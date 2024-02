a28a28994c

Isapres Nacional Política Salud Iván Flores por criterio de mutualización en Ley Corta de Isapres: “Viendo la composición de la Cámara no creo que se apruebe” De todas maneras, el senador de la DC explicó que era necesario presentar un recurso en el Tribunal Constitucional, atendiendo a los acotados tiempos. "Nosotros no podíamos esperar a que la Cámara de Diputados lo tomara en marzo", dijo. Fernanda Araneda Jueves 8 de febrero 2024 19:06 hrs.

Pese a que formalmente aún no ha sido acogido a trámite, el Tribunal Constitucional (TC) ya asignó un relator y un número de folio al requerimiento de senadores de centro izquierda para evitar que se apruebe la mutualización en el contexto de la Ley Corta de Isapres. Consultado sobre esta acción judicial, el senador de la Democracia Cristiana (DC), Iván Flores, recordó que la mutualización “es un prorrateo de la deuda entre todos los afiliados, cuando ya sabemos que las isapres tienen que devolverle plata a alrededor de un tercio. Por lo tanto, prorratear el total de la deuda entre el total de los afiliados, significa sí o sí bajar el promedio en contra de ellos”. Flores señaló que hay dos argumentos para sostener que la mutualización es inconstitucional: por un lado, que se trata de una materia de seguridad social y que por lo tanto solo el Gobierno puede proponer algo en ese sentido; y por otro, que el mecanismo que disminuye el monto de la deuda de las isapres, contradice el fallo de la Corte Suprema sobre la tabla única de factores. De esta manera, el senador de la DC coincidió con la tesis del ministro de Justicia, Luis Cordero, que apuntó a los mismos elementos para oponerse a la mutualización. “Ningún parlamentario está en condiciones de presentar mociones, proyectos o indicaciones, que contravengan la obligación constitucional de solamente presentarlo en materia legislativa, sin que tenga que ver con financiamiento público o con modificaciones institucionales. La responsabilidad exclusiva del Gobierno es la de asegurar la seguridad social y esto es seguridad social”, aseguró. “Por otra parte, una ley no puede contravenir un fallo de última ratio, como es el fallo de la Corte Suprema en donde obliga a las isapres a pagar, define un mecanismo para el monto y en ese monto nunca ha estado considerado la mutualización”, agregó. Respecto a la estrategia de los senadores de centro izquierda de llevar la mutualización al Tribunal Constitucional antes de que la iniciativa pase por la Cámara de Diputados, Flores afirmó que se hizo atendiendo a los tiempos. El legislador advirtió que el plazo entregado por la Corte Suprema para aplicar el fallo vence en mayo y que no ve posibilidades de que se vuelva a extender. “La Corte ya zanjó y dijo: ‘No más plazo y el plazo es mayo’. Por lo tanto, nosotros no podíamos esperar a que la Cámara lo tomara en marzo. Recordemos que fue un largo debate en la Comisión de Salud del Senado y en la Cámara va a tener que pasar por Salud, por Hacienda, por varias comisiones y eso va a ser más allá de mayo. Por esa razón decidimos imponerlo de inmediato”, explicó. De todas maneras, Flores pronosticó que la indicación que establece la mutualización no “pasará la Cámara de Diputados”. “Viendo la composición de la Cámara no creo que se apruebe”, dijo. En cuanto a la postura de senadores de Chile Vamos, que justamente repusieron la mutualización en la Sala de la Cámara Alta, el militante de la DC estimó que se debe a que los legisladores se pusieron del lado de los empresarios. “Yo creo que están más cercanos a las empresas y no a la gente. Las empresas, por buenas que sean algunas, tienen que entender que tienen un rol social que cumplir, no pueden pasar la aplanadora y esto no es una cuestión de mercado, sino de justicia, porque la plata que la Corte Suprema les obliga a devolver es plata que es de la gente que nunca debió haber estado en las cajas fuertes de las isapres. Cobraron mal, indebidamente y tienen que devolver lo que no es de ellos”, planteó.

