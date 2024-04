e7a6674817

ea21a6c638

Nacional Política Salud Presidenta de la Confusam ad portas del paro nacional: “Nuestra gente se cansó de solo píldoras y tranquilizantes” Gabriela Flores indicó que la Dipres ha "entrampado" la entrega del incentivo al retiro y que el Gobierno es "quisquilloso" a dar respuestas. "No sé si el ministro Marcel valora la vida de quienes siguen siendo la primera línea en este país", dijo. Bárbara Paillal Lunes 15 de abril 2024 12:09 hrs.

Compartir en

La presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipal (Confusam), Gabriela Flores, adelantó los motivos para la convocatoria a paralización nacional de actividades para los trabajadores de la salud el próximo 17 y 18 abril. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la dirigenta explicó que hace más de un año que el gremio le ha solicitado al Ministerio de Salud, al Gobierno en especial, que cumpla con los compromisos adquiridos con la atención primaria. “Un compromiso muy importante tiene que ver con el incentivo al retiro. Es cierto que en la última negociación del sector público se nos aumentó la cantidad de cupos porque la ley fue más proyectada. Se estableció el beneficio para 7 mil trabajadores y, en el fondo, son más de 12 mil los que tienen derecho por edad y por todo lo que la ley establece”, afirmó Flores. Sin embargo, la líder gremial aclaró que el tema se ha complicado, “porque si bien el Gobierno, a través de la Ley de Reajuste, nos aumentó en 5 mil 100 cupos, también acogió priorizar a la gente que está muy complicada de salud con cáncer y otras enfermedades”. “Pero a nosotros se nos siguen muriendo compañeros. Ya llevamos 42 funcionarios a la espera de que les llegue el incentivo y estos dineros no son liberados por parte de Hacienda“, sostuvo. En esa línea, Flores precisó que “la Ley de Reajuste se aprobó en diciembre y aún no está listo el reglamento que regula los cambios y hay más de 2 mil trabajadores a la espera de que se transfieran los incentivos al retiro de los años 2021, 2022, y 2023, por lo tanto, nuestra asamblea nacional nos mandató a pararnos, pero no solo por esto, sino también por el desempeño difícil (asignación)”. “¿A nosotros quién nos entrampa en Salud? Es todo lo que tiene que ver con el área jurídica, tenemos un tema complejo, la violencia en los centros de salud. Hemos pedido al subsecretario Salgado que vuelva a instalar la mesa de seguridad del APS (atención primaria en salud) porque la mayor cantidad de agresiones en salud están en la atención primaria, más de un 46%”, planteó. Por esto, y otras razones, la dirigenta señaló: “Nuestra gente se cansó de solo píldoras, tranquilizantes, pero hoy día estamos entrampados con Hacienda y con parte del Ministerio de Salud”. En específico, apuntó que es en la “Dipres donde se supone que está el reglamento que modificó la ley nuestra el año pasado, la ley de incentivo de la APS, donde nos otorgan más cupos, ahí está entrampado“. “El Gobierno está quisquilloso, ni siquiera contestan Whatsapp, celulares, como era antes, y lo hemos ido haciendo a través del Ministerio de Salud que es nuestro ente técnico, para poder avanzar en estos temas, pero respuesta no hay. Yo no sé si el ministro Marcel valora la vida de quienes han sido la primera línea y siguen siendo en este país“, sostuvo. Respecto a las medidas de seguridad para el APS, sostuvo que existe la Ley de Consultorio Seguro pero “esta ley no se aplica como debe ser, una, porque Carabineros nunca llega, porque también las jefaturas en algunos lugares del país no hacen las denuncias como corresponden en los tribunales y porque la Fiscalía considera que insultar a un trabajador no es de gravedad y la ley sí lo establece”. “Por eso, queríamos reactivar esta mesa donde estuviera el Fiscal Nacional para que instruya a los fiscales a nivel de país y a el carabinero que está a cargo de esta situación capacite a Carabineros de Chile que existe una Ley de Consultorio Seguro”, agregó. En el mismo sentido, indicó que “el ministerio esta al tanto, el señor Manuel Monsalve, la ministra de Salud están al tanto de que los trabajadores usan chalecos y cascos antibalas y se encogen de hombros, dicen ‘que lamentable, vamos a ver la situación’, con eso los trabajadores no los protegen, por eso estamos reclamando”. Por último, Flores aseguró que “no vamos a dejar botados los centros de salud, en cada centro Cecosf, posta, van a haber turnos éticos. Vamos a entregar el medicamento del día, la leche cuando se requiera, si tenemos que trasladar a un paciente de alta de resolución lo vamos a hacer”. Revisa la entrevista completa acá:

La presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipal (Confusam), Gabriela Flores, adelantó los motivos para la convocatoria a paralización nacional de actividades para los trabajadores de la salud el próximo 17 y 18 abril. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la dirigenta explicó que hace más de un año que el gremio le ha solicitado al Ministerio de Salud, al Gobierno en especial, que cumpla con los compromisos adquiridos con la atención primaria. “Un compromiso muy importante tiene que ver con el incentivo al retiro. Es cierto que en la última negociación del sector público se nos aumentó la cantidad de cupos porque la ley fue más proyectada. Se estableció el beneficio para 7 mil trabajadores y, en el fondo, son más de 12 mil los que tienen derecho por edad y por todo lo que la ley establece”, afirmó Flores. Sin embargo, la líder gremial aclaró que el tema se ha complicado, “porque si bien el Gobierno, a través de la Ley de Reajuste, nos aumentó en 5 mil 100 cupos, también acogió priorizar a la gente que está muy complicada de salud con cáncer y otras enfermedades”. “Pero a nosotros se nos siguen muriendo compañeros. Ya llevamos 42 funcionarios a la espera de que les llegue el incentivo y estos dineros no son liberados por parte de Hacienda“, sostuvo. En esa línea, Flores precisó que “la Ley de Reajuste se aprobó en diciembre y aún no está listo el reglamento que regula los cambios y hay más de 2 mil trabajadores a la espera de que se transfieran los incentivos al retiro de los años 2021, 2022, y 2023, por lo tanto, nuestra asamblea nacional nos mandató a pararnos, pero no solo por esto, sino también por el desempeño difícil (asignación)”. “¿A nosotros quién nos entrampa en Salud? Es todo lo que tiene que ver con el área jurídica, tenemos un tema complejo, la violencia en los centros de salud. Hemos pedido al subsecretario Salgado que vuelva a instalar la mesa de seguridad del APS (atención primaria en salud) porque la mayor cantidad de agresiones en salud están en la atención primaria, más de un 46%”, planteó. Por esto, y otras razones, la dirigenta señaló: “Nuestra gente se cansó de solo píldoras, tranquilizantes, pero hoy día estamos entrampados con Hacienda y con parte del Ministerio de Salud”. En específico, apuntó que es en la “Dipres donde se supone que está el reglamento que modificó la ley nuestra el año pasado, la ley de incentivo de la APS, donde nos otorgan más cupos, ahí está entrampado“. “El Gobierno está quisquilloso, ni siquiera contestan Whatsapp, celulares, como era antes, y lo hemos ido haciendo a través del Ministerio de Salud que es nuestro ente técnico, para poder avanzar en estos temas, pero respuesta no hay. Yo no sé si el ministro Marcel valora la vida de quienes han sido la primera línea y siguen siendo en este país“, sostuvo. Respecto a las medidas de seguridad para el APS, sostuvo que existe la Ley de Consultorio Seguro pero “esta ley no se aplica como debe ser, una, porque Carabineros nunca llega, porque también las jefaturas en algunos lugares del país no hacen las denuncias como corresponden en los tribunales y porque la Fiscalía considera que insultar a un trabajador no es de gravedad y la ley sí lo establece”. “Por eso, queríamos reactivar esta mesa donde estuviera el Fiscal Nacional para que instruya a los fiscales a nivel de país y a el carabinero que está a cargo de esta situación capacite a Carabineros de Chile que existe una Ley de Consultorio Seguro”, agregó. En el mismo sentido, indicó que “el ministerio esta al tanto, el señor Manuel Monsalve, la ministra de Salud están al tanto de que los trabajadores usan chalecos y cascos antibalas y se encogen de hombros, dicen ‘que lamentable, vamos a ver la situación’, con eso los trabajadores no los protegen, por eso estamos reclamando”. Por último, Flores aseguró que “no vamos a dejar botados los centros de salud, en cada centro Cecosf, posta, van a haber turnos éticos. Vamos a entregar el medicamento del día, la leche cuando se requiera, si tenemos que trasladar a un paciente de alta de resolución lo vamos a hacer”. Revisa la entrevista completa acá: