Ministro Luis Cordero por resolución del TC: “Demuestra que la atribución presidencial se ha ejercido ajustada a la Constitución y a la ley”

El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió al veredicto del Tribunal Constitucional que determinó rechazar todos los requerimientos de inconstitucionalidad interpuestos por senadores de Chile Vamos y Demócratas contra siete indultos concedidos por el Presidente Gabriel Boric. “El Ejecutivo quiere declarar que esa votación demuestra que la atribución presidencial se ha ejercicio ajustada a la Constitución y a la ley”, expresó la autoridad en un punto de prensa. En esa línea, sostuvo que “tal como lo anticipé desde el inicio de mi arribo como ministro, la forma y modo en que se habían producido las impugnaciones ante el Tribunal Constitucional obligaba inevitablemente en mi condición como ministro de Justicia a defender la forma y modo en que los ministros de Justicia, la ministra de Justicia anterior y el Presidente de la República han ejercido la atribución de indulto”. Asimismo, recordó que en relación a las personas que han sido indultadas “están sometidas a un régimen de cumplimiento y remisión condicional de la pena, es decir, están sujetas a la vigilancia de los centros de reinserción social de Gendarmería y que cualquier incumplimiento en las condiciones en que ellos han sido otorgados implicará que vuelvan a cumplir sus condenas en un establecimiento penitenciario”. Consultado por las críticas que han surgido desde el Congreso por la resolución del TC, el secretario de Estado mencionó que “en un sistema democrático uno acepta en general, en el triunfo y en la derrota, la legitimidad de las instituciones democráticas y la legitimidad de las instituciones que garantizan el funcionamiento de un sistema judicial. Eso sucede cuando uno se somete a un tercero imparcial y a mí me parece que para ese tipo de declaraciones uno sólo tiene que responder con las fortalezas institucionales”. “La facultad de indulto es una facultad constitucional, existe un procedimiento y de lo que ha sucedido creo que hay múltiples lecciones y yo sólo quiero decir que para indultos futuros, para cualquier circunstancia, se tramitarán como históricamente se han tramitado en este Ministerio”, añadió. En tanto, sobre el cruce de declaraciones entre autoridades de Gobierno sobre los antecedentes que habría tenido el Presidente Boric para conceder los indultos, Cordero apuntó que “en los expedientes administrativos constan todos los antecedentes. La ciudadanía tiene que estar tranquila por dos motivos: uno, porque el tribunal ha ratificado que el ejercicio de la potestad constitucional se ha hecho ajustada a la Constitución y a la ley; lo segundo, que es responsabilidad del Estado, dado el tipo de indulto que se dio, mantener en la vigilancia el cumplimiento de las condiciones a través de los centros de reinserción social de Gendarmería respecto de aquellas personas que fueron indultadas y de cualquier persona que, además, obtiene otro beneficio, que es la libertad condicional”. Veredicto del TC: Una decisión “esperable” Por otra parte, parlamentarios de Chile Vamos, pese a considerar la resolución del TC como previsible, no ocultaron su desazón frente al rechazo de los requerimientos. Según expresó el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, “Lo del TC era esperable. Hay una mayoría política cercana al Presidente Boric y que se impuso el día de hoy. La inconstitucionalidad y la ilegalidad habían sido planteadas, incluso, por ex ministros de Justicia de la ex presidenta Bachelet”. “La realidad es que 10 indultados que tenían informe negativo de Gendarmería fueron liberados, exponiendo a la ciudadanía a delincuentes peligrosos, sin haber fundamentado y sin tener todos los antecedentes para hacer un decreto como lo establecía la Constitución y las leyes”, cuestionó el legislador. En tanto, el diputado y jefe de bancada UDI, Guillermo Ramírez, expresó que “lamentablemente en el análisis que hace el Tribunal Constitucional primó lo político, no lo jurídico. Creo que es necesario repensar el TC porque, así como no es legítimo para la izquierda que lo considera una tercera cámara, a estas alturas ya perdió toda legitimidad para la derecha, que sentimos que hace tiempo viene fallando conforme a sus preferencias políticas y no según la ley”.

