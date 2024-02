f0374795a9

Migración Nacional Gloria Hutt sobre convenio con Venezuela: “Tenemos dudas de que la cooperación fluya mejor” La presidenta de Evópoli sostuvo que mantendrán el caso del secuestro del exmilitar venezolanos en "planos separados", puesto que "sería muy irresponsable empezar a sembrar sospechas de cosas que no tenemos ningún sustento". Diario UChile Jueves 29 de febrero 2024 17:11 hrs.

La presidenta de Evolución Política (Evópoli), Gloria Hutt, cuestionó el convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno y Venezuela, firmado en enero pasado entre el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve y autoridades del país sudamericanos. Si bien desde la oposición celebraron el documento cuando fue adherido por el Gobierno, en enero pasado, las críticas apuntaron a su contenido respecto a intercambiar “información biométrica y decadactilar, con finalidades investigativas”, para “lograr una identificación eficiente y expedita de personas de nacionalidad venezolana en Chile, y chilena en Venezuela, que sean presunta o conocidamente vinculadas con hechos delictivos”, así como la “actualización de los listados de prófugos de la justicia compartidos entre las partes, con la consiguiente implementación de alertas fronterizas activas”. Por medio de conversaciones con el medio Cooperativa, la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, planteó que “el intercambio de información entre policías, que es a donde apunta para poder controlar mejor, por ejemplo, a migrantes que están cometiendo delitos y cuya identidad a veces no se sabe y hay que pedirla, eso no ha fluido. Venezuela no ha ayudado, y con el acuerdo tenemos dudas de que vaya a fluir mejor”. En ese sentido, argumentó que la forma en que fue presentado el acuerdo “era para que se facilitará el retorno de inmigrantes ilegales a Venezuela, pero eso no es lo que dice el acuerdo. Finalmente es un acuerdo de intercambio, como digo, de información entre policías”. Pese a que las críticas de la oposición a este convenio se masificaron tras lo ocurrido con el exmilitar, Hutt sostuvo que “el acuerdo lo mantendría en un plano separado del secuestro”. “El secuestro es una situación que está todavía sin resolver y que no sabemos si es una escala más en los riesgos de seguridad que ya veníamos experimentando o es un caso aislado. No vamos a especular sobre quiénes secuestraron y sobre las razones. Creo que sería muy irresponsable empezar a sembrar sospechas de cosas que no tenemos ningún sustento, pero tampoco pudimos aclarar más”, acotó. Durante la jornada de ayer, los presidentes de los partidos de Chile Vamos -Partido Republicano, Arturo Squella; Evopolí, Gloria Hutt; Unión Democrática Independiente (UDI), Javier Macaya; Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea; y Demócratas, Ximena Rincón–, sostuvieron una reunión en La Moneda con la ministra del Interior, Carolina Tohá, por el secuestro del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda. Respecto a esta reunión, la timonel de Evópoli mencionó que “más que obtener información, por ejemplo, de la investigación, que es secreta y nosotros creemos que eso tiene que mantenerse así -de hecho, no pedimos información específica para proteger de cualquier eventual infiltración-, pero sí saber cómo se está protegiendo al resto de la ciudadanía, qué pasa con los demás refugiados (…) y cuál es el alcance del convenio que se firmó con el régimen de Maduro”. Asimismo, comentó que los representantes de Chile Vamos manifestaron las aprensiones que tienen “respecto a la relación, y eso fue bien explícito, entre funcionarios que son del Partido Comunista, muy cercanos a Maduro, y el acceso a la información que puede ser delicada”. ATON Chile

