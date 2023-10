“Israel por encima de todo”: EEUU garantiza que al país judío “no le faltará nada para defenderse”

Por otro lado, el presidente de Israel, Isaac Herzog, responsabilizó a “toda Gaza” del ataque perpetrado el sábado pasado por Hamás. “Hay una nación (la Franja de Gaza) entera ahí afuera que es responsable. Que los civiles no estaban al tanto, no están informados de lo que iba a pasar, es completamente falso“, aseveró el presidente en una rueda de prensa con medios extranjeros.

En tanto, en esta jornada Siria denunció dos ataques simultáneos ejecutados por la aviación israelí contra los aeropuertos internacionales de Damasco y Alepo (noroeste), según ha informado el canal estatal sirio.

En el marco de una gira por Medio Oriente, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, aterrizó este jueves en Tel Aviv y se reunió con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, así como también con el presidente, Isaac Herzog, para mostrar la solidaridad de Washington con Israel tras los ataquesde Hamás y trabajar para evitar que el conflicto se agrave.

Met with Israeli President @Isaac_Herzog to discuss the situation on the ground and reaffirm our unwavering support for Israel’s right to defend itself from terrorism. pic.twitter.com/QDWIs4tzor

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 12, 2023