeres que se hacen cargo de forma completa de sus familias”. Los gremios insistieron en el llamado al Ejecutivo y la disposición de conversar sobre la problemática, pero lamentaron que la Dirección de Presupuesto (Dipres) no haya dado ninguna señal para un sector importante de profesionales de la administración pública. En la manifestación de este miércoles también estuvieron presentes Patricio Aguilar, presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial (APRAJUD), Gabriela Farías, Vicepresidenta de Fenpruss y Francisca Crispi, Presidenta Colegio Médico Santiago.

