Javier Macaya denuncia “operación” contra Chadwick por su amistad con Hermosilla

El presidente de la UDI, senador Javier Macaya, denunció una “operación” en contra Andrés Chadwick, por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla, quien recibió antecedentes reservados del caso Dominga, donde estaban imputados el fallecido expresidente Sebastián Piñera y el mismo exministro. También lo representó en la acusación constitucional. En el programa Tolerancia Cero, de CNN Chile, Macaya expresó que “yo creo que hay una operación para debilitar la figura Andrés Chadwick solamente por el hecho de tener una relación de amistad y cercanía con Luis Hermosilla. Me parece que no corresponde, que no hay ningún antecedente que se pueda hoy día decir que lo vincule en algo”. En todo caso, Macaya dijo que, de haber un eventual delito de violación de secreto, sería “gravísimo”, pero llamó “no apresurarse a entregar conclusiones”. Diputados pretenden citar a Chadwick a declarar en comisión. Además, el timonel UDI criticó a la vocera Camila Vallejo por afirmar que “hay indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata” y recordó que Hermosilla también fue abogado del segundo piso de La Moneda. “En el segundo piso no se ocupa de cuello y corbata, pero bueno, era el abogado también del segundo piso. Hay que irse con cuidado en este tema. Ese es el mensaje que le paso al Ejecutivo”, enfatizó Macaya aludiendo a Miguel Crispi, jefe de asesores del segundo piso, quien aún no es vinculado a Hermosilla. “Lo que se vio esta semana de alguna manera es un deslizamiento, y lo dijo textualmente la ministra vocera de gobierno, Luis Hermosilla, delitos de cuello y corbata, y que está vinculado a la oposición. Tres factores. Yo creo que eso es inaceptable porque en el fondo es deslizar que acá esto es solamente a un sector político”, añadió. Por lo mismo, recalcó que “no anticipemos conclusiones que apunten a un determinado sector político”. Fuente y foto: ATON Chile.

