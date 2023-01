0ba10fa046

Economía Nacional Pensiones Política Andras Uthoff por proyecto de sistema de pensiones: “Esta es una reforma estructural comparada con las otras” El economista e integrante del Consejo Consultivo Previsional, comentó que la iniciativa del Gobierno da cuenta de los cambios que son necesarios para terminar con las desigualdades que se fomentan con las actuales administradoras. Diario UChile Lunes 16 de enero 2023 21:42 hrs.

Como una reforma que va al fondo de los problemas del sistema de pensiones consideró el economista Andras Uthoff el proyecto de reforma que se discute en el Congreso y que fue presentada por el Gobierno, iniciativa que se espera esté tramitada durante este año. El miembro del Consejo Consultivo Previsional precisó que “esta es una reforma estructural comparada con las otras”, ya que las anteriores (implementadas en los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera), “lo único que hicieron fue complementar algunas cosas del modelo que ya existía”. En ese sentido recordó que “el año 2008 que fue el primer gobierno de la presidenta Bachelet, lo que se instauró entonces fue el Pilar Solidario a través de dos beneficios, del Aporte Previsional Solidario y el Pilar Básico Solidario”. Estos cambios fueron importantes según el doctor en economía, porque permitió “incluir a más gente que no tenía condiciones para cotizar y recibir la PBS y complementarle la pensión a quienes habían ahorrado y no tenían suficiente”. Luego se registró la modificación dentro de ese mismo marco en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera que universalizó el beneficio a través de la Pensión Garantizada Universal, dejando afuera solo al 10 por ciento más rico que estuviera en inactividad. “Son cosas que dentro del sistema trataban de como ponerle un parche para mejorar un poco la calidad de las pensiones y la cobertura”, comentó Uthoff en conversación con el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López. Por eso destacó que la actual propuesta previsional va a los problemas esenciales que deben ser cubiertos por un sistema de pensiones, con lo que a su juicio la iniciativa va en el camino correcto. “Hoy día se están abordando otros temas y creo que sí estamos enfrentando una reforma estructural y de hecho se está tratando de derogar el Decreto Ley 3.500”, que fue el que creó el sistema de pensiones de capitalización individual. “Toda reforma del sistema de pensiones tiene que ser una suerte de pacto social, un acuerdo entre todos. Tal vez debió haber habido una constitución aprobada rescatando los valores de la seguridad social que no los tenía la constitución actual y en consecuencia hay un paso previo que creo que es importante de negociación. Lo que sí sabemos claramente es que urge una reforma estructural para mejorar las pensiones tanto de los que vienen ahorrando, los que vienen en la edad activa como los que ya están pasivos”, agregó el especialista. Por otra parte, recordó un artículo de un grupo de economistas internacionales que precisaron que “Chile no va a mejorar jamás su sistema de pensiones si no se actualizan los parámetros, si no se hace un sistema amistoso con el mercado del trabajo, si no se incorpora un componente de reparto y si no se mejora su legitimidad. Eso es lo que está tratando de hacer esta reforma”. Uthoff recordó que desde su conformación, las Administradoras de Fondos de Pensiones “rápidamente se asociaron con los poderes económicos y se asignaron con criterios que favorecieron a ciertos sectores y no a otros. Lo que sí hay que reconocer es que efectivamente la forma de intermediar los recursos es regulada por la Superintendencia de Pensiones. Y las regulaciones en cierto modo son estrictas para tratar de resguardar cierta seguridad para los trabajadores”. Sin embargo, puntualizó que “el mercado financiero tiene sus vaivenes que nadie los conoce bien y claramente no se ha podido defender siempre los intereses de los trabajadores y eso es lo que se está tratando de hacer ahora”. Además, indicó que “con la expansión de la PGU, se siguen mejorando las pensiones a través de los aportes del Gobierno, del Pilar Solidario y se trata de llegar a un grupo que se llama la clase media, aquellos que ahorrado más, que tienen mejores ingresos, pero que si bien tenían mejores ingresos y habían ahorrado más, todavía tenían malas pensiones. Los va a favorecer a ellos en lo inmediato”. Por otro lado, la propuesta que se discute en el Parlamento integra la cotización de un seis por ciento adicional. “Obviamente como eso va a ser gradual, puede ser que se demore un poco, a menos que el Estado ponga recursos que después sean devueltos. Pero la idea de la reforma es mejorar las pensiones en lo inmediato, tanto a través del Pilar Solidario como del seis por ciento”, apuntó. Respecto a las fisuras del actual sistema previsional, Uthoff recordó que “quienes algo entendíamos de lo que es la demografía, el mercado del trabajo en Chile, ya anticipábamos en ese entonces. Y la OIT fue muy drástica en decir que esto no iba a funcionar. Ahora que son 40 años que pasaron y que el sistema maduró, se está viendo esa realidad, que no funcionó”. Parafraseando al impulsor de las AFP, el exministro de la dictadura José Piñera, en el sentido que el sistema era un Mercedes Benz que necesitaba ser alimentado con combustible, Uthoff subrayó que “este sistema era un Mercedes de mucho lujo para las carreteras chilenas y tenemos este resultado actual que son las pensiones malas. 42 años después estamos viendo que sin la ayuda estatal no podría haber buenas pensiones y que la parte de la capitalización no da el ancho que se debe”.

